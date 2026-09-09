O persoană a murit, iar alte 19 au fost rănite după ce un tren de călători s-a ciocnit cu un camion la o trecere la nivel cu calea ferată din localitatea Sokolniki Suche, în Voievodatul Mazovia, Polonia. În urma impactului, locomotiva și trei vagoane au deraiat. Patru persoane au fost grav rănite.

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Trenul a deraiat după impactul cu camionul

Accidentul s-a produs la ora locală 11:25, pe tronsonul de cale ferată dintre Wolanów și Przysucha, în localitatea Sokolniki Suche, relatează presa din Polonia.

Trenul „Koziołek”, care circula pe ruta Lublin Główny – Szczecin Główny, a intrat în coliziune cu un camion de livrare la o trecere la nivel cu calea ferată. În urma impactului, locomotiva și trei dintre cele șase vagoane ale trenului au deraiat.

Potrivit companiei PKP Intercity, trenul era format dintr-o locomotivă EP09 și șase vagoane. La bord se aflau aproximativ 120 de persoane.

O persoană a murit la spital

Inițial, autoritățile au anunțat că 20 de persoane au fost rănite, dintre care patru grav. Ulterior, purtătoarea de cuvânt a Poliției din Mazovia, inspectorul adjunct Katarzyna Kucharska, a anunțat că unul dintre pasagerii grav răniți a murit la spital.

Printre persoanele grav rănite s-au numărat mecanicul locomotivei, șoferul camionului și doi pasageri. Ceilalți călători au suferit răni ușoare.

Opt ambulanțe și două elicoptere au intervenit

La locul accidentului au fost trimise opt ambulanțe și două elicoptere ale Serviciului de Ambulanță Aeriană din Polonia.

Răniții au fost transportați la spitale din Radom, Opoczno și Szydłowiec. Unele dintre persoanele aflate în tren au reușit să părăsească singure garnitura după impact.

„Opt ambulanțe și două elicoptere ale Serviciului de Ambulanță Aeriană au fost trimise la fața locului. Răniții au fost duși la spitalele din Radom, Opoczno și Szydłowiec”, a declarat pentru TVP3 Varșovia Justyna Sochacka, purtătoarea de cuvânt a Serviciului de Ambulanță Aeriană .

Potrivit căpitanului Marcin Kowalski, ofițer de presă al comandantului districtual al Serviciului de Pompieri de Stat din Przysucha, echipajele Pompierilor de Stat și ale pompierilor voluntari au intervenit la locul accidentului.