Adolescenții francezi care au desenat steagul Franței pe scările vopsite în culorile LGBT au fost arestați

10 nov. 2025, 18:16, Știri externe
Trei adolescenți au fost arestați la Nantes, Franța, pentru că au încercat să deseneze steagul francez pe scările monumentale vopsite în culorile Pride. Incidentul s-a petrecut în noaptea de duminică spre luni.

Tinerii cu vârste cuprinse între 16 și 17 ani au fost arestați la Nantes (Loire-Atlantique) în primele ore ale zilei de luni. Ei au fost prinși în flagrant când deteriorau Treptele Pride, pe o scară multicoloră din centrul orașului care era dedicată comunității LGBTQIA+. Ei au ajuns la fața locului echipați cu pensule și vopsea și erau pe punctul de a revopsi scările în albastru, alb și roșu când polițiștii i-au reținut.

Împodobit cu o placă în luna mai a anului trecut, în prezența primarului socialist al orașului, locul emblematic al luptelor LGBTQIA+ a fost aproape vandalizat peste noapte, de duminică până luni.

Aceste trepte leagă Rue Beaurepaire de Cours des 50-Otages, o arteră importantă din centrul orașului Nantes, puternic monitorizată și înconjurată de camere de supraveghere. În luna mai, primarul socialist al orașului Nantes, Johanna Rolland, a participat la dezvelirea unei plăci pentru a marca locul numit în mod oficial drept „Scările Pride”.

Scările au fost pictate în 2018

Scările Pride au fost pictate în urmă cu șapte ani în culorile steagului curcubeu pentru evenimentul Pride 2018. De atunci, ele au fost vandalizate în mod regulat și marcate cu graffiti.

În 2024, o altă scară monumentală de pe Butte Sainte-Anne din centru orașului Nantes, a fost complet revopsită în culorile steagului palestinian. Ulterior, peste noile culori au apărut imagini cu steagul israelian și simbolurile neonaziste. Nimeni nu a fost arestat în acest caz.

