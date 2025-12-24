Prima pagină » Știri externe » Acuzații dure din Franța. Macron spune că sancţionarea lui Thierry Breton de către SUA este o „intimidare”. CE cere „clarificări”

Acuzații dure din Franța. Macron spune că sancţionarea lui Thierry Breton de către SUA este o „intimidare”. CE cere „clarificări”

Olga Borșcevschi
24 dec. 2025, 16:07, Știri externe
Preşedintele francez Emmanuel Macron denunţă miercuri decizia administraţiei Trump de a interzice intrarea în SUA a fostului comisar european Thierry Breton, din cauza voinţei acestuia de a reglementa marile platorme digitale, drept o atingere adusă „suveranităţii digitale europene”. Pe de altă parte, unii eurodeputaţi ai partidului Rassemblement National (RN) susțin că decizia SUA are legătură cu anularea alegerilor prezidențiale din 2024, în România. 

În urma deciziei luate de Administrația Trump, de a interzice intrarea în SUA pentru cinci personalități europene, au apărut reacții în spațiul Uniunii Europene. În acest sens, şeful statului francez a reacționat imediat, după interzicerea lui Thierry Breton în America.

„Franţa denunţă deciziile de restricţionare a vizelor luate de către Statele Unite împotriva lui Thierry Breton şi altor patru personalităţi europene. Aceste măsuri relevă o intimidare şi o coerciţie împotriva suveranităţii digitale europene”, a scris pe Macron pe X.

Comisia Europeană condamnă sancțiunile SUA

Comisia Europeană a condamnat, la rândul său, într-un comunicat decizia administraţiei Trump, evocând „libertatea de exprimare” drept un „drept fundamental” pe care Europa îl împărtăşeşte cu aliatul său american.

„UE este o piaţă unică deschisă, fondată pe reguli şi care are dreptul suveran de a reglementa activitatea economică conform valorilor noastre democratice şi angajamentelor noastre internţaionale”, arată CE.

Mai mult, CE anunţă că a cerut „clarificări” autorităţilor americane.

Clasa politcă franceză condamnă aceste noi sancţiuni americane, cu excepţia unor voci de la Partidul Rassemblement national (RN, extremă dreapta).

„Noi nu suntem o colonie a Statelor Unite. Noi suntem europeni, trebuie să ne apărăm legile, principiile, interesele. Această sancţionare scandaloasă a lui Thierry Breton aduce un omagiu luptei sale în favoarea suveranităţii noastre”, denunţă pe X eurodeputatul Raphaël Glucksmann.

„Această decizie este de o gravitate extremă. Franţa şi Uniunea Europeană trebuie să reacţioneze imediat împotriva acestui atac fără precedent la adresa suveranităţii noastre”, a subliniat pe X secretarul general al Partidului Socialist (PS) Pierre Jouvet.

Pe de altă parte, doi eurodeputaţi RN îşi exprimă înţelegerea faţă de decizia SUA.

„Thierry Breton l-a ameninţat (în 2024) pe proprietarul reţelei de socializare să impună respectarea reglementărilor UE. O viză ridicată după un an şi jumătate. Ei au dat dovadă de multă răbdare”, a declarat Virginie Joron, referindu-se la diferende între UE şi Elon Musk.

Statele Unite „nu se vor sacrifica pentru un continent fără libertăţi, în care se anulează până şi alegerile”, a denunţat Catherine Griset, referindu-se la anularea alegerilor prezidenţiale în România.

Thierry Breton are interdicție din partea Administrației Trump

Thierry Breton este un fost comisar european care a contribuit activ la promovarea Legii serviciilor digitale a UE și care vizează marile companii din SUA care fac parte din domeniul tehnologiei. De altfel, este fost ministru al Finanțelor în Franța.

În cursul zilei de marți, 23 decembrie 2025, a fost dispusă interzicerea intrării în SUA a fostului comisar UE, precum și a altor personalități europene. Potrivit Administrației Trump, fostul comisar și alți activiști anti-dezinformare ar fi fost implicați în „cenzurarea” platformelor americane de social media.

Cele mai noi