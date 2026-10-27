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Benjamin Netanyahu a jucat din plin cartea războiului la alegerile din Israel. Mesajul lui: „Dacă plec, țara dispare”

Benjamin Netanyahu a jucat din plin cartea războiului la alegerile din Israel. Mesajul lui: „Dacă plec, țara dispare”
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Amenințarea iraniană a fost cartea pe care Benjamin Netanyahu a pariat cel mai mult în campania electorală pentru alegerile parlamentare care au loc astăzi în Israel. Lucru care se vede inclusiv din sloganul sub care candidează coaliția de dreapta care îl susține pe Netanyahu: „Ori dreapta, ori Palestina, ori dreapta, ori o bombă nucleară”. Mesajul a fost reiterat de premierul Israelului atât în discursurile publice, cât și în postările de pe social media în care a avertizat că „al doilea Holocaust” este iminent dacă el nu este reales.

Aproximativ 7,3 milioane de israelieni sunt chemați marți la urne pentru a decide viitorul politic al țării. Benjamin Netanyahu încearcă să rămână la putere, într-un scrutin marcat de războaiele din regiune, probleme economice și tensiuni interne.

Rata de participare la vot a atins un nivel record de 44,9% la ora 14:00, cea mai ridicată înregistrată la această oră de la alegerile din 1973.

Netanyahu, singurul care poate duce la capăt campaniile militare alături de America

În fața alegătorilor, Benjamin Netanyahu a argumentat că campaniile Israelului în Gaza, Liban și, în special, Iran sunt în desfășurare și că are nevoie de mai mult timp pentru a termina ceea ce a început guvernul său. Netanyahu a susținut că numai el poate colabora cu președintele american Donald Trump pentru a se asigura că Iranul nu obține o armă nucleară, lucru pe care mulți israelieni îl consideră o amenințare existențială.

Președintele Trump a oferit o susținere fermă pentru Netanyahu. El a reiterat sprijinul ferm al administrației sale pentru războiul pe care cei doi l-au lansat împreună împotriva Iranului și a avertizat că ar putea fi reticent în a-l continua dacă Netanyahu nu se menține la putere.

„Dacă Israelul are liderul greșit, care ar fi oricine altcineva decât Bibi, America va trebui să facă această muncă singură, iar eu nu sunt înclinat să fac asta”, a spus Trump.

Israelienii, expuși la pericolul unui „al doilea Holocaust”

Prim-ministrul Benjamin Netanyahu a publicat duminică o imagine generată de inteligența artificială care înfățișează o explozie nucleară la Tel Aviv, avertizând publicul, cu doar două zile înainte de alegeri, că votul pentru oricine altcineva în afara de el i-ar putea expune pe israelieni pericolului unui „al doilea Holocaust”. Netanyahu a distribuit textul unui activist de dreapta cu rădăcini în sectorul tehnologic care concluziona că Israelul se confruntă cu o „amenințare existențială reală și tangibilă”.

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