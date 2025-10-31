A plecat să caute râme și a găsit o comoară. Ce a descoperit un pescar din Suedia

În timp ce căuta râme pentru a merge la pescuit, un bărbat din Suedia a avut norocul să găsească o… comoară. Pescarul a anunțat imediat autoritățile din Stockholm, care au început săpăturile arheologice.

Arheologii au scos la suprafață o comoară de peste 6 kg ce conținea aproximativ 20.000 de monede de argint și bijuterii din Evul Mediu timpuriu. Experții au descris comoara ca fiind neobișnuit de rare și bine conservată. Artefactele au fost găsite într-un cazan de cupru care se dezintegrase în mare parte.

O comoară mai veche decât orașul Stockholm

Majoritatea monedelor de argint datează din secolul XII iar unele din ele poartă inscripția „KANUTUS”, denumirea în latină pentru Knut, ceea ce înseamnă că au fost bătute în timpul domniei regelui suedez Knut Eriksson, care a domnit între 1173 și aproximativ 1195.

Printre acestea s-au mai găsit și monede episcopale. Aceste monede, foarte rare, au fost bătute sub autoritatea episcopilor medievali și înfățișează, de obicei, un episcop cu o cârjă, simbolul funcției sale.

Arheologii cred că tezaurul a fost descoperit într-o perioadă destul de grea din punct de vedere politic de la sfârșitul secolului, atunci când Suedia își extindea dominația spre Finlanda. Este posibil ca tezaurul să fi fost îngropat pentru siguranță și să nu fi fost niciodată recuperat.

Arheologii cred că tezaurul a fost îngropat într-o perioadă turbulentă de la sfârșitul secolului al XII-lea, când Suedia își extindea dominația în Finlanda. Este posibil ca tezaurul să fi fost îngropat pentru a fi păstrat în siguranță și să nu fi fost niciodată recuperat.