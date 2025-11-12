Prima pagină » Știri externe » Actorul Michael Caine își licențiază vocea în biblioteca audio a unei companii de AI: Inovația nu înlocuiește umanitatea, ci o celebrează

Actorul Michael Caine își licențiază vocea în biblioteca audio a unei companii de AI: Inovația nu înlocuiește umanitatea, ci o celebrează

Actorii Michael Caine și Matthew McConaughey și-au licențiat vocile la ElevenLabs, o companie audio de Inteligență Artificială . Biblioteca companiei include mostre vocale ale unor personalități contemporane, dar și a unor persoane decedate: de la actori și inventatori la muzicieni.  

Michael Caine , actorul în vârstă de 92 de ani, faimos pentru rolurile sale din filmele „Zulu”, „Battle of Britain”, „A Bridge Too Far”, „Inception”, trilogia „The Dark Knight”, și „Interstellar”,  este printre puținii actori deschiși tehnologiilor cu Inteligență Artificială. Își va licenția vocea și actorul Matthew McConaughey, care a jucat în „Amistad”, „The Wolf of Wall Street” și „Interstellar”.

„Ani de zile, mi-am împrumutat vocea poveștilor care i-au mișcat pe oameni – povești despre curaj, despre umor, despre spiritul uman. Acum, îi ajut pe alții să-și găsească ei. Cu ElevenLabs, ne putem conserva și împărtăși vocile – nu pentru mine, ci pentru oricine”.

Michael Caine are în vedere revenirea pe scena actoriei, la 92 de ani. Ar urma să joace într-un lungmetraj alături de Vin Diesel (Sursa Foto: Arhiva Profimedia)

Michael Caine vrea ca vocea să-i fie auzită pentru totdeauna

Compania ElevenLabs are o bibliotecă audio cu vocile cântăreței Judy Garland și a unuia dintre inventatorii bombei atomice, J. Robert Oppenheimer. Actorul Michael Caine va fi printre celebritățile care vor fi plătite pentru a-și pune vocile pentru a le fi clonate cu Inteligența Artificială. Însă, clonarea vocii a unui actor cu instrumente cu Inteligență Artificială, fără permisiune, constituie o infracțiune de încălcarea drepturilor de autor.

„ElevenLabs se află în avangarda tehnologiei, folosind inovația nu pentru a înlocui umanitatea, ci pentru a o celebra… Nu este vorba despre înlocuirea vocilor; este vorba despre amplificarea lor, deschizând uși pentru noi povestitori de pretutindeni.”, a spus actorul.

