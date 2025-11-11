Prima pagină » Știri externe » Întâlnire istorică la Casa Albă între Donald Trump și președintele Siriei, al-Sharaa. Care sunt concluziile întâlnirii

Întâlnire istorică la Casa Albă între Donald Trump și președintele Siriei, al-Sharaa. Care sunt concluziile întâlnirii

11 nov. 2025, 14:02, Știri externe
Întâlnire istorică la Casa Albă între Donald Trump și președintele Siriei, al-Sharaa. Care sunt concluziile întâlnirii
Galerie Foto 12

Donald Trump l-a primit luni la Casa Albă pe Ahmed al-Sharaa, fost lider al-Qaeda și ISIS și actual președinte al Siriei. Întâlnirea dintre cei doi a durat două ore, fără prezența presei, și a marcat aderarea țării arabe ca cel de-al 90-lea membru al coaliției împotriva Statului Islamic.

Donald Trump a publicat pe pagina de socializare fotografii cu președintele controversat al Siriei, Ahmed al-Sharaa. Acesta, deși primit oficial în Biroul Oval, a plecat pe la ieșirea din spate a Casei Albe, fără să facă declarații de presă. Cei doi lideri s-au întâlnit pentru prima dată în luna mai a acestui an, în cadrul unui summit găzduit de Arabia Saudită.

Ahmed al-Sharaa este fost lider Al-Qaeda și ISIS, arestat de SUA și menționat de autoritățile americane pe lista teroriștilor. Înainte ca Ahmed al-Sharaa să sosească la Washington, Departamentul de Stat l-a scos pe fostul jihadist de pe lista teroriștilor. Pe capul lui era pusă o recompensă de 10 milioane de dolari. Printr-un puci dat de Armată în ianuarie 2025, Ahmed al-Sharaa, sprijinit de Turcia, l-a înlăturat de la putere pe Bashar al-Assad, aliatul Moscovei în regiune. Ahmed al-Sharaa este liderul de facto al Siriei, stat considerat punte între aliații SUA din Orientul Mijlociu.

Care sunt concluziile întâlnirii

Întâlnirea dintre cei doi președinți a fost fructuoasă pentru ambele părți. Întâi de toate, Statele Unite și-au manifestat intenția de a stabili o bază militară lângă Damasc, pentru a monitoriza evoluțiile dintre Siria și Israel. Ministerul sirian de Externe a anunțat luni că SUA și-au confirmat sprijinul pentru un acord de securitate între Israel și Siria. Mai mult, SUA au în vedere ocuparea unui vid de putere lăsat liber după retragerea rușilor din regiune.

Cu ocazia acestei vizite, Siria s-a alăturat coaliției internaționale conduse de Statele Unite împotriva ISIS. Siria va deveni astfel al 90-lea membru al coaliției împotriva grupării teroriste.

Sancțiunile asupra Siriei au fost ridicate parțial după întâlnirea din luna mai a acestui an din Arabia Saudită, iar acum al-Sharaa a mai obținut încă o victorie în acest sens. Departamentul de Stat a anunțat o suspendare a sancțiunilor prevăzute prin Caesar Act și se așteaptă ca în scurt timp Casa Albă să ridice complet penalitățile odată ce vor fi aprobate de Congresul american.

Cu ocazia vizitei de la Washington, cele două țări au anunțat și restabilirea relațiilor diplomatice. Statele Unite au autorizat Siriei să reia operațiunile la ambasada sa din Washington.

Președintele sirian, lăudat de Donald Trump

„A fost o onoare să petrec timp cu Ahmed Hussein al-Sharaa, noul președinte al Siriei, unde am discutat despre toate complexitățile PĂCII în Orientul Mijlociu”, a declarat Donald Trump pe Truth Social.

„Vrem ca Siria să devină o țară cu mult succes și cred că acest lider poate face asta. Se înțelege foarte bine cu Turcia, cu președintele Erdogan, care este un lider excelent. Erdogan este un lider excelent și este foarte implicat în ceea ce se întâmplă în Siria. Trebuie să facem ca Siria să funcționeze. Siria este o parte importantă a Orientului Mijlociu”, a spus Donald Trump, întrebat despre cum a decurs întâlnirea cu președintele Siriei, Ahmed al-Sharaa.

În ciuda imaginii de reformator a lui Al-Sharaa, problemele Siriei depășesc cu mult sancțiunile impuse de SUA. Țara se confruntă în continuare cu un război civil care a distrus mare parte din infrastructura sa și a adus cea mai mare parte a populației în sărăcie.  Guvernul actual al Siriei este unul de tranziție și a moștenit un peisaj de securitate complex, plin de grupuri de rebeli, miliții regionale, relații diplomatice dificile și vecini care vor să își impună influența. Potrivit Națiunilor Unite, aproximativ 90% dintre sirieni trăiesc în sărăcie.

Președintele Siriei, al-Sharaa, merge la Berlin pentru o întâlnire cu Friedrich Merz

După vizita în Statele Unite, președintele sirian Ahmed al-Sharaa se va deplasa la Berlin, acolo unde îl va întâlni pe cancelarul Friedrich Merz. Temele principale ale vizitei sale în Germania sunt reconstrucția țării, redresarea economică, întoarcerea refugiaților sirieni în țara de origine și  soarta bazelor rusești din Siria.

