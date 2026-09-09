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Moscova atacă din nou Bucureștiul: Agenția TASS susține că România livrează arme în Ucraina prin Republica Moldova

Melania Agiu
Moscova atacă din nou Bucureștiul: Agenția TASS susține că România livrează arme în Ucraina prin Republica Moldova
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Agenția de presă TASS susține că România livrează echipamente militare către Ucraina, folosind rute de tranzit care traversează Republica Moldova.

Întru-un articol publicat, miercuri, agenția a precizat că „mărfuri militare, destinate forțelor armate ucrainene, sunt livrate din România prin punctele de control internaționale din regiunea Odesa, tranzitând prin Moldova.“

Unul dintre aceste puncte de control din Odesa a fost atacat noaptea trecută.

În noaptea de 9 septembrie, trupele rusești au atacat punctul de control auto internațional Starokozache, la granița cu Moldova, cu drone de atac. Dronele au lovit infrastructura punctului de control și zona înconjurătoare, după care au izbucnit incendii acolo.

„Punctul de control ucrainean Starokazache, situat la granița cu Moldova, în regiunea Odesa, și-a suspendat activitatea în urma unor explozii“, relatează TASS care citează Serviciul de Grăniceri al Ucrainei. „Din păcate, există victime și decese în rândul populației civile care se afla în apropierea punctului de control”, se arată în raport.

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„În prezent, controlul cetățenilor și al vehiculelor la acest sector al frontierei a fost suspendat temporar”, a precizat agenția într-un comunicat publicat pe canalul său de Telegram.

Acuzații similare au mai fost făcute la adresa României și luna trecută. La începutul lui august, Rusia a acuzat România că acordă sprijin militar Ucrainei prin intermediul portului strategic Giurgiulești din Republica Moldova.

Iuri Pilipson, un înalt oficial din Ministerul Afacerilor Externe de la Moscova, a transmis, într-un interviu acordat agenției de presă TASS, pe 9 august, că podul achiziționat recent de autoritățile române, ar fi fost transformat „într-un nod de tranzit pentru livrarea către Ucraina a diverselor mărfuri, inclusiv a celor destinate nevoilor Forţelor Armate ale Ucrainei”.

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