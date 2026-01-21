Prima pagină » Actualitate » 175 de insule ecologice la Iași. Noua regulă introdusă de municipalitate: gunoiul se aruncă doar cu cardul sau telefonul

21 ian. 2026, 11:37, Actualitate
175 de insule ecologice la Iași / Sursa FOTO: facebook.com/PrimariaMunicipiuluiIasi

În Iași, municipalitatea va schimba aproximativ 35% din punctele gospodărești, cu ajutorul a 175 de ansambluri de containere supraterane și subterane digitalizate pentru colectarea separată de deșeuri menajere.

Cele 175 de „insule ecologice digitalizate”, din care 150 supraterane și 25 subterane, au fost cumpărate prin intermediul Salubris SA, cu ajutorul fondurilor europene accesate inițial prin Planul Național de Redresare și Reziliență (PNRR).

Costul a fost de aproximativ 4,90 milioane euro, ulterior fiind preluat pentru finanțare de Administrația Fondului pentru Mediu.

Mihai Chirica: „Cel mai modern operator de salubritate”

„Este o nouă etapă pe care Primăria și Salubris SA o parcurg în programul de modernizare a sistemului de colectare separată a deșeurilor, pe care îl susținem pentru a ne alinia practicilor europene și, mai ales, pentru a avea un oraș curat și sănătos. Avem cel mai modern și mai performant operator de salubritate din țară și ne propunem să devenim și un model la nivel național în ceea ce privește colectarea separată și reciclarea”, a declarat primarul Mihai Chirica.

Achiziția celor 150 de ansambluri supraterane a fost făcută la nivel centralizat de Ministerul Mediului, Apelor și Pădurilor.

Insulele ecologice digitalizate sunt compuse din cinci containere individuale, cu capacități pentru cele cinci fracții (biodegradabil, rezidual, sticlă, plastic și metal, hârtie și carton). Insulele sunt protejate anti-vandalism și împotriva accesului neautorizat, sunt dotate cu sistem de acces digitalizat pentru persoanele fizice arondate, au module GSM pentru transmisia datelor, iar sistemul are o bază de date privind beneficiarii serviciului.

Cum se realizează accesul la insulele ecologice

Operatorul de salubritate din Iași, Salubris SA, va distribui în perioada următoare carduri de acces către clienți. Accesul este permis doar persoanelor arondate insulei ecologice respective, pentru a asigura utilizarea corectă și controlată a infrastructurii. Pentru fiecare eco-insulă vor fi alocate 200 de carduri de acces.

Accesul la insulele ecologice digitalizate se realizează exclusiv prin card de acces dedicat sau prin telefon mobil compatibil, utilizând o aplicație. Utilizatorii vor trebui să solicite un cod de activare de la Primărie, care este necesar pentru securizarea accesului în aplicație.

Pentru funcționarea optimă a sistemului, cetățenii sunt rugați să utilizeze saci de deșeuri cu un volum de maximum 45 de litri.

