Prima pagină » Știri externe » Michael Caine are în vedere revenirea pe scena actoriei, la 92 de ani. Ar urma să joace într-un lungmetraj alături de Vin Diesel

Michael Caine are în vedere revenirea pe scena actoriei, la 92 de ani. Ar urma să joace într-un lungmetraj alături de Vin Diesel

09 sept. 2025, 14:19, Știri externe
Michael Caine are în vedere revenirea pe scena actoriei, la 92 de ani. Ar urma să joace într-un lungmetraj alături de Vin Diesel
Michael Caine și Vin Diesel (2015) / foto: Profimedia

În anul 2023, Michael Caine anunța că se retrage din lumina reflectoarelor. Acum, la 2 ani distanță, scena cinematografică internațională pare să vină cu noi surprize: actorul s-ar reîntoarce. Ar urma să joace într-un lungmetraj alături de Vin Diesel.

Celebrul actor în vârstă de 92 de ani are în vedere să reapară pe scena cinematografică, de data aceasta în lungmetrajul „The Last Witch Hunter”, film produs de studioul Lionsgate. De altfel, alături de el se va afla și celebrul Vin Diesel, care va juca în rol principal.

Până în acest moment, un acord pentru Michael Caine nu a fost finalizat, însă există așteptări care actorul să își reia rolul lui Dolan, personajul pe care l-a jucat în filmul original din 2015. Acesta interpretase rolul unui preot care îl ajută pe Kaulder (războinic) să oprească ciuma care se răspândea cu rapiditate. În cazul actorului Vin Diesel, acest proiect cinematografic este unul de suflet, luând parte la dezvoltarea lui.

Michael Caine ar putea să-și reia rolul lui Dolan din film

Vă reamintim că, în urmă cu 10 ani, când filmul a fost lansat, a avut un real succes. Cel puțin în America de Nord, în urma lungmetrajului s-au încasat cel puțin 27 de milioane de dolari. Popularitatea filmului a fost mai mare în străinătate, unde s-au vândut bilete în cinematografe de 119 milioane de dolari, arată Variety.

„«The Last Witch Hunter» s-a dezvoltat de la lansarea sa cinematografică într-un favorit global al fanilor, publicul continuând să-l descopere și să-l revadă pe toate platformele de-a lungul ultimului deceniu. Această pasiune de durată a arătat clar că există un apetit pentru mai multe povești plasate în această lume”, a declarat Adam Fogelson, președintele Lionsgate Motion Picture Group.

Autorul recomandă:

Care a fost ultima dorință a lui Giorgio Armani. Ce regret a avut creatorul de modă

Bruce Willis, MUTAT departe de familia sa. Cum se apără Emma Willis, soția actorului

Ce meserie ar fi avut regretatul Toma Caragiu dacă n-ar fi fost actor. A abandonat facultatea după doar un an

Actorul Dean Cain, cunoscut pentru rolul din serialul TV „Lois & Clark: The New Adventures of Superman”, devine agent ICE: „Vreau să protejez ţara”

