Secretarul britanic al Apărării Wes Streeting a vorbit marți la Varșovia, alături de ministrul polonez al Apărării, Wladyslaw Kosiniak-Kamysz, avertizând că Rusia lui Putin va testa unitatea și determinarea NATO.

Streeting a îndemnat NATO să se pregătească pentru scenariul de război cu Rusia, în care ar putea fi implicat și Regatul Unit.

„Nu e pentru că noi vrem război – nu căutăm ceartă cu poporul rus, nu ne dorim război cu Rusia, NATO este doar o alianță de apărare – dar când Putin dă garanții că nu intenționează să provoace un război cu NATO, ne amintim ce a zis el cu câteva zile înainte să invadeze Ucraina”.

Streeting a mai spus că NATO este o alianță determinată și pregătită să apere fiecare centimetru din teritoriul statelor membre și că va continua să ajute Ucraina.

„Cu cât suntem mai pregătiți pentru a înfrunta Rusia, cu cât suntem mai pregătiți să apărăm fiecare centrimetru din teritoriul NATO, cu atât va fi mai puțin probabil să ne regăsim în acest scenariu”, a concluzionat secretarul.

„Polonia este unul dintre cei mai mari și, cu siguranță, cel mai de încredere prieten al nostru din Europa, iar noi prețuim și apreciem foarte mult această prietenie”, a mai adăugat secretarul Wes Streeting.

În cadrul campaniei „Fiți pregătiți”, guvernul britanic a lansat un îndemn pentru ca toți cetățenii să facă provizii de hrană și nouă litri de apă pentru trei zile (72 de ore) în cazul unei crize climatice, război sau atac cibernetic.

Streeting a mai spus că Regatul Unit trebuie să se pregătească pentru a contracara amenințarea din partea unui stat care sponsorizează terorismul internațional și lovirea infrastructurii civile, făcând referire la Rusia și Iran.

Directorul general al MI5, Sir Ken McCallum, a descris Rusia ca fiind agresorul nunărul 1. El a acuzat Kremlinul că desfășoară deja un război hibrid împotriva Regatului Unit, încercând să rămână sub pragul care ar putea provoca un răspuns colectiv al NATO.

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