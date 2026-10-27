Flavio Bolsonaro, suspectat că a fugit din țară prin Argentina după ce a pierdut alegerile prezidențiale din Brazilia. Este vizat într-un dosar de corupție și spălare de bani

Flavio Bolsonaro, principalul contracandidat al lui Lula da Silva la alegerile prezidențiale din Brazilia, ar fi fugit din țară după ce a pierdut alegerile. Suspiciunile au apărut după ce un portal de știri argentinian a raportat că acesta ar fi părăsit Brazilia prin Argentina și a folosit un avion privat cu destinația SUA. Cu toate acestea, autoritățile din Buenos Aires au negat oficial că Bolsonaro ar fi intrat pe teritoriul argentinian, iar consilierii senatorului au negat plecarea sa.

Luni, în a doua zi după alegerile prezidențiale, un judecător al Curții Supreme braziliene i-a retras dreptul lui Bolsonaro de a părăsi țara și i-a anulat toate pașapoartele acestuia în cadrul unei anchete penale.

Flavio Bolsonaro nu a mai apărut în public de luni și a ratat termenul limită de marți dimineață pentru a-și preda fizic pașapoartele către Poliția Federală, ceea ce a intensificat suspiciunile că acesta este de negăsit și a fugit din Brazilia. Încă de marți dimineață, aliații lui Bolsonaro au încercat să-l contacteze, fără succes, potrivit lui Letícia Casado, editorialistă pentru site-ul de știri UOL.

Publicația argentiniană Infobae a relatat că fiul fostului președinte brazilian Jair Bolsonaro a ajuns în orașul argentinian Puerto Iguazú marți la ora 2 dimineața, folosind cartea sa de identitate, de unde urma să își continue călătoria spre Statele Unite cu un zbor privat.

Bolsonaro a pierdut scrutinul la un scor strâns, de 48,21% față de 51,79% obținute de Lula, și a declarat că refuză să recunoască înfrângerea, cerând oficial anularea turului doi pe motive de fraudă.

Candidatul partidului de dreapta la alegerile braziliene se confruntă cu probleme de natură penală anterioare scrutinului. În luna septembrie, cu mai puțin de o lună înainte de alegeri, pe numele său a fost deschisă o anchetă formală pentru corupție și spălare de bani. În cadrul aceleiași proceduri de la Curtea Supremă, lui Flávio Bolsonaro i s-a interzis, de asemenea, să mențină orice contact cu avocatul Willer Tomaz, o altă persoană cheie vizată de investigațiile în curs.

Poliția Federală și Curtea Supremă îl anchetează pe acesta pentru corupție, spălare de bani și evaziune fiscală. Bolsonaro junior a fost interceptat în timp ce îi cerea peste 26 de milioane de dolari lui Daniel Vorcaro, patronul de atunci al Banco Master, care ulterior a fost arestat pentru o fraudă masivă. Banii urmau să sponsorizeze un film biografic despre Jair Bolsonaro, intitulat „Dark Horse”, în care rolul principal trebuia să fie jucat de actorul Jim Caviezel.

În apărarea sa, Flávio a susținut că acest caz nu a fost decât o încercare de a obține o sponsorizare privată, fără a utiliza fonduri publice. Cu toate acestea, procurorii suspectează că plățile fictive realizate prin firme de consultanță au mascat, de fapt, mita și spălarea de bani.

Vineri, cu două zile înainte de al doilea tur al alegerilor prezidențiale, fratele lui Bolsonaro, Eduardo, a susținut că acesta ar trebui să părăsească Brazilia dacă ar fi învins, relatează Euronews. Eduardo locuiește în SUA din 2025, după ce a fost condamnat la închisoare de Curtea Supremă Federală a Braziliei pentru constrângere în cazul încercărilor tatălui său, Jair, de a anula rezultatele alegerilor din 2022.