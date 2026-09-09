Vara s-a terminat, doar că unii oameni au vrut să mai profite puțin de vremea bună. Un român s-a spălat pe cap într-o fântână arteziană din centrul orașului italian Messina în amiaza mare. Fără nicio jenă, bărbatul a intrat în fântână la bustul gol și s-a îndreptat direct spre jetul puternic de apă, în văzul tuturor. Acesta a fost filmat și postat pe internet. Ulterior, autoritățile i-au aplicat și o amendă.

Bărbatul făcea duș într-o fântână arteziană din centrul orașului Messina

Românul în vârstă de 50 de ani a intrat aproape dezbrăcat în fântâna din Piazza Cairoli, îmbrăcat doar în pantaloni scurți. Presa locală din Italia spune că scena bizară a fost filmată de unul dintre trecătorii care a postat online videoclipul.

Momentul a devenit viral și a împărțit internetul în două tabere. Unii oameni au criticat lipsa de bun-simț a bărbatului și lipsa poliției locale, în timp ce alții au făcut glume pe seama scumpirilor utilităților și problemelor tehnice care au fost în oraș în ultima perioadă. Mai mulți oameni au dat vina pe temperaturile crescute din ultimul timp din Italia sau au spus că bărbatul a vrut doar să fie curat.

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Poliția italiană l-a identificat și amendat pe individ

După ce a devenit vedetă pe internet, autoritățile italiene s-au sesizat după 2 zile. După ce l-au identificat, Poliția l-a amendat pe românul care se spăla cu săpun în fântâna publică. Bălăceala l-a costat scump, românul a trebuit să scoată 100 de euro din buzunar.

În Messina sunt de ceva timp probleme legate de alimentarea cu apă

În ultima perioadă, orașul italian Messina s-a confruntat cu probleme legate de alimentarea cu apă, care afectează de mai mult timp mai multe zone ale orașului. În unele cartiere, situația a fost deosebit de gravă, iar locuitorii s-au confruntat cu perioade în care apa nu a mai curs la robinete.

Dincolo de glumele și ironiile apărute pe internet, situația a readus în discuție problemele legate de accesul la apă și dificultățile cu care se confruntă locuitorii din anumite zone ale orașului.