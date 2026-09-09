Prima pagină » Știri politice » Nicușor Dan a promulgat legea prin care personalul contractual nu mai este în pericol să fie asimilat funcționarului public și nu mai intră sub incidența incompatibilității

Nicușor Dan a promulgat legea prin care personalul contractual nu mai este în pericol să fie asimilat funcționarului public și nu mai intră sub incidența incompatibilității

Nicușor Dan a promulgat legea prin care personalul contractual nu mai este în pericol să fie asimilat funcționarului public și nu mai intră sub incidența incompatibilității
Adaugă Gândul ca sursă preferată
Urmărește-ne în Discover

Președintele Nicușor Dan a promulgat modificările adoptate de Parlament la legea prin care angajații statului, aleși consilieri locali sau județeni, riscau să intre în incompatibilitate dacă nu renunțau fie la mandat, fie la locul de muncă. Prevederea ar fi trebuit aplicată la 26 august, dar a fost eliminată după ce parlamentarii au depus și au adoptat amendamentele corective. Totul, într-o sesiune extraordinară, cu doar o zi înainte ca interdicția prevăzută în lege să intre în vigoare.

Sondaj Gândul

După victoria AfD din Germania, crezi că va lovi valul suveranist și în Franța, la alegerile prezidențiale?

Vezi rezultate

Loading ... Loading ...

Președintele a promulgat legea care îi scapă pe consilierii locali și județeni de pierderea mandatelor

Modificările adoptate de parlamentari au fost făcute pentru că legea inițială ar fi putut să lase fără mandat o parte importantă a consilierilor locali și județeni. Actul normativ prevedea că angajații statului trebuie fie să renunțe la mandatele de consilier în administrația locală, fie să demisioneze din locurile de muncă deținute. În caz contrar, intrau în incompatibilitate, ceea ce însemna pierderea automată a mandatului și trei ani interdicție de a ocupa o funcție publică. Legea în forma inițială fusese promulgată de Nicușor Dan în 4 august.

Ministrul Dezvoltării, inițiatorul legii

Interdicția de a avea încă un job ar fi început să fie aplicată din 26 august, însă pe 25 august, parlamentarii au găsit o soluție ca să o corecteze. Au depus o serie de amendamente pentru a elimina prevederile respective pe care le-au adoptat pe repede înainte în următoarele zile, într-una dintre sesiunile extraordinare.

Proiectul fusese inițiat de ministerul Dezvoltării și depus de ministrul Cseke Attila pentru îndeplinirea jalonului 418 din PNRR prin care se cerea adoptarea unor cadre de dezvoltare a carierei funcționarilor publici pe bază de merit și gestiunea personalului contractual din administrația publică.

„Decret privind promulgarea Legii pentru abrogarea unor dispoziții din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ (PL-x 347/2026)”, se arată în decret.

Parlamentul a adoptat recent modificarea Codului administrativ prin care este eliminată incompatibilitatea aplicabilă aleșilor locali și județeni care lucrează în instituții sau autorități publice.

Modificarea abrogă alineatele 2–6 ale articolului 550 din Codul administrativ, introduse prin Legea nr. 165/2026, care extindeau asupra personalului contractual din instituțiile publice regulile privind incompatibilitățile și conflictele de interese aplicabile funcționarilor publici. Noua lege stabilește și că situațiile apărute între intrarea în vigoare a Legii nr. 165/2026 și intrarea în vigoare a noilor prevederi nu vor fi considerate incompatibilități sau conflicte de interese și nu vor atrage răspundere juridică.

Avertismentul ignorat al Consiliului Economic și Social

Înainte să intre în dezbatere în Parlament, la începutul lunii august, legea a fost trimisă mai multor instituții pentru a fi avizată. Printre acestea, Agenția Națională a Funcționarilor Publici, Consiliul Legislativ, Consiliul FIscal și Consiliului Economic și Social. Consiliul Economic și Social a dat aviz negativ pentru proiectul de lege invocând articolul 550, ca singur argument pentru decizie:

„Statutul funcționarului public, așa cum este reglementat și definit prin lege, este total diferit în raport cu statutul personalului contractual stabilit prin încheierea unui contract individual de muncă reglementat de dispozițiile Codului Muncii. Plecând de la aceste statute total diferite, propunerea legislativă contravine în mod flagrant cadrului legal care reglementează aceste două tipuri de raporturi juridice de muncă”, au arătat reprezentanții CES.

Comentarii 0

Lasă un răspuns

Trebuie să fii autentificat pentru a publica un comentariu.
Vă rugăm să țineți cont că folosirea injuriilor, a limbajului instigator la ură, a apelurilor la violență sau trimiterea repetată, în mod abuziv, a aceluiași comentariu pot duce nu doar la ștergerea mesajului, ci și la suspendarea temporară a dreptului de a comenta. Site-ul nostru încurajează dezbaterile aprinse, dar civilizate. Vă mulțumim pentru înțelegere și pentru contribuția la o discuție bazată pe argumente, nu pe atacuri.

