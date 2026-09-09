Prima pagină » Știri externe » Un român de 50 de ani s-a spălat într-o fântână aflată în centrul unui oraș din Italia. „Bălăceala” l-a costat scump

Un român de 50 de ani s-a spălat într-o fântână aflată în centrul unui oraș din Italia. „Bălăceala” l-a costat scump

Adaugă Gândul ca sursă preferată
Urmărește-ne în Discover

Vara s-a terminat, doar că unii oameni au vrut să mai profite puțin de vremea bună. Un român s-a spălat pe cap într-o fântână arteziană din centrul orașului italian Messina în amiaza mare. Fără nicio jenă, bărbatul a intrat în fântână la bustul gol și s-a îndreptat direct spre jetul puternic de apă, în văzul tuturor. Acesta a fost filmat și postat pe internet. Ulterior, autoritățile i-au aplicat și o amendă.

Bărbatul făcea duș într-o fântână arteziană din centrul orașului Messina

Românul în vârstă de 50 de ani a intrat aproape dezbrăcat în fântâna din Piazza Cairoli, îmbrăcat doar în pantaloni scurți. Presa locală din Italia spune că scena bizară a fost filmată de unul dintre trecătorii care a postat online videoclipul.

Momentul a devenit viral și a împărțit internetul în două tabere. Unii oameni au criticat lipsa de bun-simț a bărbatului și lipsa poliției locale, în timp ce alții au făcut glume pe seama scumpirilor utilităților și problemelor tehnice care au fost în oraș în ultima perioadă. Mai mulți oameni au dat vina pe temperaturile crescute din ultimul timp din Italia sau au spus că bărbatul a vrut doar să fie curat.

Sondaj Gândul

Ce fel de premier vrei să desemneze președintele Nicușor Dan?

Vezi rezultate

Loading ... Loading ...

Poliția italiană l-a identificat și amendat pe individ

După ce a devenit vedetă pe internet, autoritățile italiene s-au sesizat după 2 zile. După ce l-au identificat, Poliția l-a amendat pe românul care se spăla cu săpun în fântâna publică. Bălăceala l-a costat scump, românul a trebuit să scoată 100 de euro din buzunar.

În Messina sunt de ceva timp probleme legate de alimentarea cu apă

În ultima perioadă, orașul italian Messina s-a confruntat cu probleme legate de alimentarea cu apă, care afectează de mai mult timp mai multe zone ale orașului. În unele cartiere, situația a fost deosebit de gravă, iar locuitorii s-au confruntat cu perioade în care apa nu a mai curs la robinete.

Dincolo de glumele și ironiile apărute pe internet, situația a readus în discuție problemele legate de accesul la apă și dificultățile cu care se confruntă locuitorii din anumite zone ale orașului.

Comentarii 0

Lasă un răspuns

Trebuie să fii autentificat pentru a publica un comentariu.
Vă rugăm să țineți cont că folosirea injuriilor, a limbajului instigator la ură, a apelurilor la violență sau trimiterea repetată, în mod abuziv, a aceluiași comentariu pot duce nu doar la ștergerea mesajului, ci și la suspendarea temporară a dreptului de a comenta. Site-ul nostru încurajează dezbaterile aprinse, dar civilizate. Vă mulțumim pentru înțelegere și pentru contribuția la o discuție bazată pe argumente, nu pe atacuri.

