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Accident grav între două trenuri de pasageri în Polonia. Au fost mobilizate peste 16 echipaje de pompieri

Accident grav între două trenuri de pasageri în Polonia. Au fost mobilizate peste 16 echipaje de pompieri
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Două trenuri s-au ciocnit joi în apropierea satului Białośliwie din Polonia, relatează presa poloneză. În urma impactului violent, garniturile au deraiat parțial și au provocat daune semnificative infrastructurii feroviare din zonă, relatează Reuters.

Primele rapoarte oficiale trimise de pompieri și publicate de TVP Poznan indicau o coliziune între un tren de pasageri și un tren de marfă, însă detalii ulterioare au scos la iveală că este vorba despre două trenuri de pasageri care s-au ciocnit.

Până la acest moment, autoritățile feroviare au confirmat oficial că cel puțin două persoane au fost rănite și au primit îngrijiri medicale, dar agențiile de știri locale spun că numărul acestora ar putea crește pe măsură ce pasagerii sunt evacuați din vagoane. La fața locului au fost trimise 16 echipaje de pompieri pentru a securiza zona și a acorda primul ajutor.

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