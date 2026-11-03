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Lidera partidului AfD din Germania atacă direct migranții din România: „Ne jefuiesc sistemul social“

Melania Agiu
Lidera partidului AfD din Germania atacă direct migranții din România: „Ne jefuiesc sistemul social“
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Alice Weidel, lidera partidului „Alternativa pentru Germania” (AfD), aflat în plină ascensiune, acuză migranții din România că „jefuiesc sistemul social“ din Germania. Afirmația a fost făcută în cadrul unei postări de X în care Weidel a distribuit o postare legată de un reportaj tv despre migranții români.

„Alocații pentru copii, ajutor social de bază, asistență medicală: tot mai mulți migranți din România ne jefuiesc sistemul social. Numai în Magdeburg, cheltuielile s-au înmulțit de douăzeci de ori, ajungând la 3 milioane de euro pe an. Doar cu AfD se poate produce o schimbare în politica de migrație!“, a scris șefa AfD pe rețelele de socializare.

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Săptămâna trecută, un documentar TV, care arată cum familiile din România profită de pe urma ajutoarelor sociale germane, a făcut titluri în presa de la Berlin.

Materialul începe cu o reporteriță de la postul public regional de televiziune și radio MDR care călătorește în satele românești și rămâne uimită de casele noi și de mașinile scumpe ale migranților. În localitățile germane, în schimb, aceștia se confruntă cu o situație copleșitoare și cu locuitori nemulțumiți, scrie WELT.

Potrivit sursei citate, reportajul numit „Migrația din cauza sărăciei în UE: statul social într-un impas?” își propune să arate cum pot fi exploatate prevederile legislației sociale europene.

Reportajul realizat de jurnalista MDR Jana Gareis va fi difuzat în Germania pe 4 noiembrie.

Ea a vizitat cartierele cu probleme din orașe germane precum Magdeburg, Halle și Hagen, dar și sate din România ale migranților. Din 2014, numărul cetățenilor români din Magdeburg, în Saxonia-Anhalt, s-a multiplicat de aproape douăzeci de ori, scrie WELT, în special familii numeroase de romi.

Pentru reportajul său din cartierul Neue Neustadt din Magdeburg, Gareis s-a întâlnit cu locuitori Aceștia i-au povestit și arătat, de exemplu prin videoclipuri filmate cu telefonul mobil, ce anume îi deranjează. Imaginile documentează gunoiul și zgomotul, iar clipurile video personale ale locuitorilor prezintă și scene de violență.

Se lansează petarde, se trag chiar și focuri de armă. Se pare că s-a încercat să se stabilească un dialog cu cei responsabili. Totuși, potrivit locuitorilor, bariera lingvistică împiedică orice dialog. „Nu vorbesc fluent limba germană, și asta deși, potrivit autorităților locale, mulți dintre cei nou-veniți locuiesc aici încă din 2016”, comentează și reportera.

Un locuitor spune: „Mă simt ca un străin.” S-a încercat să se inițieze un dialog cu autoritățile locale, dar s-a creat impresia că responsabilii nu pot sau nu vor să facă nimic.

„Le place stabilitatea din Germania.”

În România însă, situația migranților este extrem de diferită.

„Lucrăm în Germania și apoi aducem banii aici”, i-a spus un bărbat care locuiește în Germania lui Gareis în timpul cercetărilor sale din România. Publicația Focus relatează că, „nivelul de trai în orașele românești din apropierea Bucureștiului pe care le-a vizitat Gareis a crescut vizibil în ultimii ani“.

„În loc de case goale și căruțe trase de cai, pe străzi circulă acum mașini de lux cu numere de înmatriculare germane, iar pe acestea se construiesc vile spațioase.“

„Orașul s-a dezvoltat semnificativ”, i-a confirmat reporteriței Leontin Zamfir, primarul orașului Bolintin-Vale, în documentar. Marian Grozea, un reprezentant al comunității locale de romi, explică motivele astfel: „Le place stabilitatea din Germania. Au văzut cât de bine se trăiește acolo.” Marcel Bamboi, primarul orașului Fântânele, bănuiește: „Dacă Germania nu ar fi oferit aceste servicii, probabil că nu ar fi existat.”

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