Recomandarea video

Citește și

FLASH NEWS Moscova atacă din nou Bucureștiul: Agenția TASS susține că România livrează arme în Ucraina prin Republica Moldova
17:45
Moscova atacă din nou Bucureștiul: Agenția TASS susține că România livrează arme în Ucraina prin Republica Moldova
VIDEO Accident feroviar în Polonia. O persoană a murit, iar alte 19 au fost rănite după ce un tren s-a ciocnit cu un camion
17:33
Accident feroviar în Polonia. O persoană a murit, iar alte 19 au fost rănite după ce un tren s-a ciocnit cu un camion
FLASH NEWS De ce a dizolvat parlamentul președintele Serbiei. Ce critici i-au fost aduse lui Aleksandar Vučić
17:04
De ce a dizolvat parlamentul președintele Serbiei. Ce critici i-au fost aduse lui Aleksandar Vučić
ALEGERI Aleksandar Vučić dizolvă Parlamentul și convoacă alegeri anticipate, în Serbia, pe 25 octombrie
16:56
Aleksandar Vučić dizolvă Parlamentul și convoacă alegeri anticipate, în Serbia, pe 25 octombrie
PROIECT Google urmează să investească 13 miliarde de euro în infrastructura digitală din Finlanda
16:33
Google urmează să investească 13 miliarde de euro în infrastructura digitală din Finlanda
CONTROVERSĂ Scandal în Bundestag între cancelarul Merz și șefa AfD, Alice Weidel, după alegerile regionale: „Sunteți o forță distructivă” / „Împingeți Germania spre faliment”
16:28
Scandal în Bundestag între cancelarul Merz și șefa AfD, Alice Weidel, după alegerile regionale: „Sunteți o forță distructivă” / „Împingeți Germania spre faliment”
Mediafax
Europa pierde cursa cu SUA și China! Sute de universități, inclusiv din România, cer INVESTIȚII MASIVE în cercetare
Digi24
Victor Ponta a participat la deschiderea Jocurilor Nomade din Bișkek, unde în tribune a fost și Putin: „Nu am știut că va fi prezent”
Cancan.ro
Luciana Păunescu a murit fulgerător la 46 de ani! Cu doar o lună înainte, își făcuse analizele și le-a mărturisit prietenilor că vrea să devină mamă
Prosport.ro
Imaginile cu Victoria au făcut furori pe net. Fosta soție a apărut în bikini
Adevarul
„Schimbul de ulei japonez”, explicat de un mecanic cu 20 de ani de experiență. De ce metoda a devenit virală în rândul șoferilor
Mediafax
Caz ȘOCANT la Brașov. Unii studenți acuză un profesor de HĂRȚUIRE, alții îl apără
Click
De ce nu-și deschide chef Sorin Bontea restaurant: „Se alege praful!”. Cum se menține după ce a slăbit 15 kilograme
Digi24
Evadare incredibilă. Cu mâinile legate, un soldat și-a dezarmat paznicul, s-a aruncat în râu și a fugit 4 zile prin munți
Cancan.ro
Nepotul fostului interlop Adrian Mogoș a murit la doar 6 ani! Familia a sperat la o minune până în ultima clipă 🥲
Ce se întâmplă doctore
Cine este Valerie Lungu de la Asia Express 2026. Fosta finalistă „Bravo, ai stil!” participă în competiție alături de logodnicul ei, Alex Gâlcă
Ciao.ro
Wow sau Bau? Cât de mult le-au schimbat operaţiile estetice pe vedetele din România
Promotor.ro
Muzica la volan: piesa din 2017 care crește riscul de accidente
Descopera.ro
Fenomen astronomic extrem, nemaivăzut până acum!
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI. După prima noapte împreună, Bulă se duce la duş...
Descopera.ro
Luna Pământului s-ar fi format în doar 5 ore după un impact gigantic
Mediafax Italia
NEWS ALERT! Românul a fost EXTRĂDAT pentru că este considerat PERICULOS!
Mediafax Spania
Vestea de ULTIMĂ ORĂ care îi sperie pe pensionarii români! RISCĂ SĂ-ȘI PIARDĂ PENSIA de la 30 septembrie
FLASH NEWS Român de 33 de ani, îngropat de viu pe un șantier din Anglia. Ce sancțiuni a dat justiția britanică la șase ani de la tragedie
18:20
Român de 33 de ani, îngropat de viu pe un șantier din Anglia. Ce sancțiuni a dat justiția britanică la șase ani de la tragedie
AGRICULTURĂ Oierii sunt revoltați pe modul în care statul român gestionează focarele de variolă ovină și cer demisia președintelui ANSVSA
18:18
Oierii sunt revoltați pe modul în care statul român gestionează focarele de variolă ovină și cer demisia președintelui ANSVSA
PROIECT DE LEGE Până pe 9 octombrie, aleşii trebuie să finalizeze textul legii care ar reduce numărul parlamentarilor la 300
18:12
Până pe 9 octombrie, aleşii trebuie să finalizeze textul legii care ar reduce numărul parlamentarilor la 300
EMISIUNI Gândul prezintă Best of Marius Tucă Show – joi, 10 septembrie, de la ora 19.00
18:00
Gândul prezintă Best of Marius Tucă Show – joi, 10 septembrie, de la ora 19.00
EMISIUNI „Ai Aflat! cu Ionuț Cristache” începe joi, 10 septembrie, de la ora 15.00, live pe Gândul. Invitată: Mihaela Ceaușescu
17:58
„Ai Aflat! cu Ionuț Cristache” începe joi, 10 septembrie, de la ora 15.00, live pe Gândul. Invitată: Mihaela Ceaușescu
NEWS ALERT Administrația Prezidențială anunță că România nu trimite militari în Ucraina și acuză răspândirea de informații false
17:57
Administrația Prezidențială anunță că România nu trimite militari în Ucraina și acuză răspândirea de informații false

Cele mai noi

Trimite acest link pe