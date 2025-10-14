A 9-a zi de CRIZĂ în Franța. Lecornu prezintă declarația de politică generală în fața Adunării Naționale

După săptămâni de criză politică, premierul francez Sébastien Lecornu își va prezenta în sfârșit declarația de politică generală în fața Adunării Naționale marți.

Angajamentele sale privind pensiile vor dicta comportamentul socialiștilor, care dețin cheia moțiunii de cenzură, notează Le Figaro.

Programul lui Lecornu astăzi

La ora 10 dimineața, membrii cabinetului se vor reuni mai întâi la Palatul Élysée, apoi, la ora 15:00, Sébastien Lecornu va veni la Palais Bourbon pentru declarația sa de politică generală.

El își va prezenta principalele orientări, cu bugetul ca subiect central.

Lecornu va merge mai întâi la Palatul Élysée la ora 10 dimineața, pentru un prim Consiliu de Miniștri.

Noua sa echipă va examina proiectele bugetelor de stat și de asigurări sociale, astfel încât acestea să fie transmise Parlamentului la timp.

Dar evenimentele cu adevărat importante vor începe de la ora 15:00, la tribuna Adunării Naționale, cu declarația de politică generală a premierului.

Liderii grupurilor parlamentare își vor putea oferi punctele de vedere, înainte ca Lecornu să ia cuvântul pentru remarci finale.

În timp ce momentul îi cere lui Lecornu să abordeze multe probleme cruciale pentru țară, atenția se va concentra asupra pensiilor, notează reporterii de la Le Figaro.

Foto: Profimedia

RECOMANDAREA AUTORULUI:

Nicolas SARKOZY a aflat când va începe executarea pedepsei. Fostul președinte al Franței trebuie să se prezinte curând la închisoare