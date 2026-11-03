Prima pagină » Știri externe » Tragedie în Nepal. Două elicoptere s-au ciocnit în apropierea Muntelui Everest, în timp ce încercau să aterizeze. O persoană a murit, iar alte trei au fost rănite. Cum s-a produs accidentul

Tragedie în Nepal. Două elicoptere s-au ciocnit în apropierea Muntelui Everest, în timp ce încercau să aterizeze. O persoană a murit, iar alte trei au fost rănite. Cum s-a produs accidentul

Melania Agiu
Adaugă Gândul ca sursă preferată
Urmărește-ne în Discover

Două elicoptere s-au ciocnit, marți, în timp ce încercau să aterizeze în apropierea Muntelui Everest, în Nepal. O persoană și-a pierdut viața, iar alte trei au fost rănite în urma accidentului aviatic, potrivit Poliției din Nepal.

Elicopterele s-au prăbușit pe o platformă de aterizare din districtul Solukhumbu, a declarat poliția, potrivit ABC News. Accidentul a fost surprins de o cameră meteo cu transmisie live gestionată de Webcam Nepal, în jurul orei 8 dimineața, ora locală.

Sondaj Gândul

Crezi că Donald Trump va pierde sau își va menține majoritatea în Congresul american?

Vezi rezultate

Loading ...

Ambele elicoptere încercau să aterizeze pe heliportul din Pheriche, situat la o altitudine de aproximativ 4.200 de metri, pe drumul spre tabăra de bază de pe Everest, a declarat pentru ABC News Nabin Raja Budhathoki, adjunctul șefului poliției și șeful biroului din Solukhumbhu.

Potrivit poliției, la bordul unuia dintre elicoptere se afa un singur pasager – pilotul. Acesta era un elicopter comercial de marfă operat de Air Dynasty. Elicopterul respectiv zbura de la Lukla la Pheriche.

Celălalt avion, operat de Fishtail Air, se întorcea de la tabăra de bază de pe Everest cu un pilot și doi pasageri străini la bord, dintre care unul a decedat la fața locului, a declarat poliția.

Bărbatul care a decedat la fața locului a fost identificat ca fiind Vasanth Kumar Balaramudu, din Chennai, India, a declarat poliția. Celălalt pasager era Shailesh Krishan Patel, din Noua Zeelandă, a precizat poliția, adăugând că Patel a suferit răni grave și a fost transportat cu elicopterul direct la Spitalul Nepal Mediciti din Kathmandu.

De asemenea, ambii piloți au fost răniți, a declarat poliția.

Nepalul se află în plin sezon de drumeții de toamnă, chiar dacă țara încă se reface după o perioadă devastatoare de muson, care a inclus inundații fulgerătoare mortale la sfârșitul lunii august.

Sursă video: X/@RShivshankar

Comentarii 0

Lasă un răspuns

Trebuie să fii autentificat pentru a publica un comentariu.
Vă rugăm să țineți cont că folosirea injuriilor, a limbajului instigator la ură, a apelurilor la violență sau trimiterea repetată, în mod abuziv, a aceluiași comentariu pot duce nu doar la ștergerea mesajului, ci și la suspendarea temporară a dreptului de a comenta. Site-ul nostru încurajează dezbaterile aprinse, dar civilizate. Vă mulțumim pentru înțelegere și pentru contribuția la o discuție bazată pe argumente, nu pe atacuri.

