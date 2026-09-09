Președintele Serbiei, Aleksandar Vučić, a semnat, miercuri, un decret prin care a dizolvat Adunarea Națională (Parlamentul) și a convocat alegeri parlamentare anticipate pentru data de 25 octombrie. Potrivit oficialului aceste alegeri sunt necesare din cauza turbulențelor politice interne și a provocărilor la nivel global.

„În urma propunerii guvernului, emit un decret de dizolvare a Adunării Naționale. Decretul intră în vigoare în ziua publicării sale. Anunț organizarea alegerilor pentru alegerea deputaților și le programez pentru data de 25 octombrie”, a declarat Vucic într-un discurs adresat națiunii, relatează ziginfo.rs.

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Vučić a subliniat că provocările globale, războaiele din lume, precum și turbulențele politice interne, revoltele și amestecul puterilor străine au dus la o societate profund divizată, motiv pentru care alegerile sunt necesare pentru a afla voința cetățenilor.

Potrivit președintelui, Serbia trebuie să se orienteze către modernizare, inteligența artificială și tehnologiile avansate. Șeful statului sârb a avertizat că orice întârziere a alegerilor ar pune în pericol proiecte precum Expo și progresul general al țării. Campania electorală va dura 46 de zile, iar Vučić a făcut apel la toți actorii politici să lupte în mod corect, solicitând evitarea violenței și a blocajelor instituționale, și a anunțat că va accepta fără rezerve rezultatele votului.

Pe 7 septembrie, prim-ministrul Serbiei, Duro Macut, i-a înaintat lui Vucic o propunere de dizolvare a parlamentului – un pas necesar pentru organizarea unor alegeri anticipate. Înainte de aceasta, Milos Vucevic, liderul Partidului Progresist Sârb, aflat la guvernare, a anunțat că Vucic va conduce lista partidului la viitoarele alegeri parlamentare și va fi candidatul acestuia la funcția de prim-ministru.

Pentru a putea candida oficial pe listele parlamentare și a prelua ulterior Guvernul, Vučić este așteptat să demisioneze din funcția de președinte în săptămânile următoare. Nu este clar, însă, dacă Vucic își va da demisia din funcția de președinte înaintea alegerilor parlamentare sau după acestea. Acest lucru va duce la organizarea unor alegeri prezidențiale anticipate separate. Până la alegerea unui nou președinte, atribuțiile acestuia vor fi preluate interimar de președintele Parlamentului sârb.