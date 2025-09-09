Michael Caine are în vedere revenirea pe scena actoriei, la 92 de ani. Ar urma să joace într-un lungmetraj alături de Vin Diesel

În anul 2023, Michael Caine anunța că se retrage din lumina reflectoarelor. Acum, la 2 ani distanță, scena cinematografică internațională pare să vină cu noi surprize: actorul s-ar reîntoarce. Ar urma să joace într-un lungmetraj alături de Vin Diesel.

Celebrul actor în vârstă de 92 de ani are în vedere să reapară pe scena cinematografică, de data aceasta în lungmetrajul „The Last Witch Hunter”, film produs de studioul Lionsgate. De altfel, alături de el se va afla și celebrul Vin Diesel, care va juca în rol principal.

Până în acest moment, un acord pentru Michael Caine nu a fost finalizat, însă există așteptări care actorul să își reia rolul lui Dolan, personajul pe care l-a jucat în filmul original din 2015. Acesta interpretase rolul unui preot care îl ajută pe Kaulder (războinic) să oprească ciuma care se răspândea cu rapiditate. În cazul actorului Vin Diesel, acest proiect cinematografic este unul de suflet, luând parte la dezvoltarea lui.

Michael Caine ar putea să-și reia rolul lui Dolan din film

Vă reamintim că, în urmă cu 10 ani, când filmul a fost lansat, a avut un real succes. Cel puțin în America de Nord, în urma lungmetrajului s-au încasat cel puțin 27 de milioane de dolari. Popularitatea filmului a fost mai mare în străinătate, unde s-au vândut bilete în cinematografe de 119 milioane de dolari, arată Variety.

„«The Last Witch Hunter» s-a dezvoltat de la lansarea sa cinematografică într-un favorit global al fanilor, publicul continuând să-l descopere și să-l revadă pe toate platformele de-a lungul ultimului deceniu. Această pasiune de durată a arătat clar că există un apetit pentru mai multe povești plasate în această lume”, a declarat Adam Fogelson, președintele Lionsgate Motion Picture Group.

Sursă foto: Profimedia