Fostul prim-ministru al României, Adrian Năstase, a anunțat că se află la Beijing, acceptând invitația Republicii Populare Chineze de a participa la parada militară de mâine (3 septembrie 2025). Ceremonia comemorează 80 ani de la încheierea celui de-al Doilea Război Mondial (cunoscut ca „Marele Război Patriotic” la ruși și „Războiul Anti-fascist” la chinezi).
Mai mulți lideri și demnitari străini vor participa la parada militară, organizată imediat după Summitul Organizației pentru Cooperare de la Shanghai de la Tianjin.
„Sunt invitat, în aceste zile, la Beijing, în calitate de fost demnitar, pentru a participa la un mare eveniment ocazionat de comemorarea a 80 de ani de la victoria Chinei împotriva Japoniei și a fascismului în al Doilea Război Mondial. Mâine va avea loc o mare paradă militară și o recepție oferită de liderii chinezi”, a anunțat pe blogul personal Adrian Năstase.
Fostul premier a fost invitat la sediul departamentului internațional al CC, al PCC, unde a avut „o lungă discuție cu doamna ministru adjunct Sun Haiyan, în legătură cu teme sensibile de politică internaționala, inclusiv despre războiul din Ucraina și despre relația dintre China, Rusia și India”.
Lista completă a invitaților care vor lua parte la paradă
- Armenia: Premierul Nikol Pashinyan
- Australia: Fostul ministru de Externe Bob Carr
- Azerbaijan: Președintele Ilham Aliyev
- Bangladesh: Consilierul pe securitate națională Khalilur Rahman
- Brunei: Comandantul Haszaimi Bol Hassan
- Cambodgia: Regele Norodom Sihamoni
- Indonezia: Ministrul de Externe Sugiono
- Iran: Președintele Masoud Pezeshkian
- Kazahstan: Președintele Kassym-Jomart Tokayev
- Kîrgîzstan: Sadyr Japarov
- Japonia: Fostul prim-ministru Yukio Hatoyama
- Laos: Președintele Thongloun Sisoulith
- Malaezia: Premierul Anwar Ibrahim
- Maldive: Președintele Mohamed Muizzu
- Mongolia: Președintele Ukhnaagiin Khurelsukh
- Myanmar: Președintele interimar Min Aung Hlaing
- Nepal: Premierul K.P. Sharma Oli
- Noua Zeelandă: Fostul premier John Key
- Coreea de Nord: Kim Jong Un
- Pakistan: Premierul Shehbaz Sharif
- Singapore: Premierul adjunct Gan Kim Yong
- Coreea de Sud: Purtătorul de cuvânt al Adunării Naționale Woo Won-shik
- Takikistan: Președintele Emomali Rahmon
- Timor: Președintele Parlamentului Maria Fernanda Lay
- Uzbekistan: Președintele Shaykat Mirziyovev
- Vietnam: Președintele Luong Cuong
- Belarus: Președintele Alexandr Lukașenko
- Belgia: Fostul premier Yves Leterme
- Bulgaria: Premierul adjunct Atanas Zafirov
- Grecia: Fostul premier George Papandreou
- Italia: Fostul premier Massimo D’Alema
- Ungaria: Fostul premier Peter Szijjarto
- România: Fostul premier Adrian Năstase
- Rusia: Președintele Vladimir Putin
- Serbia: Președintele Aleksandar Vucic
- Slovacia: Robert Fico
- Elveția: Fostul președinte Ueli Maurer
- Algeria: Fostul ministru al veteranilor Laid Rebiga
- Congo: Președintele Denis Sassou Nguesso
- Egipt: Premierul adjunct Kamel al-Wazir
- Zimbabwe: Președintele Emmerson Mnangagwa
- Cuba: Președintele Miguel Diaz-Canel
- Nicaragua: Consilierul prezidențial Laureano Ortega Murillo
- Venezuela: Președintele Adunării Naționale Jorge Rodriguez
- ASEAN: Secretarul general Kao Kim Hourn
- CIS: Secretarul general Serghei Lebedev
- ONU: Sub-secretarul general Li Junhua
- SCO: Secretarul general Nurlan Yermekbayev
Potrivit Solid News, la paradă ar participa și fostul premier Viorica Dăncilă. Fostul premier Victor Ponta ar fi refuzat invitația Chinei.
