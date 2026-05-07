Papa Leon al XIV-lea, umilit la bancă. Angajata call-center i-a închis telefonul după o cerere banală

Chiar și liderul Bisericii Catolice pot fi blocate de un operator de call-center. Papa Leon al XIV-lea a aflat acest lucru când a încercat să își actualizeze datele bancare prin telefon și a încălcat regulile stricte ale băncii.

Papa Leon al XIV-lea, umilit la bancă

Aproximativ la două luni după ce cardinalul american Robert Francis Prevost a devenit Papa Leon al XIV-lea la Vatican, acesta a sunat la banca sa din Statele Unite pentru a-și schimba numărul de telefon și adresa asociate contului său.

Povestea a fost relatată de părintele Tom McCarthy, un apropiat al Suveranului Pontif în timpul unei întâlniri cu credincioșii catolici din Neperville, Illinois.

Potrivit preotului, Papa s-a identificat drept Robert Prevost și a răspuns corect la toate întrebările de securitate puse de reprezentantul băncii. Totuși, acest lucru nu a fost suficient.

„Ar conta dacă ți-aș spune că sunt Papa Leon?”

Angajatul băncii ar fi explicat că modificările solicitate impuneau prezența fizică a titularului contului la sucursală.

„El a spus: «Ei bine, nu cred că pot face asta.»”

În acel moment, Papa ar fi încercat o ultimă opțiune. „Ar conta dacă ți-aș spune că sunt Papa Leon?”, se pare că a întrebat el. În acel moment femeia de la telefon i-a închis în nas.

Părintele Tom McCarthy a confirmat ulterior printr-un email că incidentul a fost real. El a explicat că povestea experiența la un eveniment educațional pentru bărbați și băieți la o biserică din Naperville.

McCarthy este o figură binecunoscută în comunitatea catolică din partea de sud a orașului Chicago și îl cunoaște pe actualul Papă din anii 1980. Cei doi au crescut în cartiere muncitoare similare din zona Chicago, iar prietenia lor a continuat după ce Leon al XIV-lea a fost ales la Vatican.

Situația a fost în cele din urmă rezolvată

Problema bancară a fost rezolvată ulterior prin intervenția unui alt preot care avea legături cu președintele băncii, a spus părintele McCarthy.

Vaticanul nu a oferit imediat o declarație oficială cu privire la incident.

„Vă puteți imagina cum este să fii cunoscut drept femeia care a închis telefonul la Papă?”, a glumit pe seama acestui lucru Părintele Tom McCarthy.

