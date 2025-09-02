Prima pagină » Știri externe » Robert Fico anunță întărirea relațiilor economice ale Slovaciei cu Federația Rusă și le oferă accesul rușilor în UE / „Se scrie noua ordine mondială”

Robert Fico anunță întărirea relațiilor economice ale Slovaciei cu Federația Rusă și le oferă accesul rușilor în UE / „Se scrie noua ordine mondială"

02 sept. 2025
Premierul Slovaciei, Robert Fico, a dat azi mâna cu președintele Rusiei, Vladimir Putin, pe durata întâlnirii lor de la pensiunea de stat Diaoyutaidin Beijing.

După Summitul Organizației pentru Cooperare de la Shanghai, desfășurat anul acesta la Tianjin, premierul slovac și președintele rus vor lua parte la festivitățile paradei militare de mâine, organizată și găzduită de liderul chinez Xi Jinping la Beijing.

Fico: Suntem interesați de normalizarea relațiilor

În acest context, premierul Robert Fico s-a arătat dispus să normalizeze relațiile cu Kremlinul, să crească importurile de gaze rusești prin conducta TurkStream și chiar să elibereze vize pentru cetățenii ruși care vor să călătorească în Europa, potrivit Reuters.

Declarațiile premierului slovac intră în contradicție cu poziția Uniunii Europene, bloc politic și economic din care face parte  Slovacia, de altfel și membru NATO. UE se opune din 2022 importurilor de gaze din Rusia după ce Kremlinul a ordonat invadarea la scară largă a Ucrainei. Însă, premierul slovac nu se lasă.

„Vreau să spun deschis că suntem extrem de interesaţi de normalizarea relaţiilor dintre Republica Slovacă şi Federaţia Rusă. Să revenim la ceea ce era tipic pentru ţări în ceea ce priveşte cooperarea economică”, a declarat Fico în timpul întâlnirii cu Putin.

Slovacia și Ungaria nu renunță la gazul rusesc

UE a promis că va pune capăt relațiilor sale energetice vechi de decenii cu fostul principal furnizor de gaze Moscova și își propune să elimine treptat toate importurile de energie rusească până la sfârșitul anului 2027. Ungaria și Slovacia se opun însă planului.  Robert Fico și omologul său maghiar, Viktor Orban, susțin că trecerea la energiile alternative gazului rusesc ar duce la creșterea facturilor.

„Vreau să vă mulțumesc pentru aprovizionarea sigură și regulată cu gaze pe care o primim prin TurkStream”, i-a spus Fico lui Putin în timpul întâlnirii. TurkStream rămâne singura conductă care transportă gaze rusești către Europa după ce conductele Nord Stream 1 au fost distruse în urma unui sabotaj ucrainean  în septembrie 2022 și după ce tranzitul prin Ucraina a fost oprit la 1 ianuarie.

Premierul slovac și dictatorul rus au fost invitaţi să ia parte la parada militară de la Beijing, programată pentru 3 septembrie.  Parada va comemora cei 80 ani de la încheierea „Războiului Anti-Fascist” și victoria împotriva Imperiului Japonez.

