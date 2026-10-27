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Sumă uriașă pentru un schelet de dinozaur. S-a vândut la licitație cu aproape 50 de milioane de dolari

Sumă uriașă pentru un schelet de dinozaur. S-a vândut la licitație cu aproape 50 de milioane de dolari
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Un schelet rar de Nanotyrannus, o rudă mai mică a T. rex, s-a vândut la casa de licitații Sotheby’s din New York pentru suma uluitoare de 47,3 milioane de dolari, devenind astfel a doua cea mai scumpă fosilă de dinozaur din istorie. Suma finală a depășit de peste cinci ori estimarea inițială a experților, care mizau pe o cifră cuprinsă între 6 și 9 milioane de dolari., relatează CNN

Vânzarea a ratat la limită recordul de licitație pentru o fosilă, stabilit în iulie odată cu vânzarea lui Gus, un schelet excepțional de T. rex care a fost licitat pentru 50,1 milioane de dolari.

Fosila a primit porecla „Jodi” după numele fermierei Jori Pierson, cea care a descoperit rămășițele în anul 2019, pe terenul său din formațiunea geologică Hell Creek, statul Montana.

Având o înălțime de 2,7 metri și o lungime de 5,9 metri, Jodi este puțin peste jumătate din lungimea lui Gus, iar lipsa unor exemplare similare a jucat probabil un rol în creșterea prețului de vânzare. Însăși existența speciei Nanotyrannus este aprins dezbătută de paleontologi deoarece unii cercetători cred că această specie este mai degrabă un T. rex juvenil.

Specimenul, potrivit Sotheby’s, este foarte bine conservat, fiind alcătuit din 191 de elemente osoase și include un craniu „aproape complet”.

La fel ca alte câteva fosile importante vândute anterior la licitație, Jodi provine din Formațiunea Hell Creek, un zăcământ geologic care se întinde pe Montana, Wyoming și Dakota. Unul dintre primele schelete de T. rex a fost găsit acolo în 1902, iar numele de T. rex a fost dat speciei pe baza fosilelor descoperite în zonă.

În 2006, la mică distanță de situl excavațiilor lui Jodi, Phipps a descoperit „Dinozaurii în duel”, o fosilă legendară aflată acum la Muzeul de Științe Naturale din Carolina de Nord, Raleigh. Aceasta prezintă două schelete aparent angajate în luptă, un Triceratops și un tiranozaur mai mic, identificat acum ca Nanotyrannus. Al treilea schelet cunoscut de Nanotyrannus este cel al lui Jane, tot de la Hell’s Creek, care se află la Muzeul de Istorie Naturală Burpee din Rockford, Illinois.

Conform Sotheby’s, pe baza dimensiunii generale și a dezvoltării osoase, Jodi este un exemplar adult. Oasele lipsă au fost înlocuite cu elemente personalizate, imprimate și sculptate 3D, iar fosila a fost oferită cu „drepturi depline”, ceea ce înseamnă că nu conține elemente protejate prin drepturi de autor de la alți dinozauri. Noul său proprietar – a cărui identitate este necunoscută – poate, prin urmare, să creeze replici ale scheletului și să le vândă muzeelor sau colecționarilor.

Vânzările de fosile de dinozauri la prețuri mari au atras critici vehemente din partea oamenilor de știință, deoarece elimină specimenele din domeniul public și le fac indisponibile pentru studiu.

„Tocmai am aflat că Nanotyrannus există cu adevărat, iar acum unul dintre cele mai bune schelete este pe cale să fie vândut celui care oferă cel mai mult”, a declarat Steve Brusatte, profesor de paleontologie și evoluție la Universitatea din Edinburgh, Scoția, într-un e-mail. „Este înfricoșător să te gândești că ar putea dispărea în seifurile unui colecționar, în loc să fie expus într-un muzeu, unde poate impresiona și inspira copiii, familiile și publicul larg.”

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