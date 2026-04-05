Ministrul Rogobete a făcut calculele. Suma datorată către Pfizer este echivalentă cu construcția celui de-al patrulea spital regional din România

Ministrul Sănătății a spus, în cadrul unei intervenții live pentru Antena 3 CNN, că suma de 3,395 de miliarde de lei pe care România trebuie să o plătească, după ce a pierdut procesul cu Pfizer, este echivalentă cu construcția celui de-al patrulea spital regional din țară.

Întrebat cu cât este echivalentă suma pierdută în procesul cu Pfizer, ministrul Sănătății a subliniat că reprezintă construcția unui spital regional din România.

„Suma datorată este echivalentul unui spital regional, al patrulea spital regional din România”, a spus Alexandru Nazare.

Ministerul Finanțelor caută o „supapă bugetară”

În ceea ce privește sursa de finanțare, Alexandru Rogobete a reiterat faptul că în bugetul Ministerului Sănătății nu există banii necesari pentru un astfel de litigiu.

„Am avut întâlniri cu domnul ministru Nazare în fiecare zi, în ultima perioadă, și pe această temă și pe altele, mă rog. Încercăm, echipa de acolo încearcă să găsească o supapă bugetară, încercăm să găsim un mod de a identifica această sumă. Cert este că în bugetul Ministerului Sănătății, la momentul de față, nu există această sumă dedicată pentru acest litigiu”.

Ministrul Sănătății a anunțat că săptămâna următoare vor exista mai multe scenarii de lucru și a subliniat că se va merge pe varianta care reduce cel mai mult impactul asupra bugetului de stat. De asemenea, oficialul a spus că indiferent dacă România va ataca hotărârea Curții de la Bruxelles, cele 3,395 de miliarde vor fi blocate într-un cont.

„ Probabil că săptămâna viitoare vom avea mai multe scenarii de lucru. Ultima întâlnire avută vineri, sau la aceasta concluzie am ajuns vineri. După ce am dezbătut toate posibilele scenarii, vom avea probabil două, trei variante și vom încerca să mergem pe cea care reduce cât mai mult impactul bugetar. Vreau să fac aici o precizare: chiar dacă România va decide să atace această hotărâre, banii vor trebui blocați oricum într-un cont, dacă se câștigă procesul.”

România trebuie să plătească 600 de milioane de euro

Reacția ministrului vine după decizia Tribunalului de la Bruxelles, care a dat dreptate societăților Pfizer și BioNTech. Instanța obligă România la plata sumei de 3,395 de miliarde de lei, sumă ce reprezintă contravaloarea dozelor pe care țara noastră nu le-a mai primit.

