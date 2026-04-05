Alertă de securitate lângă Ungaria. Poliția din Serbia a găsit explozibili lângă conducta de gaze care vine din Rusia

Președintele sârb Aleksandar Vučić a anunțat duminică că forțele de ordine au descoperit explozibili de mare putere în apropierea gazoductului Balkan Stream, o conductă critică ce transportă gaz din Rusia către Serbia și Ungaria, scrie Euronews.

Pachetele suspecte, descrise ca fiind două rucsacuri ce conțineau pachete mari de explozibil și detonatoare, au fost găsite în comuna Kanjiža din nordul Serbiei, la doar câțiva kilometri de granița cu Ungaria. Conducta Balkan Stream, care este o extensie a conductei Turk Stream, transportă gaze rusești către Serbia și Ungaria.

Vučić a spus că l-a informat personal pe Viktor Orbán despre potențialul atac cu bombă, care ar fi lăsat milioane de oameni fără încălzire. Ca răspuns, Orbán a convocat de urgență un consiliu de apărare extraordinar la Budapesta.

Deși au fost oferite informații despre cantitățile de explozibil găsite, nu au fost furnizate în schimb informații despre cine ar putea efectua această tentativă de sabotaj asupra conductei de gaz. Vučić a declarat că există câteva piste, dar nu a vrut să detalieze.

Cele mai recente știri vin într-un moment în care integritatea infrastructurii conductelor de aze a fost în prim-planul ziarelor. Conducta Drujba din epoca sovietică, o conductă separată care transportă petrol rusesc către Ungaria și Slovacia, a fost cauza unei dispute între Ungaria și Ucraina.

Conducta Drujba a fost avariată la sfârșitul lunii ianuarie și de atunci nu a fost reparată. În acest caz, atât Ungaria, cât și Slovacia au acuzat Kievul că folosește această problemă în scopuri politice. Orbán a susținut în repetate rânduri că Ucraina încearcă să declanșeze o criză energetică înaintea alegerilor parlamentare din 12 aprilie.

