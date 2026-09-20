Alegerile din landul Mecklenburg-Pomerania Inferioară au devenit terenul unei bătălii politice cruciale pentru viitorul Germaniei. În cursa electorală, fostul prezentator de radio Leif-Erik Holm, o figură cu un discurs moderat, dar cu o agendă radicală, deschide lista AfD pentru funcția de premier și pune sub presiune guvernul de stânga condus de Manuela Schwesig.

Landul Mecklenburg-Pomerania este condus istoric de social-democrații din SPD de aproape trei decenii, însă partidul Alternativa pentru Germania (AfD) vine puternic din spate.

Leif-Erik Holm este unul dintre politicienii proeminenți ai partidului de extremă dreapta Alternativa pentru Germania (AfD) și unul dintre membrii fondatori ai filialei AfD din landul nord-estic. Din anul 2017 este deputat în Bundestag, parlamentul federal al Germaniei, și este purtătorul de cuvânt al partidului său pe probleme de politică economică. De asemenea, între 2017 și 2023 a ocupat funcția de vicepreședinte al grupului parlamentar AfD la nivel național.

Spre deosebire de alți lideri efervescenți din partidul său, Leif-Erik Holm este o figură mai moderată ca stil și discurs și evită retorica radicală folosită de alți colegi, deși susține ferm liniile dure ale partidului pe teme precum migrația.

În urmă cu zece ani, politicianul german a mai fost candidatul principal al AfD în Mecklenburg-Pomerania Inferioară, însă la acea vreme partidul său a primit doar 20,8% din voturi, un rezultat mai bun comparativ cu alegerile din 2021, când s-au obținut doar 16,7% din voturi.

Înainte de a intra în politică, Holm a lucrat timp de peste două decenii ca moderator de radio de succes la posturi precum Antenne MV și NDR, unde a devenit o figură publică cunoscută. Astăzi, conduce o filială a AfD.

American-German Institute îl descrie pe Holm ca o figură atipică pentru curentul dur din AfD. Evită retorica agresivă sau de extremă dreaptă asociată cu alte aripi ale partidului și preferă dezbaterile așezate. Cu toate acestea, Holm rămâne fidel liniei stricte a AfD în privința migrației și securității, dar își concentrează o mare parte din energie pe probleme economice și energetice. Campania sa de la aceste alegeri s-a concentrat în principal pe o politică de imigrație intransigentă, cerând încetarea sancțiunilor împotriva Rusiei și revenirea la energia nucleară.

De curând, partidul AfD a lansat ideea unei întâlniri cu emisarul economic al președintelui Vladimir Putin, Kirill Dmitriev, pentru a discuta reluarea livrărilor de gaze rusești către Germania. Această inițiativa scoate în evidență relațiile strânse dintre Moscova și formațiunea politică germană, în contextul în care infrastructura Nord Stream rămâne afectată și sancțiunile internaționale din prezent interzic importul de gaze rusești în Europa.

Principala sa contracandidată este actuala șefă a guvernului regional, Manuela Schwesig, din partea social-democraților (SPD). Aceasta și-a transformat campania într-o luptă directă împotriva AfD sub sloganul „Femeia împotriva albastrului”, numind partidul lui Holm „cea mai periculoasă formațiune pentru Germania și economie”.