Președintele Nicușor Dan a promulgat modificările adoptate de Parlament la legea prin care angajații statului, aleși consilieri locali sau județeni, riscau să intre în incompatibilitate dacă nu renunțau fie la mandat, fie la locul de muncă. Prevederea ar fi trebuit aplicată la 26 august, dar a fost eliminată după ce parlamentarii au depus și au adoptat amendamentele corective. Totul, într-o sesiune extraordinară, cu doar o zi înainte ca interdicția prevăzută în lege să intre în vigoare.

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Președintele a promulgat legea care îi scapă pe consilierii locali și județeni de pierderea mandatelor

Modificările adoptate de parlamentari au fost făcute pentru că legea inițială ar fi putut să lase fără mandat o parte importantă a consilierilor locali și județeni. Actul normativ prevedea că angajații statului trebuie fie să renunțe la mandatele de consilier în administrația locală, fie să demisioneze din locurile de muncă deținute. În caz contrar, intrau în incompatibilitate, ceea ce însemna pierderea automată a mandatului și trei ani interdicție de a ocupa o funcție publică. Legea în forma inițială fusese promulgată de Nicușor Dan în 4 august.

Ministrul Dezvoltării, inițiatorul legii

Interdicția de a avea încă un job ar fi început să fie aplicată din 26 august, însă pe 25 august, parlamentarii au găsit o soluție ca să o corecteze. Au depus o serie de amendamente pentru a elimina prevederile respective pe care le-au adoptat pe repede înainte în următoarele zile, într-una dintre sesiunile extraordinare.

Proiectul fusese inițiat de ministerul Dezvoltării și depus de ministrul Cseke Attila pentru îndeplinirea jalonului 418 din PNRR prin care se cerea adoptarea unor cadre de dezvoltare a carierei funcționarilor publici pe bază de merit și gestiunea personalului contractual din administrația publică.

„Decret privind promulgarea Legii pentru abrogarea unor dispoziții din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ (PL-x 347/2026)”, se arată în decret.

Parlamentul a adoptat recent modificarea Codului administrativ prin care este eliminată incompatibilitatea aplicabilă aleșilor locali și județeni care lucrează în instituții sau autorități publice.

Modificarea abrogă alineatele 2–6 ale articolului 550 din Codul administrativ, introduse prin Legea nr. 165/2026, care extindeau asupra personalului contractual din instituțiile publice regulile privind incompatibilitățile și conflictele de interese aplicabile funcționarilor publici. Noua lege stabilește și că situațiile apărute între intrarea în vigoare a Legii nr. 165/2026 și intrarea în vigoare a noilor prevederi nu vor fi considerate incompatibilități sau conflicte de interese și nu vor atrage răspundere juridică.

Avertismentul ignorat al Consiliului Economic și Social

Înainte să intre în dezbatere în Parlament, la începutul lunii august, legea a fost trimisă mai multor instituții pentru a fi avizată. Printre acestea, Agenția Națională a Funcționarilor Publici, Consiliul Legislativ, Consiliul FIscal și Consiliului Economic și Social. Consiliul Economic și Social a dat aviz negativ pentru proiectul de lege invocând articolul 550, ca singur argument pentru decizie:

„Statutul funcționarului public, așa cum este reglementat și definit prin lege, este total diferit în raport cu statutul personalului contractual stabilit prin încheierea unui contract individual de muncă reglementat de dispozițiile Codului Muncii. Plecând de la aceste statute total diferite, propunerea legislativă contravine în mod flagrant cadrului legal care reglementează aceste două tipuri de raporturi juridice de muncă”, au arătat reprezentanții CES.