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Ce salarii au cameramanii de la Asia Express 2026. Câți bani primesc de la Antena 1 pentru 44 de zile de filmări

Ce salarii au cameramanii de la Asia Express 2026. Câți bani primesc de la Antena 1 pentru 44 de zile de filmări
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Iată ce salarii au cameramanii de la emisiunea Asia Express 2026, de la Antena 1. Câți bani primesc din partea postului de televiziune pentru 44 de zile de filmări.

Dacă despre onorariile concurenților de la Asia Express s-a tot discutat, iată că mulți urmăritori se întreabă care sunt salariile celor din spatele camerelor de luat vederi, în speță, cameramanii, cei care oferă publicului imaginile pentru emisiune și sunt în permanență pe urmele vedetelor intrate în competiție.

Salarii cameramani Asia Express 2026

Astfel, potrivit informațiilor din presa de specialitate, un cameraman la Asia Express câștigă între 5.500 si 6.500 de euro pentru un intreg sezon de filmari, care durează, în medie, 44 de zile. Astfel, suma per sezon este între 5.500 si 6.500 de euro, diferența depinzând de experiența operatorului și de riscurile/traseul acoperit.

De asemenea, în afară de acest onorariu, producția asigură integral cazarea, mesele, transportul, asigurarile și echipamentul tehnic, pe tot parcursul filmărilor în Asia.

Sezonul 9 al emisiunii Asia Express – Drumul Mătăsii a debutat pe 6 septembrie 2026 la Antena 1. Acest nou sezon a pornit din deșertul din Uzbekistan, continuând apoi în China (cu 8 etape planificate aici), iar marea finală se va încheia în Shanghai.

Regulile de bază ale emisiunii spun că concurenții nu au voie la bani sau telefoane mobile și se descurcă cu un buget de criză de doar 1 euro pe zi, bazați pe autostop și pe generozitatea localnicilor.

Ce concurenți fac parte din actualul sezon al emisiunii Asia Express 2026

De precizat este și că, noul sezon a aliniat la start 9 echipe formate din 18 concurenți dornici de aventură:

  • Cheloo și Mihai Ban
  • Maurice Munteanu și Connie Preda
  • Mirela Vaida și Oana Tomoiagă
  • Radu Isac și Eduard Hordilă
  • Gabi Torje și Alin Alexuc-Ciurariu
  • Loredana Chivu și Anamaria Mocanu
  • Valerie Lungu și Alex Gâlcă
  • What’s UP și Miky
  • Mirela Retegan și Maya
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