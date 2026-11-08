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George Simion îl acuză pe ministrul de Interne polonez că „a mințit fără nicio jenă”, după ce autoritățile au dezvăluit că atacatorul din Cracovia are orientări de „extremă dreaptă”

George Simion îl acuză pe ministrul de Interne polonez că
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Președintele AUR, George Simion, a lansat un atac virulent asupra Guvernului condus de Donald Tusk, în urma atentatului din centrul Cracoviei. Liderul AUR susține că autorul atacului avea „convingeri clare de extremă stânga” și îl acuză pe ministrul de interne polonez, Marcin Kierwinski, că ar fi „mințit fără rușine” când a anunțat că atacatorul era de extremă dreapta.

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„Polonia este în stare de șoc din cauza unui individ care a acționat pe cont propriu, având convingeri clare de extremă stânga, care a ucis șase persoane la Cracovia și a lăsat multe altele grav rănite. Transmit condoleanțe familiilor îndoliate!”, a scris George Simion într-o postare pe X.

George Simion: „Ministrul de Interne din guvernul lui Donald Tusk, Marcin Kierwiński, a mințit fără nicio jenă”

Președintele AUR pretinde că ministrul de Interne Marcin Kierwiński ar încerca să ascundă adevărata orientare politică a atacatorului.

„În timpul acestui coșmar, ministrul de Interne din guvernul lui Donald Tusk, Marcin Kierwiński, a mințit fără nicio jenă, susținând că atacatorul de la Cracovia avea viziuni „naționalist-de dreapta””, a mai scris Simion în postare.

„Doi polițiști eroi se zbat între viață și moarte, iar ministrul polonez de Interne răspândește știri false. Tusk și asociații săi distrug Polonia”, a mai adăugat liderul AUR în postare.

Polonia a anunțat doliu național pentru două zile

La o zi după atentatul din centrul Cracoviei, soldat cu șase morți și 16 răniți, autoritățile poloneze au anunțat, duminică, 8 noiembrie, că au deschis o anchetă pentru „terorism”, notează BBC.

Potrivit ultimelor informații, principalul suspect al atacului este un bărbat născut în 2002, „fascinat de ideologiile de extremă dreaptă”.

Acesta a fost reținut la scurt timp după atentat, iar în timpul urmăririi a fost împușcat de poliție și se află în stare gravă la spital.

Duminică, Polonia a intrat într-o perioadă de două zile de doliu național, iar poliţia a întărit măsurile de securitate.

FOTO: Profimedia & Mediafax

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