Prima pagină » Știri externe » Alertă în Turcia. Încă un atac armat a avut loc la o şcoală primară: 4 morți și 20 de răniți. Autoritățile au impus o interdicție presei

Alertă în Turcia. Încă un atac armat a avut loc la o şcoală primară: 4 morți și 20 de răniți. Autoritățile au impus o interdicție presei

Alertă în Turcia. Încă un atac armat a avut loc la o şcoală primară: 4 morți și 20 de răniți. Autoritățile au impus o interdicție presei
Nu au trecut nici 24 de ore de la atacul armat de marți de la un liceu din sud-estul Turciei, că un nou incident cutremură țara. Autoritățile au raportat, miercuri, că a avut loc un alt atac armat la Școala Gimnazială Ayser Çalık din provincia Kahramanmaraș din sudul Turciei.

Potrivit DW, la școală au fost trimise numeroase echipe medicale și de securitate. Guvernatorul provinciei Kahramanmaraș, Mükerrem Ünlüer, a declarat că patru persoane și-au pierdut viața în urma atacului, iar 20 de persoane au fost rănite, dintre care patru grav. Guvernatorul Ünlüer a precizat că atacatorul era un elev din clasa a VIII-a.

Un profesor și trei elevi și-au pierdut viața

Guvernatorul Ünlüer, care a inspectat locul faptei, a declarat că atacatorul a intrat în două săli de clasă separate, unde se aflau elevi de clasa a V-a, și a deschis focul.

„În investigațiile pe care le-am efectuat până acum, din păcate, avem 4 victime. Una dintre ele este o profesoară, iar trei sunt elevi ai noștri. De asemenea, avem 20 de răniți. Patru dintre răniți sunt în prezent supusi unei intervenții chirurgicale și credem că starea lor este critică.”

Pe rețelele de socializare circulă mai multe videoclipuri în care elevii sunt văzuți sărind pe ferestrele școlii.

Ministrul Educației, Yusuf Tekin, ministrul de Interne, Mustafa Çiftçi, și ministrul Sănătății, Kemal Memişoğlu, au plecat spre regiune în urma atacului asupra unei școli din Kahramanmaraș.

A fost deschisă o anchetă

Ministrul Justiției, Akın Gürlek, a anunțat că a fost deschisă o anchetă cu privire la atac. În declarația făcută pe contul său de social media, Gürlek a afirmat: „Procuratura Generală din Kahramanmaraș a deschis imediat o anchetă; au fost desemnați 3 procurori generali adjuncți și 4 procurori”.

Ministrul Gürlek a menționat, de asemenea, că „a fost luată decizia de a impune o interdicție de publicare în interesul bunei desfășurări a anchetei” și a adăugat: „Este important ca instituțiile noastre de presă să respecte cu strictețe confidențialitatea anchetei”, scrie TRT Haber.

„În vederea asigurării bunei desfășurări a anchetei, s-a dispus o interdicție de publicare, fiind esențial ca instituțiile noastre de presă să respecte cu strictețe confidențialitatea anchetei. Informațiile necesare privind toate etapele anchetei vor fi furnizate de către autoritățile competente.“

În presa din Turcia și pe rețelele de socializare se speculează că ar fi avut loc și alte atacuri în mai multe școli.

Subliniind că afirmațiile răspândite pe rețelele de socializare, potrivit cărora „au avut loc atacuri și în alte școli”, nu corespund realității, Guvernatorul Ünlüer a continuat:

„Nu a avut loc niciun atac de acest gen în vreo altă școală a noastră. Pe rețelele de socializare circulă știri nefondate în acest sens. Acesta este un atac specific doar acestei școli (Școala Gimnazială Aysel Çalık). Echipele noastre continuă să lucreze cu meticulozitate. Sperăm ca frații noștri răniți să-și recâștige sănătatea cât mai curând posibil.” Guvernatorul Ünlüer a adăugat că procesul judiciar legat de incident se desfășoară sub coordonarea Parchetului General din Kahramanmaraș.

Al doilea atac în două zile

Reamintim că un atac armat a avut loc și marți la un liceu din sud-estul Turciei. Un adolescent a deschis focul și a rănit cel puțin 16 persoane, inclusiv elevi și profesori, înainte de a se sinucide.

