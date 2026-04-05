Prima pagină » Auto » Câți kilometri ar trebui să aibă o mașină second-hand? Ghid real care te ajută să faci achiziția potrivită

Câți kilometri ar trebui să aibă o mașină second-hand? Ghid real care te ajută să faci achiziția potrivită

Câți kilometri ar trebui să aibă o mașină second-hand? Ghid real care te ajută să faci achiziția potrivită
Galerie Foto 9
Câți kilometri ar trebui să aibă o mașină second-hand?

Te-ai gândit că ar fi momentul să îți schimbi autoturismul sau pur și simplu ți-ai dori să investești într-o mașină second-hand, pentru a economisi la bugetul personal? Există o serie de aspecte asupra cărora ar trebui să îți îndrepți atenția. Printre acestea se numără, de pildă, kilometrajul. Tu știi câți kilometri ar trebui să aibă o mașină second-hand? Vezi un ghid real care te ajută să faci achiziția potrivită, mai jos.

Alegerea unei mașini second-hand rămâne una dintre cele mai potrivite decizii pentru a economisi bani, dar și una dintre cele mai complexe. Cel mai important factor în luarea deciziei este kilometrajul, deși este adesea interpretat greșit. Înțelegerea a ceea ce înseamnă cu adevărat kilometrajul ajută la evitarea greșelilor comune și îmbunătățește achiziția unei mașini second-hand, notează El Motor.

Câți kilometri ar trebui să aibă o mașină second-hand? Ghid real care te ajută să faci achiziția potrivită

Câți kilometri ar trebui să aibă o mașină second-hand?

În ce măsură contează kilometrajul unei mașini second-hand?

Kilometrajul contează. Astăzi, multe vehicule sunt proiectate să reziste mult mai mult decât ai putea crede, relevă experții. O mașină modernă este de obicei proiectată să reziste între 12 și 15 ani, cu aproximativ 250.000 de kilometri. Asta nu înseamnă că va înceta să funcționeze ulterior. Ci va intra într-o fază în care întreținerea devine mai solicitantă. Este mai important să fie analizate utilizarea, starea și întreținerea mașinii, spun experții.

Kilometrajul la 100.000

Experții susțin faptul că mașina second-hand ideală este cea care are mai puțin de 100.000 de kilometri. Ei relevă că își menține o fiabilitate mecanică bună, chiar dacă „și-a pierdut deja o mare parte din valoarea inițială”. În această secțiune, întreținerea este de bază. Și anume, schimburi de ulei, filtre, verificări ale anvelopelor și frânelor. Componentele principale sunt încă în stare bună, iar defecțiunile grave sunt puțin probabile pe termen scurt. Este cea mai bună opțiune pentru cei care caută siguranță, risc redus și costuri controlate, notează sursa citată.

Câți kilometri ar trebui să aibă o mașină second-hand? Ghid real care te ajută să faci achiziția potrivită

Autoturisme parcate pe stradă

Kilometrajul între 100.000 și 160.000

Experții susțin că ar fi o „achiziție inteligentă”, dacă mașina are între 100.000 și 160.000 de kilometri. Această gamă este cea mai comună pe piața mașinilor ieftine second-hand. Întreținerea preventivă, care este esențială pentru menținerea mașinii în stare bună, reprezintă un aspect primordial.

De altfel, schimbarea curelei de distribuție, a pompei de apă, service-ul complet al frânelor sau inspecția suspensiei sunt câteva dintre sarcinile necesare. Lichidele de transmisie sau fluidele sistemului de aprindere pot necesita, de asemenea, schimbare.

Este important și istoricul service-ului. Experții spun că un vehicul bine întreținut, cu 130.000 de kilometri, poate fi o achiziție mult mai bună decât una cu mai puțini kilometri, dar fără un istoric de service clar. Această gamă de prețuri este ideală dacă doriți să economisiți la prețul de achiziție și sunteți dispus să acoperiți unele costuri de întreținere, scrie El Motor.

Kilometrajul între 160.000 și 240.000

În această categorie intră mașinile cu un rulaj mare, dar care nu sunt neapărat „uzate”, spun experții. Dacă au fost întreținute corespunzător, pot fi în continuare vehicule fiabile, potrivit acestora. Cu toate acestea, încep să apară reparații mai importante. Pot fi necesare revizii și schimbări la suspensie, la sistemul de frânare, la sistemul de răcire sau chiar de repararea scurgerilor de ulei. Mașina poate funcționa în continuare bine, dar probabil va necesita o investiție.

Câți kilometri ar trebui să aibă o mașină second-hand? Ghid real care te ajută să faci achiziția potrivită

Câți kilometri ar trebui să aibă o mașină second-hand

Kilometrajul de peste 240.000

Mașinile care au peste 240.000 de kilometri se vând de obicei la prețuri foarte mici.

De reținut, însă, faptul că pot apărea probleme cu transmisia, ambreiajul, sistemele electrice sau evacuarea, pe lângă uzura structurală sau coroziunea. Riscul major este ca o defecțiune semnificativă să depășească valoarea mașinii.

Acestea sunt recomandate doar dacă sunteți în căutarea unui vehicul foarte economic sau temporar sau dacă alegeți modele cunoscute pentru fiabilitatea și durabilitatea lor ridicate.

Experții ar recomanda mașinile care au un rulaj între 80.000 și 140.000 de kilometri. Totuși, trebuie să se țină cont de modul în care vehiculul a fost îngrijit.

Autorul recomandă:

Sursă foto: Shutterstock – imagini cu rol ilustrativ; colaj Gândul

Recomandarea video

Cele mai noi

Trimite acest link pe