Democratul Abdul El-Sayed, medic de profesie și reprezentant al aripii progresiste, a scris istorie în SUA, după ce a câștigat cursa pentru Senatul SUA în Michigan. Acesta l-a învins pe republicanul Mike Rogers și a devenit primul senator musulman din istoria țării, scrie The Guardian. Victoria lui El-Sayed înseamnă că locul senatorului Gary Peters, care se retrage, va rămâne în mâinile democraților.

El-Sayed are o înfățișare cu totul diferită de cea a politicienilor obișnuiți. În vârstă de 42 de ani, acesta poartă de obicei un tricou mulat cu guler în V, un ceas de scufundări cu o curea de cauciuc, blugi și adidași.

El-Sayed și-a revendicat victoria în Michigan

În urmă cu puțin timp, democratul Abdul El-Sayed s-a adresat susținătorilor săi.

„Sunt foarte mândru și onorat să mă aflu aici în calitate de senator ales al vostru pentru marele stat Michigan”, a declarat el.

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El-Sayed se afla în competiție cu republicanul Mike Rogers.

În discursul său, El-Sayed nu a făcut gesturi de apropiere față de adversarii politici, prezentându-și campania ca una a speranței, iar pe cea a lui Rogers ca fiind una condusă de interesele corporațiilor.

„Noi am vorbit despre un Michigan mai luminos, mai mare și mai plin de speranță. A lor este o campanie publicitară artificială, finanțată de corporații, concepută pentru a înșela și a distrage atenția”, a spus el.

El-Sayed, un musulman egipteano-american născut în Michigan, a vorbit despre valul de atacuri rasiste și islamofobe cu care s-a confruntat în timpul campaniei electorale împotriva lui Rogers.

„La început, au scos în evidență numele meu și religia mea, de parcă ar fi vrut să spună: «Știți, e puțin diferit». Iar când asta nu a funcționat, au încercat să mă facă vinovat prin asociere. Și când nici asta nu a funcționat, au mers până la capăt cu una dintre cele mai urâte campanii pe care le-am văzut în viața noastră”, a spus el. „Poate că s-au referit la numele meu și la credința mea, dar știm cu toții că numele meu și credința mea nu sunt motivul pentru care nu vă puteți permite să cumpărați benzină, nu sunt motivul pentru care nu vă puteți permite să cumpărați alimente și nici motivul pentru care nu puteți merge la doctor.”

Cine este Abdul El-Sayed

Democratul Abdul El-Sayed este un fost funcționar din domeniul sănătății publice, în vârstă de 42 de ani, a cărui campanie s-a axat pe reducerea costurilor pentru americanii din clasa muncitoare.

La începutul acestui an, el a devenit primul progresist care a câștigat alegerile primare democratice la nivel statal într-un stat în care Trump a obținut victoria în 2024. El se descrie ca fiind capitalist și respinge eticheta de socialist.

El-Sayed, un egiptean-american născut în Michigan, este primul musulman ales în Senatul SUA.

În timpul campaniei, Trump și alți republicani i-au pus în repetate rânduri la îndoială loialitatea față de Statele Unite și l-au numit, fără niciun temei, simpatizant al teroriștilor, susținând că alegerea sa ar atrage atacuri asupra americanilor.

Rogers a susținut, de asemenea, că sprijinul acordat de El-Sayed sistemului universal de sănătate și altor politici progresiste îl plasează în afara curentului politic dominant.

Opiniile lui El-Sayed cu privire la Israel au mobilizat, dar și au îndepărtat anumite segmente ale bazei electorale democrate din Michigan. Unii alegători evrei și-au exprimat rezerve față de comentariile sale privind ofensiva Israelului în Gaza, în timp ce alegătorii arabo-americani și musulmani i-au manifestat un sprijin puternic.

Adversarul său, Mike Rogers, în vârstă de 63 de ani, fost congresman și agent FBI, a intrat în cursă cu un sprijin puternic din partea lui Trump și a republicanilor de la nivel național.

Însă Rogers a avut dificultăți în a depăși îngrijorările alegătorilor american legate de economie și de cota de popularitate scăzută a lui Trump.

În ultimele săptămâni ale campaniei electorale, el s-a distanțat de președinte în ceea ce privește războiul din Iran și disputa comercială dintre SUA și Canada, susținând că încheierea ambelor era necesară pentru a contribui la reducerea costurilor pentru întreprinderi și consumatori.