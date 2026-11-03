Tragedie în Nepal. Două elicoptere s-au ciocnit în apropierea Muntelui Everest, în timp ce încercau să aterizeze. O persoană a murit, iar alte trei au fost rănite. Cum s-a produs accidentul

Două elicoptere s-au ciocnit, marți, în timp ce încercau să aterizeze în apropierea Muntelui Everest, în Nepal. O persoană și-a pierdut viața, iar alte trei au fost rănite în urma accidentului aviatic, potrivit Poliției din Nepal.

Elicopterele s-au prăbușit pe o platformă de aterizare din districtul Solukhumbu, a declarat poliția, potrivit ABC News. Accidentul a fost surprins de o cameră meteo cu transmisie live gestionată de Webcam Nepal, în jurul orei 8 dimineața, ora locală.

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Ambele elicoptere încercau să aterizeze pe heliportul din Pheriche, situat la o altitudine de aproximativ 4.200 de metri, pe drumul spre tabăra de bază de pe Everest, a declarat pentru ABC News Nabin Raja Budhathoki, adjunctul șefului poliției și șeful biroului din Solukhumbhu.

Potrivit poliției, la bordul unuia dintre elicoptere se afa un singur pasager – pilotul. Acesta era un elicopter comercial de marfă operat de Air Dynasty. Elicopterul respectiv zbura de la Lukla la Pheriche.

Celălalt avion, operat de Fishtail Air, se întorcea de la tabăra de bază de pe Everest cu un pilot și doi pasageri străini la bord, dintre care unul a decedat la fața locului, a declarat poliția.

Bărbatul care a decedat la fața locului a fost identificat ca fiind Vasanth Kumar Balaramudu, din Chennai, India, a declarat poliția. Celălalt pasager era Shailesh Krishan Patel, din Noua Zeelandă, a precizat poliția, adăugând că Patel a suferit răni grave și a fost transportat cu elicopterul direct la Spitalul Nepal Mediciti din Kathmandu.

De asemenea, ambii piloți au fost răniți, a declarat poliția.

Nepalul se află în plin sezon de drumeții de toamnă, chiar dacă țara încă se reface după o perioadă devastatoare de muson, care a inclus inundații fulgerătoare mortale la sfârșitul lunii august.

Sursă video: X/@RShivshankar