Sursă foto: Profimedia

Citește și

EXTERNE Cum îi stoarce de bani Donald Trump pe miliardarii tech ai SUA. Elon Musk, marele absent de la reuniunea liderilor din tehnologie de la Casa Albă
14:33
Cum îi stoarce de bani Donald Trump pe miliardarii tech ai SUA. Elon Musk, marele absent de la reuniunea liderilor din tehnologie de la Casa Albă
EXTERNE Accident teribil în Mexic. Cel puțin 10 morți și peste 40 de răniți, după ce un tren a lovit în plin un autobuz la o trecere la nivel cu calea ferată
14:31
Accident teribil în Mexic. Cel puțin 10 morți și peste 40 de răniți, după ce un tren a lovit în plin un autobuz la o trecere la nivel cu calea ferată
EXTERNE Jordan Bardella cere organizarea unor ALEGERI legislative sau prezidențiale anticipate pentru soluționarea crizei politice din Franța
13:39
Jordan Bardella cere organizarea unor ALEGERI legislative sau prezidențiale anticipate pentru soluționarea crizei politice din Franța
GALERIE FOTO PETRECERI în toată regula în Franța după căderea Guvernului Bayrou. Participanții susțin mișcarea „Blocăm totul”
12:57
PETRECERI în toată regula în Franța după căderea Guvernului Bayrou. Participanții susțin mișcarea „Blocăm totul”
EXTERNE Un fost prim-ministru al Thailandei a fost condamnat la ÎNCHISOARE. Ce acuzații i se aduc
12:37
Un fost prim-ministru al Thailandei a fost condamnat la ÎNCHISOARE. Ce acuzații i se aduc
EXTERNE Armata israeliană a avertizat că își va intensifica operațiunile în orașul GAZA, vizat de alerta de evacuare/ „Este doar începutul”
11:47
Armata israeliană a avertizat că își va intensifica operațiunile în orașul GAZA, vizat de alerta de evacuare/ „Este doar începutul”
Mediafax
Ilie Bolojan: Ne place sau nu ne place, trebuie să creștem vârsta de pensionare / Precizările Guvernului României
Digi24
Oamenii lui Putin din Republica Moldova au furat banii trimiși de către Moscova pentru a corupe alegătorii
Cancan.ro
Premierul Ilie Bolojan a făcut anunțul de care românii se temeau: Trebuie să creștem vârsta de pensionare
Prosport.ro
FOTO. Corina Caragea, răvăşitoare în costum de baie în Bora Bora
Adevarul
Motivele pentru care mulți generali români sunt fani Călin Georgescu. Adevărul incomod spus de un expert militar
Mediafax
AUR a atacat la CCR proiectele pentru care Guvernul și-a angajat răspunderea
Click
Dan Negru, mesaj tranșant despre greva profesorilor: „Demnitatea s-a pierdut, nu fluturașul de salariu”
Wowbiz
ULTIMĂ ORĂ! Un bărbat a tras cu arma pe terasa unui restaurant! Peste 6 victime până în acest moment! Atacatorul nu a fost prins! Primele detalii despre ucigaș și incident
Antena 3
Ultimele clipe ale ucrainencei de 23 de ani care a fugit în SUA pentru că se temea de război. Ce s-a întâmplat în trenul în care urcase
Digi24
Unul dintre cele mai sacre locuri din lume, invadat de buldozere. Trupuri deshumate și tradiții distruse pentru un resort de lux
Cancan.ro
Rocsana Marcu, operată de urgență în Dubai! Ce au descoperit medicii: 'Ferească Dumnezeu'
Ce se întâmplă doctore
Îți mai aduci aminte de „Betty cea urâtă” din serialul care a cucerit o lume întreagă în anii 90? Ana Maria Orozco are 50 de ani acum și un corp de invidiat!
observatornews.ro
ANM a actualizat prognoza meteo pentru următoarele 4 săptămâni. Vremea în România până pe 6 octombrie
StirileKanalD
VIDEO Criză politică în Franța, după ce Guvernul a rămas fără susținere în Parlament. Emmanuel Macron va numi un nou prim-ministru "în următoarele zile”
KanalD
Câte zile libere vor avea românii în anul 2026
Ciao.ro
Poveştile de iubire care au rămas doar o amintire! Imagini tari cu Gina Pistol, Răzvan Fodor sau Andra Măruţă şi foştii parteneri
Promotor.ro
Noul Renault Clio, lansat oficial. Subcompacta arată WOW – GALERIE FOTO
Descopera.ro
Boala care schimbă pentru totdeauna forma inimii
Capital.ro
Vasile Blaga a dezvăluit totul. Adevărul despre relația lui Traian Băsescu și Elena Udrea: Și-a dorit multe
Evz.ro
Cum a ajuns Las Fierbinți cel mai urmărit serial. Românii nu ratează niciun episod
A1
Tania Budi, în bikini decupat, după presupusul „amantlâc” cu Gigi Becali! Cum arată vedete
Stirile Kanal D
Cristian și Adelin au murit în accidentul de la Budeasa. Aveau 21 și 23 de ani și erau studenți cu planuri mari de viitor. O fată e în stare gravă: "Se ducea la facultate să dea examen"
Kfetele
FOTO Ce ținută a ales Elena Udrea pentru prima zi de școală a fiicei sale. Fostul ministru a postat emoționată un mesaj: “Rugăciunile mele au fost ascultate.”
RadioImpuls
TRAGEDIE DE NEDESCRIS! O mamă și fiul ei de șapte ani, găsiți spânzurați în apartamentul în care locuiau. Poliţiştii, șocați când au intrat în casa profesoarei. Ce era în cameră sfâșie sufletul
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI. – Bulă, tu te-ai culcat cu logodnica ta înainte de nuntă?
Descopera.ro
Alois Alzheimer și descoperirea bolii care îi poartă numele
EDUCAȚIE România, campioană europeană la abandon școlar. Un sfert din viitorul țării nici nu învață, nici nu muncește
14:49
România, campioană europeană la abandon școlar. Un sfert din viitorul țării nici nu învață, nici nu muncește
EXCLUSIV Cristian Jura (CNCD) cataloghează refuzul multinaționalelor de a angaja foști bugetari drept o formă de DISCRIMINARE
14:43
Cristian Jura (CNCD) cataloghează refuzul multinaționalelor de a angaja foști bugetari drept o formă de DISCRIMINARE
VIDEO Discurs cu îmbrățișări și strigăte în P.E. / Maia Sandu cere ajutorul europenilor înaintea alegerilor / „Moldavia is Romania, madam Maia”
14:36
Discurs cu îmbrățișări și strigăte în P.E. / Maia Sandu cere ajutorul europenilor înaintea alegerilor / „Moldavia is Romania, madam Maia”
ACTUALITATE Valentin Stan: „Noi punem pe picioare în UCRAINA o armată extrem de periculoasă pentru securitatea României”
14:30
Valentin Stan: „Noi punem pe picioare în UCRAINA o armată extrem de periculoasă pentru securitatea României”
SPORT Vă așteptăm la ora 18:30, la „EXCLUSIV RAPID”, în direct pe YouTube – ProSport!
14:29
Vă așteptăm la ora 18:30, la „EXCLUSIV RAPID”, în direct pe YouTube – ProSport!
POLITICĂ Scandal în coaliție. USR acuză PSD, PNL și UDMR că au blocat audierea șefului ASF în Parlament: „Au făcut zid în jurul ASF”
14:02
Scandal în coaliție. USR acuză PSD, PNL și UDMR că au blocat audierea șefului ASF în Parlament: „Au făcut zid în jurul ASF”