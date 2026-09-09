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Google urmează să investească 13 miliarde de euro în infrastructura digitală din Finlanda

Google urmează să investească 13 miliarde de euro în infrastructura digitală din Finlanda
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Google a anunțat miercuri că va investi cel puțin 13 miliarde de euro în Finlanda în următorii doi ani în proiecte de infrastructură digitală, inclusiv centre de date care să alimenteze modelele de inteligență artificială.

„Aceasta este cea mai mare investiție a Google în Europa și o dovadă a rolului de lider al Finlandei în dezvoltarea responsabilă a infrastructurii de inteligență artificială ”, a declarat compania într-un comunicat.

Prim-ministrul finlandez: „Decizia Google demonstrează clar punctele noastre forte”

Investiția va finanța dezvoltarea de centre de date și alte parteneriate în municipalitățile Hamina, Kajaani, Muhos și Vaala.

Fondurile acoperă și „proiecte de energie curată” și vor fi injectate în „fonduri dedicate naturii și comunităților pentru a sprijini biodiversitatea locală, educația, cercetarea și dezvoltarea competențelor ”, a declarat Google, potrivit Le Figaro.

„Decizia Google demonstrează clar punctele noastre forte. Valoarea economiei datelor depășește cu mult investițiile directe, stimulând inovația, cercetarea și dezvoltarea ”, a declarat prim-ministrul finlandez Petteri Orpo, citat în comunicatul de presă.

De ce pariază Finlanda pe centre de date pentru inteligența artificială

Datorită energiei electrice relativ ieftine și a climatului răcoros, Finlanda a înregistrat o creștere a proiectelor de centre de date în ultimii ani, zeci de astfel de proiecte fiind deja în construcție.

Atragerea investițiilor în acest sector este o prioritate pentru guvernul de dreapta al lui Petteri Orpo, în contextul în care țara nordică se confruntă cu un șomaj record. Gigantul tehnologic Google și-a consolidat treptat prezența în Finlanda, după ce a achiziționat o fostă fabrică de hârtie în 2009 și a transformat-o într-un centru de date în orașul de coastă Hamina.

De atunci, site-ul a devenit una dintre cele 43 de regiuni cloud ale Google și se bazează pe sute de furnizori finlandezi pentru construcție, operare și infrastructură de rețea.

Când vor începe lucrările și cu cât va crește PIB-ul țării conform estimărilor Google

Faza de construcție pentru aceste noi investiții este planificată pentru 2027 și 2028. Conform estimărilor Google, acestea vor crește PIB-ul Finlandei cu 3,6 miliarde de euro anual și „vor susține peste 37.000 de locuri de muncă” în țara nordică, inclusiv 16.000 în sectorul construcțiilor.

După construcție, se preconizează că operarea acestor infrastructuri va susține aproximativ 7.000 de locuri de muncă pe an, în principal în activități tehnice de instalare și la fața locului, la furnizorii de echipamente și servicii, precum și în magazinele, restaurantele și serviciile locale frecventate de acești lucrători și familiile lor.

„Acestea vor servi drept fundament pentru dezvoltarea pregătirii digitale, a inovației și a inteligenței artificiale în Finlanda și, mai larg, în Europa ”, a declarat Google.

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