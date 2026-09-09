Președintele Serbiei, Aleksandar Vucic, a dizolvat, miercuri, parlamentul țării, iar alegerile anticipate au fost programate pentru luna octombrie. Demersul liderului de la Belgrad vine ca o încercare de a-și reconfirma autoritatea pe scena politică printr-o candidatură la funcția de premier al țării.

Vucic se află la conducerea țării în calitate de premier și președinte încă din 2014 și, deși a coordonat o perioadă de dezvoltare economică, el s-a confruntat cu tot mai multe critici față de regimul său, perceput ca fiind corupt și autoritar.

„Ar fi fost alegerile necesare pentru noi dacă nu ar fi existat astfel de tensiuni, dacă nu ar fi existat astfel de conflicte politice? Cu siguranță că nu ar fi fost necesare”, a declarat Vucic într-o declarație televizată, potrivit Reuters.

În aceste condiții, alegerile legislative anticipate vor avea loc pe 25 octombrie. Inițial, alegerile parlamentare erau programate pentru anul viitor.

Vucic, premier desemnat din partea Partidului Progresist Sârb

Vucic se bucură de sprijinul Partidului Progresist Sârb, aflat la guvernare, care l-a desemnat sâmbătă drept candidat la funcția de prim-ministru în cadrul viitoarelor alegeri.

Alegerile legislative au fost convocate anticipat în contextul în care Vucic se confruntă de aproape doi ani cu demonstrații anticorupție după prăbușirea acoperișului unei gări din orașul Novi Sad, în noiembrie 2024, când au murit 16 persoane.

FOTO: Mediafax