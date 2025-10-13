Prima pagină » Știri externe » Nicolas SARKOZY s-a prezentat la Parchet pentru stabilirea momentului începerii executării pedepsei

13 oct. 2025, 15:02, Știri externe
Fostul președinte francez Nicolas Sarkozy s-a prezentat, luni, la Parchetul Național Financiar din Paris, unde va afla data începerii încarcerării după ce a fost condamnat la cinci ani de închisoare.

Nicolas Sarkozy va fi primul președinte dintr-un stat al Uniunii Europene care ajunge în închisoare. Decizia este încă provizorie, urmând să fie reanalizată în apel.

Fostul președinte francez a fost condamnat la cinci ani de închisoare în procesul privind finanțarea ilegală a campaniei electorale cu fonduri din partea regimului din Libia. Sarkozy a fost găsit vinovat de ”asociere la un grup infracțional”, dar a fost achitat în cazul acuzațiilor de corupție și de finanțare ilegală a campaniei electorale. Deși a fost găsit nevinovat personal privind finanțarea ilegală a campaniei, Sarkozy este considerat responsabil de ”asociere la grupul infracțional” care a facilitat obținerea de fonduri electorale din partea regimului Muammar Kadhafi pentru scrutinul prezidențial din 2007.

Nicolas Sarkozy, în vârstă de 70 de ani, va afla astăzi ziua în care va începe executarea pedepsei. Judecarea apelului nu va suspenda această măsură. Fostul președinte consideră condamnarea sa la cinci ani de închisoare drept o situație de ”o gravitate extremă” pentru statul de drept și a afirmat că va lupta ”până la ultima suflare” pentru a-și demonstra nevinovăția.

”Ceea ce s-a întâmplat astăzi în această sală a Tribunalului penal din Paris este de o gravitate extremă pentru statul de drept, pentru încrederea pe care o pot avea în justiție. Peste zece ani de anchete, milioane de euro cheltuiți, pentru a găsi o finanțare din Libia, pe care Tribunalul corecțional nu a putut-o găsi în campania mea. Voi lupta până la ultima suflare pentru a-mi demonstra nevinovăția”, a afirmat Nicolas Sarkozy imediat după condamnare.

Foto: Profimedia

