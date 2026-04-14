Atac armat într-un liceu din Turcia. 16 persoane au fost rănite după ce un adolescent a deschis focul cu o pușcă de vânătoare

Un atac armat a avut loc marți la un liceu din sud-estul Turcia după ce un adolescent a deschis focul și a rănit cel puțin 16 persoane, inclusiv elevi și profesori, înainte de a se sinucide, scrie presa turcă.

Un elev ân vârstă de 19 ani de la un liceu din districtul Siverek, provincia Șanlıurfa, a deschis focul la întâmplare folosind o pușcă de vânătoare. După ce a rănit grav cel puțin 16 persoane în urma atacului, tânărul s-a sinucis cu aceiași armă în momentul în care polițiștii au încercat să-l prindă.

Unii dintre elevii răniți au sărit pe ferestre pentru a scăpa de atacul armat, iar forțele de ordine au precizat că majoritatea elevilor din școală au fost evacuați.

Guvernatorul orașului Șanlıurfa, Hasan Şıldak, a precizat presei că 16 persoane au fost rănite.

„Dintre cele 16 rănite, 4 sunt profesori, 10 sunt elevi, unul este ofițer de poliție și unul este lucrător la cantină. Din fericire, nu au existat victime. Patru dintre răniți, doi profesori și doi elevi, au fost transferați la spitale din centrul orașului, deoarece starea lor de sănătate a fost evaluată ca fiind moderată. În prezent, celelalte 12 rănite primesc tratament la Spitalul de Stat Siverek”, a spus Şıldak.

Cine este atacatorul

Atacatorul este un fost elev al școlii, care a frecventat doar clasa a IX-a în această unitate. Potrivit guvernatorului regiunii, „Autorul nu are cazier judiciar. Am evacuat școala. Acest incident, pe care îl regretăm profund, va fi investigat temeinic, inclusiv contextul său. Transmitem condoleanțe tuturor locuitorilor din Siverek și Șanlıurfa. Vor fi examinate procedurile judiciare și administrative. În ciuda luării tuturor măsurilor de precauție necesare privind securitatea școlilor noastre, astfel de incidente izolate pot apărea. Ancheta necesară va fi efectuată”.

