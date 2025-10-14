Le Monde anticipează un DEZASTRU pentru Emmanuel Macron: Președintele Franței se agață de putere

Refuzul președintelui Emmanuel Macron de recunoaștere a rezultatului alegerilor parlamentare pierdute în 2024 și obstinația de a păstra puterea sub diverse forme a generat o criză guvernamentală de amploare în Franța, iar doi prim-miniștri au suferit eșecuri în 12 luni, comentează cotidianul Le Monde.

”Unii ar fi preferat ca Macron să demisioneze, alții ar fi vrut să se supună conjuncturii. Însă Macron a optat să forțeze destinul. În pofida demisiei lui Sébastien Lecornu, președintele Republicii l-a redesemnat în funcție, ceea ce a crispat opoziția de stânga și i-a iritat pe aliați. În acest context, nu este exclusă posibilitatea succesului moțiunilor depuse de formațiunile Mobilizarea Națională și Franța Nesupusă”, comentează cotidianul Le Monde, într-un editorial.

Emmanuel Macron forțează dizolvarea Parlamentului

Președintele Macron speră că redesemnarea lui Sébastien Lecornu în funcția de prim-ministru va fi suficientă pentru scoaterea Franței din criză. A reunit toate forțele politice, iar anumite partide au semnalat că vor susține Guvernul fără însă a participa la guvernare. Asupra reformei pensiilor, șeful statului nu a acceptat prea multe concesii.

”Oare Emmanuel Macron a înțeles că va trebui să își șteargă ambițiile propriului mandat, cel puțin la nivel de politică internă, pentru a salva ce a mai rămas? După refuzul de recunoaștere a rezultatului alegerilor prezidențiale pierdute în 2024, încăpățânarea sa de a menține controlul sub diverse forme a forțat deja doi prim-miniștri să eșueze în mai puțin de două luni. O nouă moțiune de cenzură în această săptămână ar forța o dizolvare a Parlamentului care nu ar rezolva nimic, ci ar precipita toate partidele de guvernământ într-o criză de amploare ce ar însemna o înfrângere politică”, avertizează cotidianul Le Monde.

Foto: Profimedia

RECOMANDAREA AUTORULUI:

Kaja Kallas denunță tacticile periculoase ale lui Vladimir Putin. „RUSIA practică jocul războiului”

VIDEO Scene sfâșietoare la reunirea ostaticilor israelieni cu familiile după doi ani de captivitate în Fâșia Gaza. IMAGINILE stârnesc emoții puternice