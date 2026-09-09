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Scandal în Bundestag între cancelarul Merz și șefa AfD, Alice Weidel, după alegerile regionale: „Sunteți o forță distructivă” / „Împingeți Germania spre faliment”

Ruxandra Radulescu
Scandal în Bundestag între cancelarul Merz și șefa AfD, Alice Weidel, după alegerile regionale:
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Victoria partidului AfD (Alternativa pentru Germania) a generat un adevărat scandal în Bundestag, miercuri 9 august, între cancelarul Germaniei, Friedrich Merz, și șefa formațiunii conservatoare, Alice Weidel. Schimbul acid de replici a izbucnit după ce Alice Weidel a exclamat în camera inferioară a parlamentului german că guvernul condus de Merz este „terminat”, notează Antena 3, care citează Clash Report.

„De mult timp este afectată însăși structura de rezistență a economiei”, a declarat Weidel. „Împingeți Germania spre faliment de stat”, a adăugat șefa AfD.

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Președinta AfD, Alice Weidel, a lansat un atac dur la adresa ambelor partide din coaliția germană, CDU și SPD (Partidul Social Democrat).

„În Saxonia-Anhalt sunteți un partid minuscul. Iar în Mecklenburg-Pomerania Occidentală vă îndreptați în aceeași direcție. Pe bună dreptate”, a spus ea despre CDU.

După ce parlamentarii Partidului Social Democrat (SPD) au râs din tribuna parlamentului, Weidel a spus:

„Foștii alegători ai fostului partid al muncitorilor sunt acum alegătorii noștri și vor schimbarea politică”.

Merz: „Abia mai puteți merge de câtă forță aveți”

Cancelarul a răspuns atacurilor AfD și a minimalizat succesul partidului suveranist.

„Abia mai puteți merge de câtă forță aveți”, i-a spus Merz lui Weidel.

Cancelarul i-a atras atenția lui Weidel că rezultatul de 43,8% a de la alegerile din Saxonia-Anhalt, a fost obținut în contextul în care 56% dintre alegători nu s-au prezentat la urne.

„56% nu v-au votat”, a afirmat Merz. „Nu ați obținut majoritatea absolută și nu o veți obține nicăieri”, a continuat el.

Parlamentarii AfD au reacționat cu strigăte și aplauze.

Conflictul din Bundestag a degenerat: „Dacă se mai întâmplă o dată, vă dau afară!”

Președinta Bundestagului, Julia Klockner, de la CDU, a întrerupt vacarmul și le-a cerut parlamentarilor să păstreze liniștea. Prima sa intervenție a avut, însă, efect doar pentru scurt timp.

„Ascultatul nu este punctul dumneavoastră forte”, i-a ironizat Merz pe cei de la AfD.

În momentul în care un parlamentar AfD a izbucnit zgomotos în plen, Klockner l-a atenționat:

„Nu suntem pe terenul de fotbal! Dacă se mai întâmplă o dată, vă dau afară!”.

Merz a spus ce diferențiază, în opinia lui, CDU de AfD: formațiunea este atât de prietenoasă cu Rusia, încât membrii săi ar fi râs chiar și de atacul cu drone de la Leipzig, unde o bombă a fost la un pas de a exploda.

Merz a recunoscut că există probleme în privința migrației

În privința migrației, după ce Weidel a cerut mai multe deportări, Merz a recunoscut că există probleme:

„Există consens în această coaliție că trebuie să deportăm mai multe persoane”, a confirmat Merz.

Cancelarul a subliniat, însă, că „remigrația” cerută de AfD nu ar fi altceva decât „epurare etnică”. Guvernul, spune el, face o distincție atentă între cei care muncesc aici și sunt bineveniți și cei care trebuie să părăsească țara.

„Ucraina se îndrepta spre integrarea în familia democratică europeană, aceasta este adevărata amenințare pentru Rusia”

Cancelarul a făcut referire și la afirmațiile pro-ruse ale parlamentarilor AfD, care au solicitat ridicarea sancțiunilor pentru Rusia și încetarea ajutorului militar pentru Ucraina.

„Nimeni nu a amenințat Rusia. Nici NATO. Nici Uniunea Europeană. Nici Germania.

Doamnelor și domnilor, singurul lucru care amenință cu adevărat Rusia și regimul lui Putin este forța de atracție a democrației.

Ucraina se îndrepta spre integrarea în familia democratică europeană, iar tocmai aceasta este adevărata amenințare pentru regimul lui Putin din Rusia.

Iar dumneavoastră, cei din AfD, știți foarte bine că așa stau lucrurile”, a mai spus cancelarul Friedrich Merz.

Merz, mesaj dur pentru AfD: „Sunteți o forță distructivă”

Friedrich Merz a declarat în Bundestag că AfD-ul nu va obține majoritate la alegerile Parlamentare de pe 20 august.

„Nicăieri în Germania nu veți obține majorități cu această politică”, a declarat Merz. „Sunteți și veți rămâne o forță distructivă”.

Merz a recunoscut că AfD a obținut „un rezultat electoral remarcabil din toate punctele de vedere” în Saxonia-Anhalt.

„Alegătorii au transmis un mesaj foarte clar. Ne-au transmis și nouă, iar mie personal, un mesaj limpede”, a spus el.

El a precizat, însă, că AfD nu și-a atins obiectivul declarat de a obține majoritatea absolută în parlamentul land-ului de la Magdeburg.

Merz a acuzat AfD că manifestă „dispreț față de organismele noastre democratice” și că îi denigrează în mod repetat pe reprezentanții statului.

„Sunteți și veți rămâne o forță distructivă”, a conchis Merz.

Victoria istorică obținută de AfD în Saxonia-Anhalt nu îi garantează partidului și puterea. Rezultatele oficiale preliminare plasează formațiunea naționalistă, însă fără suficiente mandate pentru a guverna singură și, cel puțin pentru moment, fără un partid dispus să intre într-o coaliție.

FOTO: Profimedia

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