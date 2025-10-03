Merz rostește un discurs de ZIUA UNITĂȚII GERMANE/ Cancelarul îndeamnă statele europene să depună eforturi pentru a contracara polul „autocratic”

Germania și Europa trebuie să depună mai mult efort pentru a-și stimula economiile și a rămâne un pol de atracție într-o lume dominată din ce în ce mai mult de autocrații, a avertizat cancelarul german, Friedrich Merz.

Merz a insistat în discursul său rostit cu ocazia aniversării Zilei Unității Germane că este datoria populației și a politicienilor să abordeze problemele structurale cu care se confruntă Berlinul.

„Noi alianțe ale autocrațiilor se formează împotriva noastră și atacă democrația liberală ca mod de viață. Ordinea economică globală este rescrisă. Se ridică bariere vamale, iar egoismul crește. Acest lucru slăbește din punct de vedere economic”, a declarat Merz.

Freidrich Merz a preluat funcția în februarie, într-un moment în care economia germană, dependentă se exporturi, se confrunta cu cea mai mare provocare din ultimele decenii.

Partidul de opoziție din Germania, în fruntea sondajelor

Deși numărul imigrației este în scădere de câțiva ani, sondajele arată că aceasta se situează în primele locuri privind îngrijorările publicului, iar partidul de extremă-dreapta, AfD, care a abordat problema migrației în repetate rânduri, se află în fruntea sondajelor.

Economia, grav afectată de protecționismul american și de competitivitatea Chinei, a înregistrat o creștere nesemnificativă de la sfârșitul pandemiei, potrivit publicației U. S. News.

„Anii de migrație neregulamentară și nedirecționată către Germania au polarizat țara noastră și au provocat noi diviziuni în societatea noastră. Politica, statul, și Guvernul au responsabilitatea lor. Dar amploarea provocării trebuie înțeleasă de noi toți, de fiecare cetățean din țara noastră”, a explicat cancelarul.

Ziua Unității comemorează sfârșitul divizării Germaniei într-un stat democratic occidental și o dictatură estică, controlată de sovietici, simbolizată de Zidul Berlinului.

Foto: Profimedia

Recomandarea autorului:

INCENDIU de proporții după o explozie produsă la o rafinărie Chevron de lângă Los Angeles. Autoritățile au intervenit de urgență

Dezastru într-o zonă turistică din BULGARIA: Inundațiile au transformat un sat de vacanță într-un râu de noroi

Premierul FRANȚEI renunță la asumarea răspunderii GUVERNULUI pentru a evita o moțiune de cenzură/ Lecornu pledează pentru o colaborare cu opoziția