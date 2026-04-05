Ce mesaj de felicitare le-a transmis Ambasada României în SUA românilor de Florii

Ambasada României în Statele Unite ale Americii a postat pe rețelele de socializare un mesaj de felicitare dedicat românilor din SUA, dar și din România, cu ocazia zilei de Florii.
Pe lângă mesajul de „La mulți ani” dedicat românilor din SUA și din țară, ambasada a postat și o fotografie cu Catedrala Mântuirii Neamului, din București. Imaginea surprinde procesiunea de Duminica Floriilor și mulțimea de oameni care a participat la acest eveniment.
„Astăzi, la București. Procesiunea de Duminica Floriilor la cea mai mare biserică ortodoxă din lume. La mulți ani de Florii tuturor celor care își serbează onomastica astăzi!”, a scris Ambasada României în SUA pe Facebook.
Premierul Ilie Bolojan le-a transmis românilor sănătate și bucurii alături de cei dragi cu ocazia zilei de Florii.
„Cu ocazia sărbătorii Floriilor, transmit tuturor românilor care își serbează onomastica sănătate și bucurii alături de cei dragi. La mulți ani!”, a scris premierul Ilie Bolojan pe Facebook.
Și președintele Nicușor Dan a transmis un mesaj de Florii.
„Tuturor credincioșilor care celebrează Învierea, le doresc ca aceste zile de sfântă sărbătoare să fie un prilej de bucurie alături de cei dragi, de speranță și liniște sufletească.
Cristos a înviat! Este mesajul esențial care ne reconfirmă încrederea în puterea vieții asupra morții, a adevărului asupra minciunii, a luminii asupra întunericului. Învierea ne reconectează la valorile profunde ale umanității – compasiunea, responsabilitatea pentru semeni și solidaritatea. Acestea sunt valorile pe care ne dorim să construim în continuare o societate liberă, în care conviețuim cu toții în pace.
Pentru cei care celebrează astăzi Duminica Floriilor, Intrarea Domnului în Ierusalim vestește Paștele și ne amintește, simbolic, de însemnătatea iertării și a echilibrului, a sacrificiului și a devotamentului pentru ceilalți.
La mulţi ani celor care îşi sărbătoresc ziua onomastică de Florii!”, a scris Nicușor Dan.
Sorin Grindeanu, liderul Partidului Social Democrat, a transmis simplu: „Florii Binecuvântate!”
