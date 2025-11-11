Întâlnire istorică la Casa Albă între Donald Trump și președintele Siriei, al-Sharaa. Care sunt concluziile întâlnirii

Donald Trump l-a primit luni la Casa Albă pe Ahmed al-Sharaa, fost lider al-Qaeda și ISIS și actual președinte al Siriei. Întâlnirea dintre cei doi a durat două ore, fără prezența presei, și a marcat aderarea țării arabe ca cel de-al 90-lea membru al coaliției împotriva Statului Islamic.

Donald Trump a publicat pe pagina de socializare fotografii cu președintele controversat al Siriei, Ahmed al-Sharaa. Acesta, deși primit oficial în Biroul Oval, a plecat pe la ieșirea din spate a Casei Albe, fără să facă declarații de presă. Cei doi lideri s-au întâlnit pentru prima dată în luna mai a acestui an, în cadrul unui summit găzduit de Arabia Saudită.

Ahmed al-Sharaa este fost lider Al-Qaeda și ISIS, arestat de SUA și menționat de autoritățile americane pe lista teroriștilor. Înainte ca Ahmed al-Sharaa să sosească la Washington, Departamentul de Stat l-a scos pe fostul jihadist de pe lista teroriștilor. Pe capul lui era pusă o recompensă de 10 milioane de dolari. Printr-un puci dat de Armată în ianuarie 2025, Ahmed al-Sharaa, sprijinit de Turcia, l-a înlăturat de la putere pe Bashar al-Assad, aliatul Moscovei în regiune. Ahmed al-Sharaa este liderul de facto al Siriei, stat considerat punte între aliații SUA din Orientul Mijlociu.

Care sunt concluziile întâlnirii

Întâlnirea dintre cei doi președinți a fost fructuoasă pentru ambele părți. Întâi de toate, Statele Unite și-au manifestat intenția de a stabili o bază militară lângă Damasc, pentru a monitoriza evoluțiile dintre Siria și Israel. Ministerul sirian de Externe a anunțat luni că SUA și-au confirmat sprijinul pentru un acord de securitate între Israel și Siria. Mai mult, SUA au în vedere ocuparea unui vid de putere lăsat liber după retragerea rușilor din regiune.

Cu ocazia acestei vizite, Siria s-a alăturat coaliției internaționale conduse de Statele Unite împotriva ISIS. Siria va deveni astfel al 90-lea membru al coaliției împotriva grupării teroriste.

Sancțiunile asupra Siriei au fost ridicate parțial după întâlnirea din luna mai a acestui an din Arabia Saudită, iar acum al-Sharaa a mai obținut încă o victorie în acest sens. Departamentul de Stat a anunțat o suspendare a sancțiunilor prevăzute prin Caesar Act și se așteaptă ca în scurt timp Casa Albă să ridice complet penalitățile odată ce vor fi aprobate de Congresul american.

Cu ocazia vizitei de la Washington, cele două țări au anunțat și restabilirea relațiilor diplomatice. Statele Unite au autorizat Siriei să reia operațiunile la ambasada sa din Washington.

Președintele sirian, lăudat de Donald Trump

„A fost o onoare să petrec timp cu Ahmed Hussein al-Sharaa, noul președinte al Siriei, unde am discutat despre toate complexitățile PĂCII în Orientul Mijlociu”, a declarat Donald Trump pe Truth Social.

„Vrem ca Siria să devină o țară cu mult succes și cred că acest lider poate face asta. Se înțelege foarte bine cu Turcia, cu președintele Erdogan, care este un lider excelent. Erdogan este un lider excelent și este foarte implicat în ceea ce se întâmplă în Siria. Trebuie să facem ca Siria să funcționeze. Siria este o parte importantă a Orientului Mijlociu”, a spus Donald Trump, întrebat despre cum a decurs întâlnirea cu președintele Siriei, Ahmed al-Sharaa.

În ciuda imaginii de reformator a lui Al-Sharaa, problemele Siriei depășesc cu mult sancțiunile impuse de SUA. Țara se confruntă în continuare cu un război civil care a distrus mare parte din infrastructura sa și a adus cea mai mare parte a populației în sărăcie. Guvernul actual al Siriei este unul de tranziție și a moștenit un peisaj de securitate complex, plin de grupuri de rebeli, miliții regionale, relații diplomatice dificile și vecini care vor să își impună influența. Potrivit Națiunilor Unite, aproximativ 90% dintre sirieni trăiesc în sărăcie.

Președintele Siriei, al-Sharaa, merge la Berlin pentru o întâlnire cu Friedrich Merz

După vizita în Statele Unite, președintele sirian Ahmed al-Sharaa se va deplasa la Berlin, acolo unde îl va întâlni pe cancelarul Friedrich Merz. Temele principale ale vizitei sale în Germania sunt reconstrucția țării, redresarea economică, întoarcerea refugiaților sirieni în țara de origine și soarta bazelor rusești din Siria.