Rheinmetal, gigantul german de la care România cumpără armament de aproape 6 miliarde de euro prin SAFE, s-a prăbușit la bursă! Devalorizarea accelerată vine pe fondul conflictului dintre companie și statul german, care a anulat un proiect mamut

Acțiunile Rheinmetall, gigantul german specializat în producția de armament, păreau să se stabilizeze, joi, după o scădere bruscă de aproape 19% în ziua precedentă. Miercuri, acțiunile au atins cel mai scăzut nivel din februarie 2025, după ce guvernul de la Berlin a anulat o achiziție de fregate în valoare de câteva miliarde de euro.

Joi, acțiunile Rheinmetall au început o fază de stabilizare, însă, scăderile au continuat să apară în anumite intervale ale zilei. Cea mai mare depreciere înregistrată, astăzi, a fost de 2,3%, prețul ajungând la 927,50 euro.

Ministerul Apărării din Germania a anulat proiectul privind construirea a șase fregate F126 — evaluat inițial la până la 18 miliarde de euro. Autoritățile de la Berlin au invocat depășiri semnificative ale costurilor și nerespectarea termenelor, și a respins oferta companiei Rheinmetall de a prelua rolul de contractant principal prin intermediul filialei sale Naval Vessels Lürssen (NVL), pe care compania o achiziționase la începutul anului 2026 pentru aproximativ 1,5 miliarde de euro.

Dublă lovitură pentru Rheinmetall

Întreruperea proiectului este o dublă lovitură pentru Rheinmetall. Pe de o parte, compania din Düsseldorf pierde contracte de miliarde de euro. Pe de altă parte, pentru a putea intra în cursa pentru cel mai mare proiect naval de după cel de-al Doilea Război Mondial, grupul a investit 1,52 miliarde de euro în achiziționarea șantierului naval Lürssen (NVL). Acum trebuie găsită o altă utilizare pentru capacitățile acestuia, scriu analiștii germani.

În schimb, Berlinul a atribuit un contract pentru opt fregate mai mici, de tip Meko A-200, companiei rivale TKMS, însă cu o condiție: Comisia bugetară a Bundestagului trebuie să-și dea acordul.

Potrivit datelor Financial Times, valoare estimată a acestora ar fi de 11,6 miliarde de euro.

Decizia reprezintă o „lovitură dură” pentru Rheinmetall, o mare bancă de pe Wall Street considerând că acum este „foarte puțin probabil” ca gigantul de armament să își mai atingă țintele privind comenzile pentru anul fiscal 2026.”, scrie Investing.

De la plasarea comenzii pentru fregatele ⁠F126 în 2020, Germania a cheltuit aproximativ 2,3 miliarde de euro pentru acest proiect, a declarat ministrul german al Apărării Boris Pistorius, adăugând că, deși guvernul examinează cererile de despăgubire împotriva Damen, el vede puține șanse de succes.

Reamintim că proiectul pentru construirea celor 6 fregate F126 (inițial 4, cu opțiune de extindere la 6) a fost încredințat în anul 2020 șantierului naval olandez Damen Schelde Naval Shipbuilding (DSNS), în calitate de antreprenor principal. Damen a câștigat licitația în consorțiu cu subcontractori majori precum Thales și șantierul german Blohm+Voss.

Compania olandeză Damen nu a reușit să respecte termenele și bugetul stabilite, din cauza unor dificultăți de management, a costurilor în creștere și a unor incompatibilități software de producție. Din cauza acestor întârzieri, Berlinul a încercat să salveze proiectul și l-a transferat către grupul german NVL (Naval Vessels Lürssen) — a cărui divizie navală a fost preluată ulterior, în primăvara anului 2026, de către Rheinmetall.

Rheinmetall s-a oferit în luna mai să preia proiectul pentru suma de 12,8 miliarde de euro, a relatat Der Spiegel.

România cumpără armament german de la Rheinmetall

Rheinmetall este principalul partener și furnizor din cadrul programului european SAFE. Prin programul SAFE, România cumpără armament german de la Rheinmetall de 5,7 miliarde de euro.

Tot miercuri, 24 iunie, grupul tehnologic Rheinmetall anunța că Guvernul român a atribuit companiei un contract pentru furnizarea sistemelor de apărare aeriană Skyranger 35.

Acest contract face parte dintr-o comandă istorică de amploare, în valoare de 5,7 miliarde de euro, care cuprinde vehicule de luptă, nave și sisteme de apărare aeriană, și include nu numai 24 de sisteme Skyranger 35, ci și șapte sisteme Skynex și două tunuri Millennium pentru soluții de apărare aeriană maritimă.

Sistemul Skyranger va fi integrat pe platforma pe șenile Lynx KF41, deja consacrată în domeniul apărării.

„Acest contract important consolidează și mai mult relația de lungă durată și bazată pe încredere dintre România și Rheinmetall. Prin urmare, țara continuă să investească în modernizarea forțelor sale armate și în tehnologii orientate spre viitor, cu scopul de a-și proteja teritoriul și de a consolida flancul estic al NATO.“, se arată într-un comunicat al companiei.

Oliver Dürr, directorul Diviziei de Apărare Aeriană a Rheinmetall, a subliniat importanța strategică a proiectului: „Suntem mândri să continuăm parteneriatul nostru de zeci de ani cu guvernul român și să oferim țării sprijin direct în această situație critică de securitate. Recentul incident cu drona a demonstrat cât de repede amenințările aeriene pot deveni realitate. Skyranger 35 oferă României o soluție extrem de eficientă și flexibilă pentru protejarea fiabilă a soldaților, precum și a infrastructurii critice împotriva amenințărilor moderne la distanțe scurte și foarte scurte”.

Ce este Skyranger 35

Skyranger 35 este conceput special pentru a combate eficient munițiile de tip „loitering”, dronele de tip „swarm” și amenințările aeriene convenționale din imediata vecinătate. Este echipat cu un tun revolver de 35 mm de înaltă precizie și poate utiliza muniție programabilă AHEAD cu explozie în aer. Sistemul integrat combină senzori radar de ultimă generație și sisteme de urmărire electro-optice cu tunul antiaerian de 35 mm, cu eficacitate dovedită, într-un singur vehicul protejat. Acest lucru permite Armatei Române să efectueze supravegherea spațiului aerian și să combată țintele în mod autonom, chiar și în timpul deplasării.

Rheinmetall, în centrul unui scandal de corupție în Grecia

Deși este un gigant al industriei, compania are în spate un istoric controversat, marcat de un scandal de corupție în Grecia. Mai exact, în 2014, Rheinmetall a fost implicată într-un dosar de corupție legat de atribuirea unor contracte militare. O filială a companiei, Rheinmetall Defence Electronics (RDE) a mituit oficiali greci pentru a cumpăra un sistem de apărare aeriană în valoare de 150 de milioane de euro. Compania a fost amendată atunci cu peste 36 de milioane de euro.