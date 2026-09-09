Ce au descoperit experții în cazul dronei care a survolat deasupra municipiului Roman și apoi a explodat în Republica Moldova

Autoritățile din Republica Moldova au descoperit noi indicii privind drona care a intrat marți în România, în apropierea Iașiului, și s-a prăbușit în Republica Moldova. Dispozitivul aerian avea un sistem de propulsie turbo-reactiv și prezenta caracteristici similare dronelor de tip „Gheran”, utilizate de Federația Rusă în războiul din Ucraina, a transmis miercuri, 9 august Poliția Republicii Moldova.

Aparatul avea un sistem de propulsie turbo-reactiv, iar în craterul format în urma exploziei au fost descoperite bile metalice, descrise de autorități drept „elemente de nimicire”. Potrivit poliției din Republica Moldova fragmentele de dronă au caracteristici similare unei drone de tip „Gheran”, utilizată de Rusia în războiul din Ucraina.

Noile informații au fost făcute publice, după examinarea de către specialiști a locului în care aparatul s-a prăbușit, în extravilanul satului Mihăilenii Vechi, raionul Râșcani.

În locul unde s-a prăbușit drona s-a format un crater

În urma impactului cu solul s-a format un crater, a transmis Poliția, „un crater de dimensiuni considerabile”.

„În urma cercetărilor, a fost stabilit locul impactului cu solul, unde s-a produs o explozie și s-a format un crater de dimensiuni considerabile”, au precizat autoritățile.

În interiorul craterului au fost găsite „elemente de nimicire sub forma unor bile metalice”. Specialiștii continuă cercetările pentru a stabili cu exactitate tipul și masa încărcăturii explozive transportate de dronă.

Incidentul a cauzat patru focare de incendiu într-un lan de floarea-soarelui. Autoritățile moldovenești au anunțat că nu au existat persoane rănite. Zona a fost securizată pentru cercetări.

Cetățenii din Iași au fost alertați cu privire la drona aeriană

Ieșenii au primit în după amiaza zilei de marți, 8 septembrie 2026, mesaje RO-ALERT cu privire la posibilitatea căderii unor obiecte din spațiul aerian.

„Două aeronave F-18 ale Forțelor Aeriene și Spațiale Spaniole, aflate în serviciul de Poliție Aeriană Întărită la Baza 57 Aeriană Mihail Kogălniceanu, au decolat la ora 16.39 pentru monitorizarea situației”, a transmis, luni, Ministerul Apărării Naționale.

Anterior, Ministerul Apărării de la Chișinău anunțase că drona, care își continuase deplasarea în direcția județului Iași, a reintrat în spațiul aerian al Republicii Moldova.

FOTO: Poliția Republicii Moldova