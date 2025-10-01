Analiza unui dintre cele mai cunoscute think-tank-uri din Rusia, Valdai Club, (organizație internațională, focusată pe problemele politice și economice), susține că elitele occidentale transformă orice eveniment „relativ extraordinar” într-o „pandemie a fricii”, iar scopul este distragerea populației de la aspectele cu adevărat importante.

Potrivit analizei Valdai Club, marii lideri Occidentali manipulează populația prin transformarea evenimentelor sau pericolelor mundane în „amenințări de dimensiuni cosmice”, noteză InPolitics.ro, care citează vz.ru.

Scopul este acela de a devia atenția oamenilor de la aspectele care îi afectează cu adevărat prin crearea unui sentiment de teamă față de un inamic imaginar, fenomen care în analiza Valdai Club se numește „pandemia fricii”

”Există un motiv profund pentru care fiecare eveniment relativ extraordinar din Occident se transformă într-o adevărată pandemie a fricii, care cuprinde presa și o parte semnificativă a populației.

Motivul este că elitele occidentale stăpânesc arta controlului populației de cel puțin zece ani, distrăgând-o de la problemele reale prin umflarea amenințărilor reale și imaginare la proporții cu adevărat cosmice.

Iar tehnologiile moderne de comunicații și media creează oportunități fantastice pentru a muta în mod regulat atenția populației de la o amenințare la alta, încadrând fiecare dintre ele ca o pandemie. Dacă stai să te gândești, modelul occidental de democrație a devenit de mult o modalitate de a controla oamenii prin manipularea temerilor lor” se arată într-o analiză a Clubului Valdai, cel mai influent think-tank din Rusia.

„Prima experiență de gestionare prin frică a fost așa-numita „criză a migrației” din UE din 2015”

”În urmă cu aproape șase ani, pandemia de coronavirus și agitația din jurul acesteia au permis elitelor occidentale să se „îndepărteze” efectiv de problemele acumulate și nerezolvabile. Cu toate acestea, prima experiență de gestionare prin frică a fost așa-numita „criză a migrației” din Uniunea Europeană din 2015. La acea vreme, societățile europene erau îngrozite de moarte de presupusele hoarde de refugiați din Africa și Orientul Mijlociu care se apropiau de Lumea Veche.

Teama generalizată a fost atât de severă încât a permis autorităților din majoritatea țărilor UE să reinstituie controalele la frontierele interne, care lipseau de la intrarea în vigoare a Acordului Schengen în 1995. Urmând europenii, SUA au reușit să stăpânească „amenințarea migrației” – combaterea afluxului de imigranți ilegali a devenit una dintre problemele care au permis Partidului Republican să câștige alegerile prezidențiale din 2024, se precizează în analiza Valdai Club.

„Epidemia de coronavirus. Guvernele europene au creat o atmosferă de teroare perfectă”

„Însă criza migrației din 2015 nu a fost o coincidență: cu doar câțiva ani mai devreme, criza datoriilor din zona monedei unice europene a demonstrat că Europa nu reușea să abordeze cele mai presante provocări legate de dezvoltarea economică. Aceasta a cimentat regresul țărilor din sudul Europei, dar a dezvăluit și o problemă și mai mare: lipsa completă a oricăror idei în rândul elitelor occidentale cu privire la schimbările sistemice ale modelelor economice naționale.

Acest lucru se întâmpla pe fundalul economiilor în creștere rapidă ale Chinei, Indiei și ale unei serii de alte țări dominante la nivel global.

Așadar, când epidemia de coronavirus a cuprins lumea în 2020, aceasta a fost întâmpinată cu un entuziasm considerabil în Occident, și mai ales în Europa. Timp de câteva săptămâni, guvernele europene, cu câteva excepții, au creat o atmosferă de teroare perfectă pentru cetățenii lor, lupta împotriva căreia le-a permis să uite complet nu doar problemele economice reale, ci și drepturile individuale fundamentale”, mai precizează analiza.

