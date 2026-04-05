Ministrul Sănătății, informații de ultimă oră despre starea de sănătate a lui Mircea Lucescu. Antrenorul este în stare critică

Ministrul Sănătății, Alexandru Rogobete, a vorbit în cadrul unei intervenții live pentru Antena 3 CNN despre starea de sănătate a lui Mircea Lucescu. Oficialul spune că antrenorul este într-o stare critică.

Alexandru Rogobete a transmis că starea de sănătate a antrenorului este una critică. Acesta a explicat că Mircea Lucescu se află la secția de ATI după ce starea acestuia s-a degradat în ultimele 24-48 de ore. De asemenea, ministrul Sănătății a spus că nu se poate pronunța cu privire la prognosticul medicilor.

„Din păcate este în stare critică. Informațiile pe care le am și pe care le pot spune public acestea sunt. Este la ATI, este în stare critică, s-a degradat în ultimele 24-48 de ore din punct de vedere medical. Este îngrijit la Terapie Intensivă, dar mi-e greu să mă pronunț sau să speculez cu privire la prognosticul medical”, a spus Alexandru Rogobete.

Starea de sănătate a lui Mircea Lucescu s-a agravat

Mircea Lucescu are o stare de sănătate precară, iar duminică noaptea a fost transferat în Secţia de Anestezie şi Terapie Intensivă a Spitalului Universitar. Fostul selecționer al Naționalei României este internat la Spitalul Universitar din 29 martie, fiind adus de urgență din cantonamentul echipei naţionale, unde a leșinat.

Medicii i-au montat un defibrilator și vineri, când urma să fie externat, a suferit un infarct. A fost operat și era stabil, dar acum starea sa s-a agravat.

