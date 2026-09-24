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Pietrele misterioase „Devil’s Arrows” au apărut în Anglia în urmă cu 4.000 de ani. Oamenii de știință tocmai au aflat de unde provin

Pietrele misterioase „Devil’s Arrows” au apărut în Anglia în urmă cu 4.000 de ani. Oamenii de știință tocmai au aflat de unde provin
Sursă foto: Captură video YouTube/Adam Morgan Ibbotson
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Cea mai înaltă dintre cele trei pietre verticale Devil’s Arrows atinge aproximativ 7 metri și cântărește colosala greutate de 27,5 tone. Cele trei pietre, care se află încă aliniate în formațiunea lor preistorică, constituie cel mai înalt ansamblu de pietre verticale rămas în Marea Britanie. Acum, cercetătorii cred că au stabilit de unde provin.

Într-un nou studiu publicat în revista Proceedings of the Royal Society A, o echipă de cercetători de la Curtin University și University of York a declarat că a folosit „amprentele” granulelor minerale din pietre pentru a le identifica originea într-un sit aflat la 11 mile (aproximativ 18 kilometri) distanță, relatează Popular Mechanics.

Cercetătorii au identificat locul de unde provin pietrele

„Modul în care societățile preistorice au selectat și transportat megaliții rămâne puțin înțeles, deoarece originile geologice ale multor monumente nu au fost stabilite”, au scris autorii. Echipa consideră că a rezolvat acest mister demonstrând că pietrele Arrows, aflate în apropierea localității actuale Boroughbridge din nordul Angliei, provin din aflorimentele de Millstone Grit de la Brimham Rocks, situate la 11 mile spre vest.

Folosind o reconstrucție a deplasării regionale a gheții, echipa a exclus transportul glaciar ca modalitate prin care pietrele Devil’s Arrows au ajuns în locul în care se află astăzi. „Rezultatele noastre demonstrează extragerea și transportul intenționat al megalitilor dintr-o sursă specifică, distinctă din punct de vedere geomorfologic, aflată într-o zonă înaltă, mai degrabă decât utilizarea oportunistă a pietrei locale”, au scris autorii. „Aceste dovezi indică faptul că selectarea megalitilor reflectă o relație deliberată cu anumite peisaje, legând construirea monumentelor atât de loc, cât și de inginerie.”

Rara aliniere de pietre din zona de câmpie cuprinde trei pietre dispuse pe o suprafață de aproximativ 174 de metri. Experții au considerat de mult timp că transportul și ridicarea pietrelor au avut loc în perioada neoliticului târziu sau la începutul epocii bronzului, posibil în jurul anului 2000 î.Hr.

Cum au fost transportate blocurile de peste 27 de tone în urmă cu 4.000 de ani

„Cercetarea noastră arată că aceste pietre nu au fost pur și simplu luate din cea mai apropiată sursă disponibilă – au fost alese în mod deliberat dintr-un peisaj dificil”, a declarat într-un comunicat Anthony Clarke, autorul principal și membru al Timescales of Mineral Systems Group din cadrul School of Earth and Planetary Sciences de la Curtin.

„Plumpton Rocks, care se află mai aproape de Devil’s Arrows, fusese identificat anterior drept sursa probabilă a pietrelor. Descoperirile noastre indică însă Brimham Rocks, demonstrând că constructorii preistorici au transportat aceste pietre uriașe pe o distanță considerabil mai mare decât se credea.”

Fiecare piatră cântărește mai mult de 27,5 tone, astfel că mutarea lor a necesitat abilități inginerești și o planificare complexă. „Acest lucru ne spune că oamenii preistorici acordau o importanță reală peisajului în sine”, a spus Clarke. „Nu era vorba doar despre comoditate. Locul din care proveneau pietrele avea probabil o semnificație pentru ei.”

Coautorul Jim Leary de la University of York a spus că rezultatele arată că vechile comunități luau decizii deliberate. „Acest lucru evidențiază importanța peisajului și a sistemelor de credințe comune, precum și efortul remarcabil implicat în transportarea și ridicarea unor pietre de această dimensiune”, a spus el.

Echipa a prelevat granule minerale de pe pietre folosind bandă adezivă, pentru a evita deteriorarea rocii. Analizând „amprentele” de vârstă ale granulelor, cercetătorii le-au identificat ca provenind de la Brimham Rocks. Echipa intenționează să folosească această metodă în viitor pentru a înțelege mai bine alte situri cu pietre verticale.

Sursă foto: Captură video YouTube/Adam Morgan Ibbotson

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