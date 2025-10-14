Marine Le Pen critică proiectul bugetar provizoriu al FRANȚEI. „Vom cenzura toate GUVERNELE prezentate de Emmanuel Macron”

Fosta președintă a partidului Mobilizarea Națională (RN), Marine Le Pen, a criticat aspru noul proiect de buget pentru 2026, prezentat, marți, de premierul Sebastien Lecornu, avertizând că va depune o moțiune de cenzură împotriva Guvernului.

„Nu avem absolut nimic de așteptat de la acest Guvern”, a declarat Le Pen, criticând un buget în care „cheltuielile statului continuă să crească cu cel puțin 25 de miliarde de euro”.

Marine Le Pen a dezvăluit că noul proiect bugetar nu include un plan privind pensiile, „ceea ce înseamnă că Guvernul nu a introdus suspendarea” reformei Borne solicitată de Partidul Socialist.

„Vom cenzura toate guvernele prezentate de Emmanuel Macron”, a insistat Marine Le Pen.

Fosta președintă a partidului de dreapta a îndemnat celelalte formațiuni politice să voteze o moțiune de cenzură împotriva noului Guvern, cerând dizolvarea Adunării Naționale și organizarea unor noi alegeri.

Bardella avertizează asupra posibilității dizolvării Adunării Naționale

„Pregătiți-vă, pentru că dizolvarea s-ar putea produce în câteva zile, în câteva ore”, a avertizat, la rândul său, președintele RN, Jordan Bardella, potrivit cotidianului Le Figaro.

Liderul formațiunii RN și-a mobilizat partidul drept „o forță de mobilizare pentru toți patrioții”, inclusiv membrii republicani, cu excepția liderului lor, Bruno Retailleau, cu care „o alianță nu este posibilă”.

Bardella l-a ironizat pe Retailleau, spunând că „a expulzat mai mulți oameni din partidul Republicanilor decât imigranți ilegali” și insistând că RN „este întotdeauna pregătit să primească în rândurile sale oameni din alte partide”.

Foto: Profimedia