Citește și

EXTERNE Lovitură pe Wall Street: se retrage o legendă a lumii afacerilor, unul dintre cei mai mari miliardari ai lumii. A fost supranumit „ORACOLUL din Omaha”
13:57
Lovitură pe Wall Street: se retrage o legendă a lumii afacerilor, unul dintre cei mai mari miliardari ai lumii. A fost supranumit „ORACOLUL din Omaha”
EXTERNE A fost lansat primul trailer al filmului „Vrăjitorul de la Kremlin”. Jude Law, asemănare remarcabilă cu Vladimir Putin
13:35
A fost lansat primul trailer al filmului „Vrăjitorul de la Kremlin”. Jude Law, asemănare remarcabilă cu Vladimir Putin
EXTERNE Ursula von der Leyen vrea să creeze un serviciu de informații al Comisiei Europene, plasat sub conducerea sa
12:51
Ursula von der Leyen vrea să creeze un serviciu de informații al Comisiei Europene, plasat sub conducerea sa
EXTERNE Jaful de la Luvru: Cine este „detectivul” misterios și elegant, fotografiat lângă polițiști în ziua spargerii. Imaginea lui a făcut înconjurul lumii
12:26
Jaful de la Luvru: Cine este „detectivul” misterios și elegant, fotografiat lângă polițiști în ziua spargerii. Imaginea lui a făcut înconjurul lumii
EXTERNE O explozie a avut loc în capitala Pakistanului, la o zi după un incident similar în capitala Indiei. Sunt anunțate cel puțin 12 decese și 20 de răniți
12:09
O explozie a avut loc în capitala Pakistanului, la o zi după un incident similar în capitala Indiei. Sunt anunțate cel puțin 12 decese și 20 de răniți
EXTERNE Nicolas Sarkozy face primele declarații de la eliberarea sa din închisoare: „Legea a fost aplicată. Mă concentrez pe a-mi demonstra nevinovăția”
11:19
Nicolas Sarkozy face primele declarații de la eliberarea sa din închisoare: „Legea a fost aplicată. Mă concentrez pe a-mi demonstra nevinovăția”
Mediafax
Horoscop 11 noiembrie 2025. Zodiile care găsesc soluții la probleme vechi
Digi24
O nouă cortină de fier. Reacțiile rușilor la interdicția UE privind vizele multiple Schengen. „La naiba cu Europa voastră”
Cancan.ro
Greșeala care i-a fost fatală Mihaelei Cum ar fi putut să se salveze mămică din Teleorman. Tatăl spune tot adevărul!
Prosport.ro
FOTO. Tânăra de 22 de ani arată spectaculos, dar milionarul de 59 de ani a părăsit-o
Adevarul
Europa în fața Rusiei: „Domeniul terestru e călcâiul lui Ahile” – avertismentul experților francezi
Mediafax
Țara din Europa care trimite scrisori tinerilor de 17 ani, invitându-i să facă serviciul militar voluntar în 2026
Click
Cu cine și-ar fi înșelat dr. Cristian Andrei prima soție: „L-am filmat în patul nostru”
Digi24
Primar din Argeș, mașină de 150.000 de euro, cadou pentru fiică la majorat. Edilul a declarat venituri doar din salariu Citește mai mul
Cancan.ro
Cum arată Nando și Dani Mocanu după ce au fost prinși în Italia! Ce urmează să se întâmple acum
Ce se întâmplă doctore
Imagini RARE cu Monica Gabor după ce a revenit în România! Ce a făcut în orașul natal?
Ciao.ro
Wow sau Bau? Cât de mult le-au schimbat operaţiile estetice pe vedetele din România
Promotor.ro
Cele patru tipuri de alerte Poliție din Waze, explicate pe înțelesul tuturor
Descopera.ro
Un robot aproape UMAN tocmai a fost dezvăluit în China
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI. Bulă vrea tatuaj într-un loc intim: - Numele iubitei mele acolo, jos!
Descopera.ro
Test de cultură generală. Ce este constanta lui Planck?
VIDEO România, sub protectorat francez? Cristoiu: „Avem un comisar francez, Cioloș”
14:02
România, sub protectorat francez? Cristoiu: „Avem un comisar francez, Cioloș”
ANCHETĂ EPPO anunță soluționarea unui nou dosar de fraudă: subvenții deturnate de fermieri din Vâlcea în valoare de 1,2 milioane de euro
13:47
EPPO anunță soluționarea unui nou dosar de fraudă: subvenții deturnate de fermieri din Vâlcea în valoare de 1,2 milioane de euro
DRAMĂ Imagini de la înmormântarea femeii din Teleorman, ucisă de fostul soț. Primarul comunei: „Îi cunoșteam, erau niște apropiați ai mei”
13:44
Imagini de la înmormântarea femeii din Teleorman, ucisă de fostul soț. Primarul comunei: „Îi cunoșteam, erau niște apropiați ai mei”
VIDEO Ferocitate ieșită din comun pe o stradă din București. Bărbat ÎNJUNGHIAT de 33 de ori. Cine este agresorul. Imagini cu puternic impact emoțional
13:40
Ferocitate ieșită din comun pe o stradă din București. Bărbat ÎNJUNGHIAT de 33 de ori. Cine este agresorul. Imagini cu puternic impact emoțional
ULTIMA ORĂ Un jurnalist îl acuză pe Nicușor Dan de „cea mai gravă imixtiune in justiția post-decembristă”. Președintele a anunțat că va bloca orice anchetă în cazul vicepremierului Gheorghiu
13:36
Un jurnalist îl acuză pe Nicușor Dan de „cea mai gravă imixtiune in justiția post-decembristă”. Președintele a anunțat că va bloca orice anchetă în cazul vicepremierului Gheorghiu