Nigel Farage, ținta criticilor după ce i-a acuzat pe românii din Marea Britanie că ar mânca LEBEDELE din parcuri

Nigel Farage, liderul partidului Reformăm Marea Britanie, a atras numeroase critici după ce i-a acuzat în mod fals pe românii din Marea Britanie că mănâncă lebedele din parcuri.

Cel mai recent atac al lui Farage asupra migranților care trăiesc în Marea Britanie a fost criticat ca un caz de răspândire de informații false și „teorii sălbatice ale conspirației,” notează The Independent.

Farage, liderul partidului Reformăm Marea Britanie (Reform UK) a declarat că „lebedele din parcurile regale sunt mâncate” și a spus că crapii din iazuri sunt scoși „de oameni care provin din culturi diferite”.

Întrebat cine crede el că ar mânca lebedele, care sunt o specie protejată în Marea Britanie, Farage a spus:

„Oamenii care vin din țări în care acest lucru este destul de acceptabil”.

Întrebat de reporterul Nick Ferrari de la LBC dacă cei responsabili sunt est-europenii, românii și „oameni de felul ăsta”, Farage a spus:

„Așa cred”.

Royal Parks: Nu au fost raportate cazuri de lebede ucise sau mâncate

Organizația de caritate Royal Parks a respins rapid afirmația lui Farage, spunând:

„Nu ne-au fost raportate incidente în care oameni să fi ucis sau mâncat lebede din cele opt parcuri regale din Londra”.

Comentariile lui Farage reflectă afirmațiile nefondate ale președintelui american Donald Trump cum că migranții haitieni ar mânca animalele de companie ale americanilor.

Farage și-a lansat acuzație că imigranții ar mânca lebedele din parcurile regale după ce a fost întrebat dacă au existat dovezi pentru afirmațiile lui Trump.

Reporterul a întrebat:

„Deci este o poveste similară? Ne mănâncă crapii, ne mănâncă lebedele?”

Farage a spus:

„Nu spun asta, doar o menționez ca argument”.

Reacția laburiștilor și a organizațiilor pentru drepturilor migranților

Parlamentarii laburiști au declarat că cele mai recente remarci ale liderului Reform UK sunt doar un alt exemplu de ce oamenii nu ar trebui să aibă încredere în el.

Deputatul laburist Clive Lewis a declarat:

„Când o persoană publică începe să vânture conspirații sălbatice și exagerări grotești, de la migranți care mănâncă lebede până la aluzii la daune necunoscute pe care le-ar provoca paracetamolul, dezvăluie o abordare îngrijorătoare: alimentarea deliberată a fricii, confuziei și neîncrederii”.

Andy McDonald, parlamentar laburist pentru Middlesbrough și Thornaby East, a declarat că comentariile lui Farage sunt „copiate direct din manualul lui Trump și o încercare deliberată de a inflama tensiunile în comunitățile noastre”.

Fizza Qureshi, directorul executiv al Rețelei pentru Drepturile Migranților, l-a criticat pe Farage pentru că „regurgitează povești care au fost dovedite ca fiind false” și a spus că comentariile acestuia sunt „nu numai absurde, ci și extrem de periculoase”.

Ea a spus:

„El regurgitează povești care au fost dovedite ca fiind false dar care au reapărut din nou și din nou, inclusiv în 2007, când migranții au fost acuzați că au furat lebede. Ceea ce arată comentariile lui Nigel Farage este dorința sa de a răspândi dezinformare provenind de pe rețelele de socializare neverificate și din organizațiile de extremă dreapta, pentru a stârni în mod deliberat mai multă ură împotriva migranților”.

Foto: Profimedia