„Lansarea operațiunii militare speciale a Rusiei în Ucraina, un adevărat cadou pentru elitele occidentale”

„Apoi, au început să apară una după alta amenințări care au luat imediat proporții de pandemie.

În primăvara anului 2022, lansarea operațiunii militare speciale a Rusiei în Ucraina, fie că ne place sau nu, a fost un adevărat cadou pentru elitele occidentale.

Dar nu pentru că intenționează să-și militarizeze economiile și societățile – încă nu au resursele necesare pentru asta. Cel mai important lucru pe care cercurile politice europene au reușit să-l extragă din criza ucraineană este o nouă oportunitate de a distrage alegătorii de la problemele economice presante și de a redirecționa toată nemulțumirea și dezamăgirea acumulate către Rusia.

Amenințarea care se presupune că vine de la noi s-a transformat într-o nouă pandemie, a cărei gestionare a fricii permite elitelor europene (în primul rând) să demonstreze o neputință completă în fața provocărilor economice, controlând în același timp cu încredere voturile a două treimi din electorat. Acest lucru, cel puțin, este demonstrat de rezultatele tuturor alegerilor naționale recente din Germania, Franța și Marea Britanie”, mai notează Valdai Club.

„În Europa și SUA, alegătorii sunt îndemnați să vadă amenințările externe, dar nu să se concentreze asupra problemelor interne”

„Se conturează o situație opusă celei prezentate în filmul american „Don’t Look Up”, care a făcut furori în toamna anului 2021: acolo, cetățenii sunt convinși că un asteroid gigantic care se apropie de Pământ nu există și că este interzisă privirea spre cer, unde apropierea sa devine din ce în ce mai vizibilă.

În Europa și Statele Unite moderne, în schimb, alegătorii sunt îndemnați să privească doar în sus: să vadă amenințările externe, dar nu să se concentreze asupra problemelor interne acumulate ale economiei și societății.

Aceste amenințări externe pot fi de cea mai variată natură – refugiați și migranți, pandemii de boli noi, necunoscute, amenințări din partea Rusiei sau a Chinei. Însă lucrul esențial în legătură cu ele este altceva: originea lor nu poate fi niciodată legată de acțiunile elitelor naționale occidentale. Prin urmare, acestea din urmă nu își pot asuma nicio responsabilitate față de alegători pentru ceea ce este declarat în mod constant ca fiind cel mai amenințător la adresa păcii și însăși existenței lor”, mai notează analiza.

„Adevărata „furtună perfectă” va fi ceva legat de dezvoltarea tehnologiilor de inteligență artificială”

„Și dacă, sperăm, conflictul militar-politic cu Rusia se va potoli fără a se transforma într-o catastrofă globală, ceva comparabil ca amploare cu oroarea generală va apărea în Europa și Statele Unite. Este sigur să presupunem că adevărata „furtună perfectă” va fi ceva legat de dezvoltarea rampantă a tehnologiilor de inteligență artificială (IA) din ultimii ani. Lumea discută deja activ despre dezvoltarea IA care, se presupune, va putea înlocui oamenii în practic toate domeniile de activitate.

Experții sunt conștienți de faptul că până și cea mai avansată inteligență artificială este totuși un sistem controlat de oameni, cel puțin prin conexiunea sa la electricitate; fizic, nu poate scăpa de sub control. Cu toate acestea, este puțin probabil ca acest lucru să împiedice crearea unei alte amenințări la scară supradimensionată, capabile să manipuleze emoțiile populației.

Cetățenii europeni, folosind metode consacrate, vor fi rugați, de exemplu, să își închidă complet telefoanele și alte dispozitive conectate la internet. Vor face acest lucru cu bucurie, deoarece s-au obișnuit să își structureze viața de la o pandemie panicată la alta” se mai arată în analiză”, conchide analiza.