Recomandarea video

Citește și

CONTROVERSĂ Lidera partidului AfD din Germania atacă direct migranții din România: „Ne jefuiesc sistemul social“
14:09
Lidera partidului AfD din Germania atacă direct migranții din România: „Ne jefuiesc sistemul social“
LIVE 🚨 Alegeri în Statele Unite. Milioane de americani ies la vot pentru a stabili viitorul politic al administrației Trump. În ce state s-au deschis deja primele secții de votare
12:42
🚨 Alegeri în Statele Unite. Milioane de americani ies la vot pentru a stabili viitorul politic al administrației Trump. În ce state s-au deschis deja primele secții de votare
FLASH NEWS Povestea lui Karl Bushby, britanicul care a călătorit pe jos 50.000 km în jurul lumii timp de 28 de ani. Mama lui l-a întâmpinat în lacrimi la întoarcerea acasă: „Unde ai fost?”
12:21
Povestea lui Karl Bushby, britanicul care a călătorit pe jos 50.000 km în jurul lumii timp de 28 de ani. Mama lui l-a întâmpinat în lacrimi la întoarcerea acasă: „Unde ai fost?”
ULTIMA ORĂ Scandal de proporții în Ucraina: Zeci de bărbați, dar și un băiat de 14 ani, ar fi fost ținuți ostatici într-o „cameră de tortură”, sub paza Gărzii Naționale. Kievul demarează investigații
12:14
Scandal de proporții în Ucraina: Zeci de bărbați, dar și un băiat de 14 ani, ar fi fost ținuți ostatici într-o „cameră de tortură”, sub paza Gărzii Naționale. Kievul demarează investigații
ALEGERI ÎN SUA Cum funcționează alegerile din America: ce votează americanii pe 3 noiembrie și de câte mandate au nevoie democrații pentru a prelua Congresul
11:15
Cum funcționează alegerile din America: ce votează americanii pe 3 noiembrie și de câte mandate au nevoie democrații pentru a prelua Congresul
TRAGEDIE Cine sunt cele 9 persoane care au murit în tragedia aviatică din Florida. Un antreprenor din domeniul tehnologiei și cei 2 copii ai săi, printre victime
10:56
Cine sunt cele 9 persoane care au murit în tragedia aviatică din Florida. Un antreprenor din domeniul tehnologiei și cei 2 copii ai săi, printre victime
Mediafax
„Dorea cu orice chip să îl acuze”. Cum ar fi construit un procuror un dosar penal folosind declarații pe care martorii nu și le asumau
Digi24
Este moartea dureroasă? Ce au descoperit oamenii de știință despre ultimele clipe de viață și ce simte, de fapt, organismul
Cancan.ro
Divorțul secret al unui important lider PSD + primele declarații. Avem toate detaliile rupturii!
Prosport.ro
Soția lui a fost angajată de Lidl, dar averea lor e uriașă. A cumpărat un teren cu 6,5 milioane de dolari și l-a vândut acum cu 18,15 milioane
Adevarul
Face zilnic 130 de kilometri pentru 80 de copii. Povestea unei directoare care a transformat o școală în ruină într-un loc în care elevii vin și din comunele vecine
Mediafax
Cum a ajuns o româncă să folosească un obiect de un milion de euro ca opritor de ușă. Povestea face înconjurul presei italiene
Click
Cine erau pasagerii avionului privat prăbușit în Florida. Autoritățile au identificat victimele
Digi24
Tragedie în fotbal! A murit a doua zi după un impact devastator cu portarul advers
Cancan.ro
Nostradamus, previziuni îngrijorătoare pentru 2027. Ce se va întâmpla în apropierea Mării Negre
Ce se întâmplă doctore
O tânără din Iași a fost la un pas să-și piardă vederea din cauza unor lentile colorate cumpărate de pe Temu. Bacteriile îi „mâncau” din cornee!
Ciao.ro
Cum au arătat Andreea Esca, Delia sau Andra când s-au căsătorit. Andreea Bănică a strălucit într-o rochie minusculă
Promotor.ro
Auchan vinde un compresor auto portabil la jumătate de preț (99 lei): Mult sub oferta eMAG!
Descopera.ro
Sucul de merișoare pare să inhibe formarea plăcii dentare, potrivit unui studiu
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI. BULĂ: – M-am combinat cu fata de la Meteo
Descopera.ro
Nu radiațiile au creat câinii de la Cernobîl, ci un lucru mult mai simplu, sugerează un nou studiu
Mediafax Italia
Trucul pentru uscarea rufelor iarna! Nu are legătură cu caloriferul
Mediafax Spania
Proiectul prin care Franco voia să construiască o bombă atomică!
SCANDALOS Pe șantierul care a blocat Nordul Bucureștiului nu se lucrează. Șanțul săpat pentru linia de tramvai s-a transformat în canal navigabil, utilajele sunt abandonate, muncitorii sunt de negăsit. Primăria și poliția locală postează explicații din birouri
14:30
Pe șantierul care a blocat Nordul Bucureștiului nu se lucrează. Șanțul săpat pentru linia de tramvai s-a transformat în canal navigabil, utilajele sunt abandonate, muncitorii sunt de negăsit. Primăria și poliția locală postează explicații din birouri
JUSTIȚIE Călin Georgescu și Ionel Rusen cer la Tribunal înlocuirea arestării preventive. Când ajung cei doi în fața judecătorilor
13:54
Călin Georgescu și Ionel Rusen cer la Tribunal înlocuirea arestării preventive. Când ajung cei doi în fața judecătorilor
ECONOMIE Curs BNR, 3 noiembrie 2026. Euro crește din nou. Cât costă principalele valute
13:48
Curs BNR, 3 noiembrie 2026. Euro crește din nou. Cât costă principalele valute
SCANDAL Noul ministru al Mediului critică achizițiile Dianei Buzoianu. Audit de 1 milion de lei aruncat pe fereastră în cazul reorganizării Romsilva
13:46
Noul ministru al Mediului critică achizițiile Dianei Buzoianu. Audit de 1 milion de lei aruncat pe fereastră în cazul reorganizării Romsilva
AGRICULTURĂ Fermierii români încasează tot mai puțin pentru laptele crud. Prețul a scăzut cu 13% într-un an
13:33
Fermierii români încasează tot mai puțin pentru laptele crud. Prețul a scăzut cu 13% într-un an
PROTEST Sindicaliștii de la Institutul Național de Statistică anunță că vor protesta la Ministerul Finanțelor și cer plata drepturilor salariale câștigate în instanță
13:12
Sindicaliștii de la Institutul Național de Statistică anunță că vor protesta la Ministerul Finanțelor și cer plata drepturilor salariale câștigate în instanță

Cele mai noi

Trimite acest link pe