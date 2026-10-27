Prima pagină » Știri externe » Flavio Bolsonaro, suspectat că a fugit din țară prin Argentina după ce a pierdut alegerile prezidențiale din Brazilia. Este vizat într-un dosar de corupție și spălare de bani

Flavio Bolsonaro, suspectat că a fugit din țară prin Argentina după ce a pierdut alegerile prezidențiale din Brazilia. Este vizat într-un dosar de corupție și spălare de bani

Flavio Bolsonaro, suspectat că a fugit din țară prin Argentina după ce a pierdut alegerile prezidențiale din Brazilia. Este vizat într-un dosar de corupție și spălare de bani
Adaugă Gândul ca sursă preferată
Urmărește-ne în Discover

Flavio Bolsonaro, principalul contracandidat al lui Lula da Silva la alegerile prezidențiale din Brazilia, ar fi fugit din țară după ce a pierdut alegerile. Suspiciunile au apărut după ce un portal de știri argentinian a raportat că acesta ar fi părăsit Brazilia prin Argentina și a folosit un avion privat cu destinația SUA. Cu toate acestea, autoritățile din Buenos Aires au negat oficial că Bolsonaro ar fi intrat pe teritoriul argentinian, iar consilierii senatorului au negat plecarea sa.

Luni, în a doua zi după alegerile prezidențiale, un judecător al Curții Supreme braziliene i-a retras dreptul lui Bolsonaro de a părăsi țara și i-a anulat toate pașapoartele acestuia în cadrul unei anchete penale.

Flavio Bolsonaro nu a mai apărut în public de luni și a ratat termenul limită de marți dimineață pentru a-și preda fizic pașapoartele către Poliția Federală, ceea ce a intensificat suspiciunile că acesta este de negăsit și a fugit din Brazilia. Încă de marți dimineață, aliații lui Bolsonaro au încercat să-l contacteze, fără succes, potrivit lui Letícia Casado, editorialistă pentru site-ul de știri UOL.

Publicația argentiniană Infobae a relatat că fiul fostului președinte brazilian Jair Bolsonaro a ajuns în orașul argentinian Puerto Iguazú marți la ora 2 dimineața, folosind cartea sa de identitate, de unde urma să își continue călătoria spre Statele Unite cu un zbor privat.

Bolsonaro a pierdut scrutinul la un scor strâns, de 48,21% față de 51,79% obținute de Lula, și a declarat că refuză să recunoască înfrângerea, cerând oficial anularea turului doi pe motive de fraudă.

Candidatul partidului de dreapta la alegerile braziliene se confruntă cu probleme de natură penală anterioare scrutinului. În luna septembrie, cu mai puțin de o lună înainte de alegeri, pe numele său a fost deschisă o anchetă formală pentru corupție și spălare de bani. În cadrul aceleiași proceduri de la Curtea Supremă, lui Flávio Bolsonaro i s-a interzis, de asemenea, să mențină orice contact cu avocatul Willer Tomaz, o altă persoană cheie vizată de investigațiile în curs.

Poliția Federală și Curtea Supremă îl anchetează pe acesta pentru corupție, spălare de bani și evaziune fiscală. Bolsonaro junior a fost interceptat în timp ce îi cerea peste 26 de milioane de dolari lui Daniel Vorcaro, patronul de atunci al Banco Master, care ulterior a fost arestat pentru o fraudă masivă. Banii urmau să sponsorizeze un film biografic despre Jair Bolsonaro, intitulat „Dark Horse”, în care rolul principal trebuia să fie jucat de actorul Jim Caviezel.

În apărarea sa, Flávio a susținut că acest caz nu a fost decât o încercare de a obține o sponsorizare privată, fără a utiliza fonduri publice. Cu toate acestea, procurorii suspectează că plățile fictive realizate prin firme de consultanță au mascat, de fapt, mita și spălarea de bani.

Vineri, cu două zile înainte de al doilea tur al alegerilor prezidențiale, fratele lui Bolsonaro, Eduardo, a susținut că acesta ar trebui să părăsească Brazilia dacă ar fi învins, relatează Euronews. Eduardo locuiește în SUA din 2025, după ce a fost condamnat la închisoare de Curtea Supremă Federală a Braziliei pentru constrângere în cazul încercărilor tatălui său, Jair, de a anula rezultatele alegerilor din 2022.

Comentarii 0

Lasă un răspuns

Trebuie să fii autentificat pentru a publica un comentariu.
Vă rugăm să țineți cont că folosirea injuriilor, a limbajului instigator la ură, a apelurilor la violență sau trimiterea repetată, în mod abuziv, a aceluiași comentariu pot duce nu doar la ștergerea mesajului, ci și la suspendarea temporară a dreptului de a comenta. Site-ul nostru încurajează dezbaterile aprinse, dar civilizate. Vă mulțumim pentru înțelegere și pentru contribuția la o discuție bazată pe argumente, nu pe atacuri.

