Interzicerea lui Thierry Breton în SUA declanșează un război. Care este reacția guvernului francez

24 dec. 2025, 11:39, Știri externe
Interzicerea lui Thierry Breton în SUA declanșează un război. Care este reacția guvernului francez
SUA răspund dur Uniunii Europene: fostul comisar Thierry Breton și alți patru lideri, sancționați de Casa Albă / Sursa foto: Shutterstock

Guvernul francez a reacționat rapid, după ce Thierry Breton, fost comisar UE pentru Piața internă din 2019 până în 2024, a fost interzis în SUA de Administrația Trump. De altfel, au mai fost interziși și alți patru lideri europeni, iar cenzura a fost condamnată la Washington. 

În urma deciziei luate de Administrația Trump, de a interzice intrarea în Statele Unite ale Americii pentru cinci personalități europene, au apărut reacții în spațiul Uniunii Europene. În acest sens, Guvernul francez a reacționat imediat, după interzicerea lui Thierry Breton în America.

„Franța condamnă cu fermitate restricția de viză impusă de Statele Unite lui Thierry Breton, fost ministru și comisar european, și altor patru personalități europene”, a scris miercuri, 24 decembrie 2025, șeful diplomației franceze, Jean-Noel Barrot, într-un mesaj publicat pe rețeaua de socializare X.

Thierry Breton are interdicție din partea Administrației Trump

Thierry Breton este un fost comisar european care a contribuit activ la promovarea Legii serviciilor digitale a UE și care vizează marile companii din SUA care fac parte din domeniul tehnologiei. De altfel, este fost ministru al Finanțelor în Franța.

Administrația Trump a interzis intrarea în SUA a fostului comisar UE, precum și a altor personalități europene / foto: Mediafax

Vă reamintim faptul că în cursul zilei de marți, 23 decembrie 2025, a fost dispusă interzicerea intrării în SUA a fostului comisar UE, precum și a altor personalități europene. Potrivit Administrației Trump, fostul comisar și alți activiști anti-dezinformare ar fi fost implicați în „cenzurarea” platformelor americane de social media.

Fostul comisar UE a condamnat interdicția

Sarah Rogers, subsecretar de stat american pentru diplomație publică, a declarat pe rețeaua X faptul că Thierry Breton ar fi „creierul” Legii serviciilor digitale a UE.

„Legea privind serviciile digitale (DSA) a fost adoptată în mod democratic în Europa pentru a se asigura că ceea ce este ilegal offline este ilegal și online. Aceasta nu are absolut nicio aplicabilitate extrateritorială și nu afectează în niciun fel Statele Unite”, a scris Barrot, într-un mesaj publicat pe X.

Thierry Breton a condamnat decizia interzicerii sale pe teritoriul american, făcând în același timp referire la perioada de suspiciuni anticomuniste din anii 1950 din Statele Unite ale Americii.

„S-a întors vânătoarea de vrăjitoare a lui McCarthy? Ca să vă reamintim: 90% din Parlamentul European – organismul nostru ales democratic – și toate cele 27 de state membre au votat în unanimitate DSA. Pentru prietenii noștri americani: «Cenzura nu este acolo unde credeți»”, a scris Breton.

Sursă foto: Mediafax Foto