Recomandarea video

Citește și

PROIECT DE LEGE Până pe 9 octombrie, aleşii trebuie să finalizeze textul legii care ar reduce numărul parlamentarilor la 300
18:12
Până pe 9 octombrie, aleşii trebuie să finalizeze textul legii care ar reduce numărul parlamentarilor la 300
Sondaj devastator. 68% dintre cetățenii europeni consideră că UE este într-o „deteriorare generală” sub mandatul Ursulei von der Leyen. Noile date, prezentate de unul dintre cele mai influente think tankuri din Europa
16:34
Sondaj devastator. 68% dintre cetățenii europeni consideră că UE este într-o „deteriorare generală” sub mandatul Ursulei von der Leyen. Noile date, prezentate de unul dintre cele mai influente think tankuri din Europa
FLASH NEWS Fritz spune că anticipatele sunt soluția la criza politică, iar USR nu va vota un Guvern din care face parte PSD
15:47
Fritz spune că anticipatele sunt soluția la criza politică, iar USR nu va vota un Guvern din care face parte PSD
AVERTISMENT SRI a avertizat de 1.304 de ori instituţiile, inclusiv ANCPI şi Guvernul României, că pot fi victimele hackerilor, încă de pe vremea lui Cîţu şi Ciucă
14:52
SRI a avertizat de 1.304 de ori instituţiile, inclusiv ANCPI şi Guvernul României, că pot fi victimele hackerilor, încă de pe vremea lui Cîţu şi Ciucă
SCANDAL Unul din „greii” PNL susține că partidul s-a predat în mâinile USR. „PNL nu mai este PNL! Își negociază propriul sfârșit”
14:40
Unul din „greii” PNL susține că partidul s-a predat în mâinile USR. „PNL nu mai este PNL! Își negociază propriul sfârșit”
LEGE Peste 850 de urși vor fi vânați anual în pădurile din România. Comisiile de Mediu şi Agricultură au votat în unanimitate. Legea merge în plenul Camerei Deputaţilor
13:09
Peste 850 de urși vor fi vânați anual în pădurile din România. Comisiile de Mediu şi Agricultură au votat în unanimitate. Legea merge în plenul Camerei Deputaţilor
Mediafax
Europa pierde cursa cu SUA și China! Sute de universități, inclusiv din România, cer INVESTIȚII MASIVE în cercetare
Digi24
Victor Ponta a participat la deschiderea Jocurilor Nomade din Bișkek, unde în tribune a fost și Putin: „Nu am știut că va fi prezent”
Cancan.ro
Luciana Păunescu a murit fulgerător la 46 de ani! Cu doar o lună înainte, își făcuse analizele și le-a mărturisit prietenilor că vrea să devină mamă
Prosport.ro
Imaginile cu Victoria au făcut furori pe net. Fosta soție a apărut în bikini
Adevarul
„Schimbul de ulei japonez”, explicat de un mecanic cu 20 de ani de experiență. De ce metoda a devenit virală în rândul șoferilor
Mediafax
Caz ȘOCANT la Brașov. Unii studenți acuză un profesor de HĂRȚUIRE, alții îl apără
Click
De ce nu-și deschide chef Sorin Bontea restaurant: „Se alege praful!”. Cum se menține după ce a slăbit 15 kilograme
Digi24
Evadare incredibilă. Cu mâinile legate, un soldat și-a dezarmat paznicul, s-a aruncat în râu și a fugit 4 zile prin munți
Cancan.ro
Nepotul fostului interlop Adrian Mogoș a murit la doar 6 ani! Familia a sperat la o minune până în ultima clipă 🥲
Ce se întâmplă doctore
Cine este Valerie Lungu de la Asia Express 2026. Fosta finalistă „Bravo, ai stil!” participă în competiție alături de logodnicul ei, Alex Gâlcă
Ciao.ro
Wow sau Bau? Cât de mult le-au schimbat operaţiile estetice pe vedetele din România
Promotor.ro
Muzica la volan: piesa din 2017 care crește riscul de accidente
Descopera.ro
Fenomen astronomic extrem, nemaivăzut până acum!
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI. După prima noapte împreună, Bulă se duce la duş...
Descopera.ro
Luna Pământului s-ar fi format în doar 5 ore după un impact gigantic
Mediafax Italia
NEWS ALERT! Românul a fost EXTRĂDAT pentru că este considerat PERICULOS!
Mediafax Spania
Vestea de ULTIMĂ ORĂ care îi sperie pe pensionarii români! RISCĂ SĂ-ȘI PIARDĂ PENSIA de la 30 septembrie
FLASH NEWS Român de 33 de ani, îngropat de viu pe un șantier din Anglia. Ce sancțiuni a dat justiția britanică la șase ani de la tragedie
18:20
Român de 33 de ani, îngropat de viu pe un șantier din Anglia. Ce sancțiuni a dat justiția britanică la șase ani de la tragedie
AGRICULTURĂ Oierii sunt revoltați pe modul în care statul român gestionează focarele de variolă ovină și cer demisia președintelui ANSVSA
18:18
Oierii sunt revoltați pe modul în care statul român gestionează focarele de variolă ovină și cer demisia președintelui ANSVSA
EMISIUNI Gândul prezintă Best of Marius Tucă Show – joi, 10 septembrie, de la ora 19.00
18:00
Gândul prezintă Best of Marius Tucă Show – joi, 10 septembrie, de la ora 19.00
EMISIUNI „Ai Aflat! cu Ionuț Cristache” începe joi, 10 septembrie, de la ora 15.00, live pe Gândul. Invitată: Mihaela Ceaușescu
17:58
„Ai Aflat! cu Ionuț Cristache” începe joi, 10 septembrie, de la ora 15.00, live pe Gândul. Invitată: Mihaela Ceaușescu
NEWS ALERT Administrația Prezidențială anunță că România nu trimite militari în Ucraina și acuză răspândirea de informații false
17:57
Administrația Prezidențială anunță că România nu trimite militari în Ucraina și acuză răspândirea de informații false
AGRICULTURĂ Subvenția la motorină, accesibilă și pentru micii fermieri. Proiectul de lege a fost depus în Parlament
17:56
Subvenția la motorină, accesibilă și pentru micii fermieri. Proiectul de lege a fost depus în Parlament

Cele mai noi

Trimite acest link pe