După Erdogan, Zelenski merge în vizită în Siria. Ce a discutat cu președintele sirian Ahmed al-Sharaa

După vizita de sâmbătă la Istanbul, unde Volodimir Zelenski s-a întâlnit cu Recep Erdogan, președintele ucrainean a mers duminică într-o vizită oficială în Siria, în contextul relansării relațiilor bilaterale dintre cele două țări după înlăturarea regimului lui Bashar al-Assad.

Zelenski a sosit pe aeroportul din Damasc unde a fost primit de ministrul sirian de externe, Asaad Hassan al-Shaibani. Această vizită are loc după ce Ucraina a restabilit oficial relațiile diplomatice cu Siria, ca urmare a căderii regimului Assad, un aliat apropiat al Rusiei.

Discuțiile sunt legate de apărare, având în vedere războiul regional, spune una dintre surse, consilier guvernamental.

„Astăzi, la Damasc. Continuăm diplomația noastră activă ucraineană, axată pe o securitate reală și o cooperare economică. Ne așteaptă întâlniri importante – au fost pregătite mai multe formate substanțiale. Fiecare națiune și fiecare regiune merită o viață pașnică”, a scris Volodimir Zelenski pe pagina de X.

Deși a sosit la Istanbul cu avionul prezidențial al Ucrainei, Zelenski a mers în Siria cu un avion al Turciei, după cum se poate vedea în imagini. Sursele spun că președintele ucrainean a fost însoțit de ministrul turc de externe, Hakan Fidan.

„Negocieri cu președintele sirian Ahmed al-Sharaa. Am convenit să colaborăm pentru a oferi o mai mare securitate și oportunități de dezvoltare societăților noastre. Am discutat despre situația din regiune și perspectivele de îmbunătățire a acesteia. De asemenea, am discutat despre circumstanțele războiului Rusiei împotriva Ucrainei și sunt recunoscător pentru sprijin. Există un mare interes pentru schimbul de experiență militară și de securitate. Vă mulțumesc pentru cuvintele de respect adresate poporului nostru. Am abordat, de asemenea, rolul Ucrainei ca furnizor fiabil de produse alimentare și am discutat despre oportunitățile comune de consolidare a securității alimentare în întreaga regiune. Înțelegem pe deplin provocările energetice și de infrastructură cu care se confruntă Siria în acest moment. Suntem pregătiți să colaborăm pentru ca oportunitățile pentru statele și popoarele noastre să crească”, a scris Zelenski după întâlnirea cu președintele sirian, al-Sharaa.

