30 aug. 2025, 23:56, Știri externe
În epoca rețelelor de socializare, orice zvon sau știre falsă se poate răspândi rapid. Milioane de oameni ajung să creadă în știri false.

S-a întâmplat sâmbătă, în SUA, când vicepreședintele JD Vance a făcut o declarație:

„Este ultimul care telefonează seara, primul care se trezeşte şi primul care dă telefoane dimineaţa. Cu siguranţă, se întâmplă tragedii teribile. Dar sunt convins că preşedintele Statelor Unite este în plină formă, că-şi va termina mandatul şi realiza lucruri mari pentru poporul american. Iar, dacă, să ne ferească Dumnezeu, se întâmplă o tragedie, nu-mi pot imagina o formare practică mai bună decât cea pe care am primit-o în ultimele 200 de zile”.

Zvonul că „președintele Trump a murit” s-a răspândit rapid pe rețelele de socializare, mai ales pe X,  platforma miliardarului Elon Musk.

Președintele n-a mai fost văzut în public de la mijlocul săptămânii, iar agenda sa a fost goală sâmbăta.

Zvonul a fost dezmințit de apariția unor fotografii cu președintele american, când pleca de la o partidă de golf din Virginia, alături de nepoata sa, Kai Trump, potrivit Forbes.

O purtătoare de cuvânt a Casei Albe, Karoline Leavitt, a anunțat la 16 iulie că şeful statului suferă de o ”insuficienţă venoasă cronică”.

Potrivit The Guardian, președintele american ar fi fost preocupat cu pregătirea lansării unei operațiuni militare care ar viza schimbarea regimului din Venezuela.

Navele de război americane care transportă rachete de croazieră și pușcași marini s-au îndreptat spre coasta Venezuelei săptămâna aceasta.

Susținătorii președintelui țării, Nicolás Maduro, aflat la putere de la moartea lui Hugo Chavez din 2013,  au avertizat că  americanii plănuiesc „un complot imperialist josnic” pentru o invazie în stilul Irakului.

Potrivit CBS,   crucișătorul american cu rachete ghidate, USS Lake Erie, a fost văzut traversând Canalul Panama din Pacific în Caraibe vineri seară, după ce administrația Trump a desfășurat nave de război în apropierea coastei Venezuelei.

Jurnaliștii AFP au văzut nava trecând printr-una dintre ecluzele canalului în jurul orei 21:30 și navigând spre est, în direcția Oceanului Atlantic.

