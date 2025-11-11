Prima pagină » Știri externe » A apărut partidul TRUMP în Belgia. Noua formațiune politică de dreapta vrea să se afirme la alegerile europarlamentare din 2029

11 nov. 2025, 18:20, Știri externe
Belgia are un nou partid naționalist și europsceptic de dreapta după Vlaams Belang (Blocul Flamand).

„TRUMP” este denumirea noului partid. Nu este partidul președintelui american Donald Trump, ci un acronim:

  • T = Tous
  • R= Reunis pour
  • U= l’Union
  • M= des Mouvements
  • P = Populistes

Ce înseamnă „TRUMP”?

„Tous Reunis pour l’Union des Mouvements Populistes” (Cu toții reuniți pentru Uniunea Mișcărilor Populiste) se consideră succesorul partidelor valone de extrema dreaptă Chez Nous și Frontul Național Belgian, scrie POLITICO.

Salvadore Nicotra, fondatorul partidului, a scris:

`Donald Trump este simbolul suprem al populismului”.

Anterior, Donald Trump s-a autoproclamat drept „Președintele Europei”, sperând că va putea avea influență asupra Comisiei Europene de la Bruxelles. Însă, nu se aștepta să-i apară numele pe buletinele de vot ale belgienilor la alegerile viitoare.

Partidul TRUMP va candida la alegerile europarlamentare din 2029

Spre deosebire de  Vlaams Belang care susține populația flamandă din Flandra, partidul TRUMP nu promovează separatismul. TRUMP își propune să candideze la nivel federal, dar și să se afirme la alegerile europarlamentare din 2029.

„Suntem un partid populist de dreapta cu o înclinație socială”, a spus Nicotra, care a fost consilier municipal în districtul Saint-Gilles din Bruxelles între 1994 și 2000.

Partidul TRUMP urmărește să ia și Primăria orașului Bruxelles

El nu exclude posibilitatea ca partidul TRUMP să candideze și la primăria capitalei Belgiei sau la alte alegerile municipale. Toți fondatorii sunt foști membri ai Frontului Național belgian: Emanuele Licari, fost membru al Vlaams Belang, care în 2024 a fost scos de pe lista de candidați ai Vlaams Belang de la alegerile din Bruxelles după ce partidul a spus că acesta a „glorificat în mod deschis fascismul”.

Sursa Foto: Mediafax Foto/Hepta