Recomandarea video

Citește și

MILITAR Secretarul britanic al Apărării îndeamnă NATO să se pregătească pentru scenariul de război cu Rusia: „Alianța este pregătită să apere fiecare centimetru din teritoriul său”
19:53
Secretarul britanic al Apărării îndeamnă NATO să se pregătească pentru scenariul de război cu Rusia: „Alianța este pregătită să apere fiecare centimetru din teritoriul său”
CONTROVERSĂ Benjamin Netanyahu a jucat din plin cartea războiului la alegerile din Israel. Mesajul lui: „Dacă plec, țara dispare”
19:52
Benjamin Netanyahu a jucat din plin cartea războiului la alegerile din Israel. Mesajul lui: „Dacă plec, țara dispare”
CONTROVERSĂ Premierul britanic Andy Burnham ar putea convoca alegeri anticipate pentru Parlamentul Regatului Unit, în decembrie sau la începutul anului 2027, a spus șeful de cabinet al guvernului
19:30
Premierul britanic Andy Burnham ar putea convoca alegeri anticipate pentru Parlamentul Regatului Unit, în decembrie sau la începutul anului 2027, a spus șeful de cabinet al guvernului
FLASH NEWS Gluma care l-a costat milioane pe Kylian Mbappé. Atacantul Realului a fost cenzurat drastic în China după ce a râs de un fost lider comunist
18:56
Gluma care l-a costat milioane pe Kylian Mbappé. Atacantul Realului a fost cenzurat drastic în China după ce a râs de un fost lider comunist
JOBURI În timp ce investește aproape 180 miliarde $ în AI, Microsoft urmărește reducerea costurilor de producție și oferă pachete de plecare voluntară către 60.000 de angajați
18:40
În timp ce investește aproape 180 miliarde $ în AI, Microsoft urmărește reducerea costurilor de producție și oferă pachete de plecare voluntară către 60.000 de angajați
ECONOMIE Vânzările de aparate radio și conserve au crescut în Marea Britanie după ce ministrul Apărării a recomandat cetățenilor să aibă provizii pentru trei zile, spun comercianții
18:14
Vânzările de aparate radio și conserve au crescut în Marea Britanie după ce ministrul Apărării a recomandat cetățenilor să aibă provizii pentru trei zile, spun comercianții
Mediafax
Cea mai BÂNTUITĂ insulă din LUME. Unde se află și ce spun DOCUMENTELE
Digi24
Rumen Radev sugerează că România e de vină pentru recentele atacuri rusești cu drone din Marea Neagră. Cum își justifică afirmația
Cancan.ro
Ultima postare a Loredanei Moroșanu, înainte să fie găsită moartă. Ce s-a întâmplat în noaptea tradegiei
Prosport.ro
„Incredibilă”. Imaginile în costum de baie cu Anastasia Potapova au stârnit imaginația fanilor
Adevarul
Fiul lui Donald Trump, partidă de vânătoare în Mongolia alături de un oligarh rus din cercul apropiaților lui Putin
Mediafax
România și Moldova, NEGOCIERI pentru cumpărarea sistemelor anti-dronă: aproape de FINAL. Vor fi livrate RAPID
Click
Marina Voica, salvată de două ori de la moarte. Laurențiu Cazan: „Dacă nu se opera, în 1990, în Rusia, nu mai trăia”. Cum se simte acum
Digi24
Planul german: ziua de muncă de 12 ore. Se iau în calcul reducerea numărului de muncitori străini și înăsprirea examenelor de limbă
Cancan.ro
Așa arăta în ultima imagine surprinsă în viață. Este de nerecunoscut
Ce se întâmplă doctore
Adina Postelnicu de la Heaven este de nerecunoscut. Cum arată acum cântăreața: operațiile estetice au schimbat-o total
Ciao.ro
Cum au arătat Andreea Esca, Delia sau Andra când s-au căsătorit. Andreea Bănică a strălucit într-o rochie minusculă
Promotor.ro
Mașina Zilei: Volkswagen Golf Plus, mini-monovolum german la sub 6.500 de euro
Descopera.ro
Unde mergeau oamenii la toaletă în Roma antică?
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI. BULĂ: – M-am combinat cu fata de la Meteo
Descopera.ro
Oamenii de știință tocmai ar fi rezolvat unul dintre cele mai mari mistere ale Soarelui
Mediafax Italia
Milionara A DISPĂRUT în Italia! Poliția o caută într-o pădure...
Mediafax Spania
Cele mai IEFTINE supermarketuri! Unele sunt puțin cunoscute
Corina Drăgotescu – America lui Trump, în plină campanie electorală, amintește de România anilor 90: servicii implicate, mită electorală și amenințări
19:51
Corina Drăgotescu – America lui Trump, în plină campanie electorală, amintește de România anilor 90: servicii implicate, mită electorală și amenințări
FLASH NEWS Internetul s-a umplut de glume pe seama ministrului Transporturilor, care a confundat tunelul Momaia cu „Momoa”
19:37
Internetul s-a umplut de glume pe seama ministrului Transporturilor, care a confundat tunelul Momaia cu „Momoa”
FLASH NEWS Ninsoare și ceață pe Transfăgărășan. Circulația a fost închisă temporar. Ce transmite Compania Naţională de Administrare a Infrastructurii Rutiere
19:32
Ninsoare și ceață pe Transfăgărășan. Circulația a fost închisă temporar. Ce transmite Compania Naţională de Administrare a Infrastructurii Rutiere
STUDIU Paiele de hârtie, de 6 ori mai cancerigene decât cele din plastic? Un studiu scoate la iveală riscurile pentru sănătate și mediu
18:56
Paiele de hârtie, de 6 ori mai cancerigene decât cele din plastic? Un studiu scoate la iveală riscurile pentru sănătate și mediu
VIDEO Străzile și faleza din Mamaia sunt inundate, în urma ploilor torențiale. Meteorologii au emis cod roșu în mai multe zone din județul Constanța
18:55
Străzile și faleza din Mamaia sunt inundate, în urma ploilor torențiale. Meteorologii au emis cod roșu în mai multe zone din județul Constanța
FLASH NEWS Mafia lemnului din Cluj ajunge în instanță. Două firme și doi bărbați, trimiși în judecată pentru un transport ilegal de lemne și fals informatic
18:37
Mafia lemnului din Cluj ajunge în instanță. Două firme și doi bărbați, trimiși în judecată pentru un transport ilegal de lemne și fals informatic

Cele mai noi

Trimite acest link pe